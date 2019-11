Champions League: FC Bayern gegen Roter Stern Belgrad live und legal sehen

Der nächste Spieltag in der Champions League steht bevor. Der FC Bayern spielt gegen Roter Stern Belgrad. Wo Ihr das Spiel live und legal sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

FC Bayern gegen Roter Stern Belgrad legal und live sehen

Wenn Ihr die Partie live und vor allem legal sehen wollt, seid Ihr auf den Pay-TV-Sender Sky angewiesen, der sich mit dem Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte in Deutschland und Österreich teilt. Dabei überträgt Sky pro Spieltag lediglich zwei Spiele live und exklusiv in voller Länge. Die restlichen Begegnungen zeigt der Pay-TV-Sender in einer Konferenzschaltung. Alle anderen Spiele werden in Deutschland und Österreich ausschließlich exklusiv in voller Länge von DAZN gezeigt. Welche zwei Spiele Sky zeigt, entscheidet ein Picking-System. Ausführliche Infos erhaltet Ihr hier.

Sky überträgt in Deutschland das Spiel von Bayern München bei Roter Stern Belgrad live und exklusiv in voller Länge. In Österreich ist dagegen DAZN der übertragende Sender.

Bei Sky beginnt die Berichterstattung am Dienstag bereits um 19.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experten: Ewald Lienen, Dietmar Hamann

Ewald Lienen, Dietmar Hamann Kommentator Einzelspiel: Kai Dittmann

Kai Dittmann Kommentator Konferenz: Frank Buschmann

Sky-Kunden können dieses Spiel zusätzlich zur regulären TV-Übertragung noch via SkyGo im Livestream sehen. Solltet Ihr kein Sky-Kunde sein, könnt Ihr euch via SkyTicket einen Tagespass kaufen und so dieses Spiel sehen.

Bei DAZN und SPOX könnt Ihr dann bereits ab 23.30 Uhr die Highlights zu diesem Spiel sehen. Ab 0 Uhr gibt es die Partie dann sogar auf DAZN im Re-Live.

Roter Stern Belgrad gegen FC Bayern München: Vorschau

Das Hinspiel endete 3:0 für den FC Bayern München. Damals trugen sich Kingsley Coman, Robert Lewandowski und Thomas Müller in die Torschützenliste ein.

Datum: Dienstag, 26.11.2019

Dienstag, 26.11.2019 Wettbewerb: Champions League

Champions League Runde: Gruppenphase, 5. Spieltag

Gruppenphase, 5. Spieltag Spiel: Roter Stern Belgrad gegen FC Bayern

Roter Stern Belgrad gegen FC Bayern Spielort: Belgrad, Stadion Rajko Mitic

Belgrad, Stadion Rajko Mitic Anstoß: 21 Uhr

Roter Stern Belgrad gegen FC Bayern: Schiedsrichter

Das Champions-League-Spiel zwischen den Teams wird von dem Niederländer Björn Kuipers gepfiffen. Der 46-Jährige pfiff in dieser Saison unter anderem den 2:0-Erfolg von Borussia Dortmund bei Slavia Prag. Bei der WM 2018 leitete Kuipers unter anderem das Viertelfinale Schweden gegen England (0:2).

Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Björn Kuipers

Björn Kuipers Assistenten: Sander van Roekel, Erwin Zeinstra

Sander van Roekel, Erwin Zeinstra Vierter Offizieller: Dennis Higler

Dennis Higler VAR: Pol van Boekel

Pol van Boekel VAR-Assistent: Joost van Zuilen

Roter Stern Belgrad gegen FC Bayern München im LIVE-TICKER

Falls Ihr kein Sky-Kunde seid, aber dennoch keine wichtige Szene verpassen wollt, könnt Ihr auf den LIVE-TICKER auf SPOX zurückgreifen, der Euch auf dem Laufenden hält. Bei SPOX könnt Ihr sogar alle Partien des CL-Tages in einer Konferenz mitverfolgen.

Die Tabelle der Gruppe B mit Bayern und Belgrad

Der FCB führt souverän die Tabelle der Gruppe B an. Mit einem Sieg könnte man sogar den Gruppensieg klar machen. Für Belgrad geht es zumindest um den Einzug in die Europa League.