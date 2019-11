FC Liverpool gegen SSC Neapel heute live sehen: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Am fünften Spieltag der Champions-League-Gruppenphase trifft der FC Liverpool daheim auf den SSC Neapel. Wo ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

FC Liverpool - SSC Neapel in der Champions League: Datum und Schiedsrichter

Das Heimspiel der Reds findet wie üblich im heimischen Stadion an der Anfield Road statt. Schiedsrichter der Begegnung ist der Spanier Carlos del Cerro Grande. Der 43 Jahre alte Polizist pfiff in der laufenden Saison bislang zwei Partien in der Königsklasse darunter das 4:0 von Tottenham Hotspur bei Roter Stern Belgrad.

Anpfiff ist um 21 Uhr.

Liverpool gegen Napoli heute live im TV und Livestream sehen

Die Begegnung zwischen Titelverteidiger Liverpool und dem Team von Trainer Fabio Capello wird live und in voller Länge auf DAZN gezeigt. Jan Platte wird das Spiel für den Streamingdienst kommentieren, dazu kommt der langjährige Nationalspieler Per Mertesacker als Experte. Sky zeigt von der Partie lediglich Ausschnitte in der Konferenz.

Neben der Champions League kann man auf DAZN auch die UEFA Europa League und mehrere Bundesliga-Partien sehen, dazu kommt die Serie A, Primera Division und Ligue 1. US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL, MLS) ist ebenfalls im Programm enthalten, genau wie Tennis, Darts, Boxen, Motorsport, Hockey, UFC oder Handball.

Liveticker zu FC Liverpool vs. SSC Neapel

Wer das Spiel nicht live sehen kann, ist bei unserem Liveticker richtig: In unserem SPOX-Liveticker verpasst Du keine Aktion auf dem Rasen.

Liverpool gegen Napoli heute live in der Champions League: Vorschau

In der Tabelle der Gruppe E haben sowohl Liverpool als auch Napoli einen scheinbar beruhigenden Vorsprung auf Verfolger Salzburg. Sollten die Bullen jedoch gegen Genk gewinnen, wäre der Verlierer des Duells von Jürgen Klopp und Fabio Capello wieder in Gefahr. Die Reds reisen am letzten Gruppenspieltag nach Salzburg.

Das Hinspiel gewann Napoli dahim mit 2:0, die Tore erzielten Dries Mertens und Fernando Llorente. Bereits in der vergangenen Saison waren die beiden Klubs in einer Vorrundengruppe gelandet. Damals gewannen beide Teams ihre Heimspiele.

Liverpool vs. Napoli: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Team 1 Team 2 Ergebnis 17.09.2019 Champions League SSC Neapel FC Liverpool 2:0 11.12.2018 Champions League FC Liverpool SSC Neapel 1:0 03.10.2018 Champions League SSC Neapel FC Liverpool 1:0

Champions League: Die Tabelle der Gruppe E mit Liverpool und Neapel