FC Bayern München gegen Olympiakos Piräus heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das erste Spiel nach Niko Kovac: Der FC Bayern München empfängt heute am 4. Spieltag der Champions League Olympiakos Piräus. Wo Ihr das Spiel live sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Zum ersten Mal wird beim FC Bayern Hansi Flick als Cheftrainer auf der Bank sitzen. Der ehemalige Co-Trainer übernimmt nach der Trennung von Niko Kovac interimsweise. Zunächst soll er die Mannschaft auf die Spiele gegen Piräus und Borussia Dortmund am Samstag vorbereiten.

FC Bayern München - Olympiakos Piräus: Uhrzeit, Schiedsrichter und Hinspiel

Die Bayern empfangen Olympiakos in der Allianz Arena. Das Hinspiel in Griechenland gewannen die Münchner knapp mit 3:2.

Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Uhrzeit: 18.55 Uhr

18.55 Uhr Schiedsrichter: Pawel Raczkowski (Polen)

FC Bayern München gegen Olympiakos Piräus heute live im TV und Livestream

Bis 2020/21 läuft die Champions League auf Sky und DAZN. Das Duell der Bayern gegen Olympiakos wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Sky-Kunden können das Spiel auch via Sky Go im Stream angucken. Zudem bietet der Sender mit Sky Ticket die Möglichkeit, die Partie auch ohne Abo für ein einmaliges Entgelt von 9,99 Euro zu sehen.

Moderation: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experten: Lothar Matthäus und Erik Meijer

Lothar Matthäus und Erik Meijer Kommentar: Martin Groß

Der Streamingdienst DAZN zeigt hingegen alle anderen Partien des heutigen Tages, die Highlights vom Bayern-Spiel sind jedoch ab 21.30 Uhr auf der Plattform verfügbar.

DAZN kostet Euch nach einem kostenlosen Probemonat 11,99 Euro pro Monat, im Jahresabo (119,99 Euro) spart Ihr Euch rund 24 Euro. Hier geht's zum Programm-Angebot.

Land Übertragung Deutschland Sky Österreich Sky

FC Bayern München gegen Olympiakos Piräus im Liveticker

SPOX versorgt euch in der Champions League mit Livetickern zu jedem Spiel. Den Ticker zum Spiel der Bayern findet Ihr hier - Ab ca. 18.30 Uhr geht es mit der Vorberichterstattung los.

FC Bayern München - die Aufstellung:

In der Champions League kann Hansi Flick noch auf Jerome Boateng zurückgreifen. Der Innenverteidiger wird jedoch am Samstag im Duell gegen den BVB aufgrund seiner Roten Karte aus dem Frankfurt-Spiel fehlen. "Deshalb wird Javi Martinez spielen", kündigte Hansi Flick auf seiner ersten PK als Bayern-Chefcoach an. Auch Thomas Müller gab er eine Einsatzgarantie.

So könnte der FC Bayern spielen: Neuer - Pavard, Martinez, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Müller, Coutinho, Goretzka - Lewandowski

FC Bayern München: Hansi Flicks Karriere in Bildern © getty 1/18 Nach der Trennung von Trainer Niko Kovac hat der bisherige Co-Trainer Hansi Flick interimistisch das Traineramt beim FC Bayern übernommen. Wer ist er und wo kommt er her? Flicks Karriere in Bildern. © getty 2/18 Hans-Dieter "Hansi" Flick wurde am 24. Februar 1965 in Heidelberg geboren. In der Jugend spielte er beim BSC Mückenloch, der SpVgg Neckargemünd und dem SV Sandhausen - wo er ab der Saison 1982/83 zum Oberliga-Kader zählte. © getty 3/18 Nach drei Jahren wechselte der Mittelfeldspieler zum FC Bayern München. 20 war er damals. In fünf Spielzeiten gewann er vier Meistertitel und einmal den DFB-Pokal. Einer seiner Trainer in München: Jupp Heynckes. © imago images 4/18 Nach dem Titelgewinn von 1989 war die Freude so groß, dass Flick gemeinsam mit Olaf Thon, Hansi Pflügler und Klaus Augenthaler Manager Uli Hoeneß ins Ermüdungsbecken warf. © getty 5/18 Ein Jahr später: Flick mit Hut und Thon und der nächsten Schale. © getty 6/18 Insgesamt machte Flick 104 Spiele für den FC Bayern, in denen ihm fünf Treffer gelangen. Beim verlorenen Landesmeisterpokal-Finale 1987 gegen den FC Porto stand er auf dem Platz. © getty 7/18 "Ich habe unter anderem mit Klaus Augenthaler, Raimond Aumann und Hansi Pflügler gespielt", erinnerte sich Flick später. "Das war damals ein kleiner, verschworener Haufen. Ein richtiges Team." © imago images 8/18 In seiner Freizeit spielte er an seinem Commodore 64 Computer gerne International Soccer - wie einer Imago-Homestory von 1985 zu entnehmen ist. © getty 9/18 1990 wechselte er zum 1. FC Köln, wo er mit mehreren Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Sein letztes Spiel bestritt er im September 1992, anschließend musste er mit erst 28 Jahren seine aktive Profikarriere beenden. © getty 10/18 Seine ersten Schritte als Trainer ging Flick beim FC Viktoria Bammental in der Oberliga Baden-Württemberg (1996 bis 2000). Nach einem Abstieg in die Verbandsliga zog er zur TSG Hoffenheim weiter. © imago images 11/18 In der ersten Saison führte er die TSG in die drittklassige Regionalliga Süd - der nächste Schritt gelang ihm aber nicht. Nach vier gescheiterten Aufstiegsversuchen in die 2. Bundesliga wurde Flick im November 2005 entlassen. © getty 12/18 Seine nächste Station war zwar nur von kurzer Dauer (Juli bis August 2006), brachte ihn aber an die Seite zweier großer Fußballer-Persönlichkeiten: Lothar Matthäus und Giovanni Trapattoni bei RB Salzburg. © getty 13/18 Ende August 2006 zog Flick aber schon weiter. Er wurde Co-Trainer des neuen Bundestrainers Joachim Löw, an dessen Seite er acht Jahre lang arbeiten sollte. © getty 14/18 Einmal saß er sogar selbst auf der Bank: beim EM-Viertelfinale 2008 gegen Portugal, das Löw gesperrt verpasste und unterdessen in einer Loge rauchte. Deutschland gewann mit 3:2 und zog ins Halbfinale ein. © getty 15/18 Den größten Erfolg feierten Löw und Flick bei der WM 2014, als sie in Rio de Janeiro den WM-Titel gewannen. Flick war hauptverantwortlich für das Einstudieren der Standardsituationen, die eines der Erfolgsrezepte auf dem Weg zum Triumph waren. © getty 16/18 Nach der WM wechselte er beim DFB ins Amt des Sportdirektors, das Flick im Januar 2017 auf eigenen Wunsch aufgab. Im darauffolgenden Sommer wurde er Geschäftsführer in Hoffenheim - für acht Monate. © getty 17/18 Im Sommer 2019 wurde Flick Co-Trainer von Niko Kovac beim FC Bayern. "Das ist ein sehr smarter Move", sagte damals der DFB-Team-Manager Oliver Bierhoff im Sommer und lobte Flicks "sportliche Kompetenz" und seinen "tollen Charakter". © getty 18/18 Nach der Trennung von Kovac am 3. November wurde Flick zum Interimstrainer befördert.

Olympiakos Piräus - die Aufstellung:

"Sie haben schon in Piräus gezeigt, dass sie defensiv sehr diszipliniert sind und sehr kompakt stehen. Sie haben ein gutes Flügelspiel und haben viele gute Einzelspieler", sagte Flick.

So könnte Olympiakos Piräus spielen: Jose Sa - Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas - Bouchalakis - Guilherme, Camara - Podence, Masouras - Guerrero.

Champions League: Gruppe B

Die Bayern könnten mit einem Sieg gegen Piräus den Einzug ins Achtelfinale sichern. Selbst ein Unentschieden würde den Münchnern reichen, solange Roter Stern Belgrad nicht gegen Tottenham Hotspur gewinnt.