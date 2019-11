Champions League: FC Valencia gegen OSC Lille heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am vierten Spieltag der Champions League kommt es in Gruppe H zum Duell FC Valencia gegen OSC Lille. Alles was Ihr zu der Partie wissen müsst und wo Ihr sie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Champions League: FC Valencia gegen OSC Lille

Das Duell zwischen dem spanischen und französischen Vertreter steigt am heutigen Dienstag (05.11) um 21 Uhr. Austragungsort ist das Estadio Mestalla, die Heimspielstätte des FC Valencia.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Sergey Karasyov (Russland)

Assitent: Igor Demeshko (Russland)

Assitent: Maksim Gavrilin (Russland)

Vierter Offizieller: Sergey Ivanov (Russland)

VAR: Bastian Dankert (Deutschland)

Valencia - OSC Lille heute live im TV und Livestream sehen

Die Übertragungsrechte für das Einzelspiel liegen in Deutschland und Österreich exklusiv bei DAZN. Der Streaming-Dienst zeigt in dieser Saison mehr als 100 Partien der UEFA Champions League, darunter auch die Begegnung in Valencia. Kurz vor Spielbeginn wird sich Kommentator Daniel Günther am Mikrofon für Euch melden.

Neben der Champions League zeigt DAZN auch die komplette Europa League, die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga sowie das Beste aus Serie A, LaLiga, Ligue 1 und MLS. Hinzu kommen ausgewählte Highlights aus den großen US-Sport-Ligen (NBA, MLB, NFL, NHL).

Das gesamte Angebot könnt Ihr für 11,99 Euro im Monat nutzen, wobei die ersten vier Wochen im Rahmen eines Probemonats kostenfrei sind und Ihr jederzeit monatlich kündigen könnt.

Sky zeigt die Partie zudem als Teil der großen Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD und alternativ im Livestream via Sky Go.

Champions League: Valencia - Lille heute live im Liveticker

Für alle Freunde des geschriebenen Wortes bieten wir die Partie bei SPOX auch im Liveticker an. Hier geht's zum Liveticker-Kalender.

Champions League: Die Gruppe H mit Valencia und Lille

Will der FC Valencia sich noch realistische Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals ausrechnen, ist ein Sieg gegen die Franzosen heute eigentlich Pflicht, die ihrerseits immer noch sieglos dastehen.

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Chelsea 3 2 0 1 3:2 +1 6 2 Ajax Amsterdam 3 2 0 1 6:1 +5 6 3 FC Valencia 3 1 1 1 2:4 -2 4 4 OSC Lille 3 0 1 2 2:6 -4 1

Champions League: Die Partien am Dienstag in der Übersicht

Im Blickpunkt stehen heute die Partien der deutschen Teilnehmer. Der BVB muss zu Hause gegen Inter ran und RB Leipzig kämpft gegen St. Petersburg um die Tabellenführung der Gruppe G.