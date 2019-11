Manchester City gegen Shachtjor Donezk: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Manchester City empfängt am heutigen Dienstag Shachtjor Donezk zum fünften Spieltag der Champions League. Alle Informationen zur Partie sowie zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker, bekommt Ihr hier bei SPOX.

Manchester City - Shachtjor Donezk: Anpfiff, Austragungsort, Schiedsrichter

Gespielt wird heute Abend ab 21 Uhr im 53.000 Zuschauer fassenden Etihad Stadium in Manchester. Der Slowene Slavko Vincic leitet das Spiel als Unparteiischer.

ManCity gegen Donezk heute live im TV und Livestream sehen

Die Partie wird nicht in voller Länge im TV übertragen. Stattdessen zeigt der Streamingdienst DAZN die Partie live und in voller Länge mit Kommentator Franz Büchner.

Beim Pay-TV-Sender Sky gibt es lediglich im Rahmen der Konferenz Ausschnitte zu sehen.

Manchester City vs. Donezk heute im Liveticker

SPOX bietet zu allen Partien der Champions League einen Liveticker an. Ihr könnt euch entscheiden zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz .

City - Shachtjor Donezk heute live: Vorschau

Während es in der heimischen Liga eher mäßig läuft und man mit neun Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool hinter Leicester nur noch Tabellendritter ist, riecht es in der Champions League für Manchester City stark nach Achtelfinale. Bei noch zwei zu spielenden Partien liegt das Team von Coach Pep Guardiola mit fünf Punkten Vorsprung auf dem ersten Rang und ließ lediglich beim 1:1 in Bergamo zwei Zähler liegen.

Gegner Donezk muss derweil um den Einzug in die Runde der letzten 16 noch kämpfen. Aktuell liegen die Ukrainer punktgleich mit Dinamo Zagreb auf dem zweiten Tabellenrang und würden dies bei gleicher Punktausbeute auch bleiben, da man gegenüber den Kroaten die höhere Anzahl an geschossenen Auswärtstoren (3 zu 2) vorzuweisen hat.

Manchester City vs. Donezk: Voraussichtliche Aufstellungen

Noch sind die Aufstellungen der Teams nicht bekannt. So könnten die Trainer ihre Mannschaften ins Rennen schicken.

Manchester City : Ederson - Cancelo, Stones, Fernandinho, Angelino - Foden, Gündogan, De Bruyne - Silva, Gabriel Jesus, Sterling

: Ederson - Cancelo, Stones, Fernandinho, Angelino - Foden, Gündogan, De Bruyne - Silva, Gabriel Jesus, Sterling Shachtjor Donezk: Pyatov - Bolbat, Matvyenko, Krivtsov, Ismaily - Patrick, Stepanenko - Tete, Kovalenko, Taison - Boryachuk

Champions League: Gruppe C