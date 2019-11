Champions League im TV und Livestream: Diese Spiele zeigt DAZN heute live

Es geht weiter in der Champions League. Der zweite Tag des fünften Gruppen-Spieltags steht an. SPOX zeigt Euch, welche Begegnungen am Mittwoch live auf DAZN gezeigt werden.

Champions League im TV und Livestream

DAZN und Sky teilen sich die Rechte an der Champions League in dieser Saison. Der Streamingdienst DAZN überträgt dabei einen Großteil der Spiele. Pro Spieltag in der Gruppenphase gibt es bei DAZN sieben Spiele live und exklusiv im Livestream. Sky überträgt eine Partie pro Tag exklusiv und zeigt die übrigen Spiele in der Konferenz.

Champions League, 5. Spieltag: Spiele am heutigen Mittwoch

Am Mittwoch kommt es in der Champions League zu diesen Partien.

Gruppe Uhrzeit Spiel Übertragung in DE Übertragung in AT G 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg - Olympique Lyon DAZN DAZN H 18.55 Uhr FC Valencia - FC Chelsea DAZN DAZN E 21 Uhr FC Liverpool - SSC Neapel DAZN DAZN E 21 Uhr KRC Genk - RB Salzburg DAZN Sky F 21 Uhr FC Barcelona - Borussia Dortmund Sky DAZN F 21 Uhr Slavia Prag - Inter Mailand DAZN DAZN G 21 Uhr RB Leipzig - Benfica Lissabon DAZN DAZN H 21 Uhr Lille OSC - Ajax Amsterdam DAZN DAZN

Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live

Los geht es auf DAZN um 18.55 Uhr mit den Partien FC Valencia gegen FC Chelsea und Zenit St. Petersburg gegen Olympique Lyon. Beide Partien werden parallel beim Streamingdienst übertragen.

Um 21 Uhr könnt Ihr dann zwischen fünf Livestreams wählen. Champions-League-Sieger FC Liverpool trifft mit Startrainer Jürgen Klopp auf den SSC Neapel.

RB Leipzig kann mit einem Sieg gegen Benfica Lissabon das Achtelfinalticket in der Champions League buchen. Dazu kommen die Partien KRC Genk gegen RB Salzburg, Slavia Prag gegen Inter Mailand und OSC Lille gegen Ajax Amsterdam.

Champions League: Die Mittwochs-Spiele im Liveticker

Wer die Spiele heute nicht im Livestream bei DAZN verfolgen kann, hat die Möglichkeit, die Champions-League-Spiele im Liveticker von SPOX zu verfolgen. Zu jeder Partie gibt es einen einzelnen Ticker. Dazu bietet SPOX auch eine Konferenz an.