Champions League: FC Bayern gegen Roter Stern Belgrad heute im LIVE-TICKER

Vierter Sieg im vierten Spiel? Beim FC Bayern München ist der Erfolg mit Interimstrainer Hansi Flick zurückgekehrt. In drei Spielen kassierte der zuvor so anfällige Rekordmeister kein einziges Gegentor. Am Dienstagabend peilen die Münchner im Hexenkessel von Belgrad den Gruppensieg an. Hier könnt Ihr die Partie im Live-Ticker verfolgen.

Champions League: FC Bayern gegen Roter Stern Belgrad im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum 5. Spieltag der UEFA Champions League und der Partie zwischen dem FC Bayern München und Roter Stern Belgrad. Anpfiff der Begegnung im sogenannten Marakana von Belgrad ist um 21 Uhr.

FC Bayern München gegen Roter Stern Belgrad: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Javi Martinez, J. Boateng, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Javi Martinez, J. Boateng, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski Roter Stern Belgrad: Borjan - Gobeljic, Degenek, Milunovic, Rodic - Jovancic, Canas - Garcia, Marin, van la Parra - Tomané

FC Bayern - Roter Stern Belgrad: Champions League heute live im TV und Live-Stream

Das Gastspiel des FC Bayern bei Roter Stern Belgrad am 5. Spieltag der Champions League wird in Deutschland im TV und legalen Live-Stream ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein.

Zwar teilen sich Sky und der bezahlpflichtige Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte an der Champions League, allerdings hat Sky am 5. Spieltag sowohl für ein Dienstags- als auch für ein Mittwochsspiel das Recht, jeweils ein Spiel exklusiv zu übertragen. Die Wahl fiel dabei auf das Spiel des FCB in Belgrad und die Partie zwischen dem BVB und dem FC Barcelona.

DAZN zeigt hingegen alle weiteren Partien des 5. Spieltags live und exklusiv in voller Länge - darunter die beiden anderen Spiele mit deutscher Bezeiligung (Lok. Moskau gegen Leverkusen und Leipzig gegen Benfica), sowie drei absolute Spitzenspiele aus den anderen Gruppen:

Di., 26. November 2019: Real Madrid - Paris Saint-Germain

Di., 26. November 2019: Juventus - Atletico Madrid

Mi., 27. November 2019: Liverpool - SSC Neapel

FC Bayern in der Champions League: Tabelle der Gruppe B