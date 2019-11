FC Bayern München: Pressekonferenz mit Interimstrainer Hansi Flick und Joshua Kimmich im LIVE-TICKER

Nach dem Kovac-Beben ist vor der Champions League: Der FC Bayern trifft nur wenige Tage nach der Entlassung von Trainer Niko Kovac in der Champions League auf Olympiakos Piräus. Vor der Partie stellt sich der zum Chef beförderte Kovac-Assistent Hansi Flick den Fragen der Presse. Auch Joshua Kimmich wird auf der Pressetribüne Platz nehmen. Hier gibt es die PK im LIVE-TICKER.

Dieser Artikel wird fortlaufen aktualisiert.

FC Bayern nach dem Kovac-Aus: Pressekonferenz mit Hansi Flick im Live-Ticker

Vor Beginn: Herzlich willkommen aus der Münchner Allianz Arena zur ersten Pressekonferenz nach der Ära Niko Kovac beim FC Bayern. Beginn der PK mit Interimstrainer Hansi Flick und Joshua Kimmich ist um 13.30 Uhr.

Herzlich willkommen aus der Münchner Allianz Arena zur ersten Pressekonferenz nach der Ära Niko Kovac beim FC Bayern. Beginn der PK mit Interimstrainer Hansi Flick und Joshua Kimmich ist um 13.30 Uhr. Vor Beginn: Weniger als drei Tage ist es her, da trennten sich die Wege des deutschen Rekordmeisters und Kovac. Vorausgegangen war ein 1:5-Debakel der Bayern bei Eintracht Frankfurt. Nachdem am Sonntagmittag noch vonseiten des Vereins mitgeteilt wurde, dass Kovac dennoch im Amt bleiben werde, folgte am späten Abend die Mitteilung, dass man sich nach einem Krisengespräch einvernehmlich getrennt habe.

Vor Beginn: Das Aus des Trainers nach gut 16 Monaten soll sich im Gesprächsverlauf ergeben haben, auch die Spieler seien übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht von einer schnellen Trennung ausgegangen. Die kam aber dennoch, Hansi Flick übernimmt nun mindestens bis zum Topspiel am kommenden Samstag gegen Borussia Dortmund das Amt des Cheftrainers.

Das Aus des Trainers nach gut 16 Monaten soll sich im Gesprächsverlauf ergeben haben, auch die Spieler seien übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht von einer schnellen Trennung ausgegangen. Die kam aber dennoch, Hansi Flick übernimmt nun mindestens bis zum Topspiel am kommenden Samstag gegen Borussia Dortmund das Amt des Cheftrainers. Vor Beginn: Ob er dieses Amt darüber hinaus bekleiden wird, ist unklar. Sport1 berichtet, dass er auch länger Bayern-Trainer bleiben könnte. Die Bild berichtet, dass es sicher sei, dass Flick wieder in die zweite Reihe rückt. Vor dem Champions-League-Spiel der Bayern gegen Olympiakos Piräus wird sich Flick dazu äußern müssen. Joshua Kimmich wird die turbulenten Ereignisse vom Sonntag als Spieler einordnen.

FC Bayern in der Champions League gegen Olympiakos Piräus: TV-Übertragung und Live-Stream

Das Champions-League-Spiel der Bayern am Mittwochabend um 18.55 Uhr gegen Olympiakos Piräus wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge. Der Streamingdienst DAZN, der sich die Übertragungsrechte der Königklasse in Deutschland mit Sky teilt, zeigt kurz nach Abpfiff Highlights der Partie auf seiner Plattform.

Außerdem bietet DAZN seinen Kunden ab Mitternacht das Spiel in voller Länge im Re-Live an. Sky-Kunden können das Spiel zuvor jedoch auch schon im Livestream via Sky Go verfolgen. SPOX bietet darüber hinaus einen LIVETICKER zum Spiel an.

© getty

FC Bayern in der Champions League: Ein Sieg reicht fürs Achtelfinale

Der FC Bayern kann am Mittwochabend die Qualifikation für das Champions-League-Achtelfinale klarmachen. Dazu reicht den Münchnern ein Sieg im Heimspiel gegen Olympiakos Piräus. Mit einem weiteren Punktgewinn aus den letzten beiden Gruppenspielen gegen Tottenham und Roter Stern Belgrad wäre der FCB darüber hinaus Gruppensieger.

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Bayern München 3 3 0 0 13:4 9 9 2 Tottenham Hotspur 3 1 1 1 9:9 0 4 3 Roter Stern Belgrad 3 1 0 2 3:9 -6 3 4 Olympiakos Piräus 3 0 1 2 5:8 -3 1

FC Bayern nach dem Kovac-Aus: Trainer-Kandidaten im Überblick

Nach der Entlassung von Trainer Niko Kovac kursieren beim FC Bayern zahlreiche Namen bezüglich der Nachfolge des Kroaten.