Wer zeigt / überträgt BVB gegen FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

Der FC Barcelona empfängt am fünften Spieltag der Champions-League-Gruppenphase Borussia Dortmund. Wer das Spiel des BVB im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Wer zeigt / überträgt Barca gegen BVB heute im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte für die Champions-League-Saison haben sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky gesichert. In Deutschland zeigt Sky die Partie des FC Barcelona gegen Borussia Dortmund, Österreichische Fußballfans können das Spiel beim Streamingdienst DAZN verfolgen.

DAZN zeigt in dieser Champions-League-Saison 110 Spiele live und exklusiv. Sky überträgt pro Gruppenspieltag eine Partie am Tag exklusiv, dazu bietet der Pay-TV-Sender eine Konferenzschaltung an.

Bei Sky beginnt die Übertragung, die Sky-Kunden auch via SkyGo im Livestream verfolgen können, um 19.30 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Sebastian Hellmann, der als Experten Lothar Matthäus und Patrick Owomoyela begrüßen darf.

Wolff Fuss wird das Spiel kommentieren, in der Konferenz begleitet Martin Groß die Partie.

FC Barcelona gegen Borussia Dortmund heute im Liveticker verfolgen

Auf SPOX lassen sich eine Vielzahl von Sportevents im Liveticker verfolgen. Neben der Champions League könnt ihr bei SPOX auch die Europa League, die Bundesliga, die 2. Liga und die 3. Liga im Liveticker verfolgen. Wer keine Möglichkeit hat, Barca gegen den BVB zu schauen, kann sich daher im Liveticker von SPOX informieren.

FC Barcelona - Borussia Dortmund (BVB): Die letzten Duelle

Das Spiel am ersten Spieltag der Champions League war die erste Begegnung der beiden Traditionsmannschaften in der Königsklasse. Die Partie im Dortmunder Signal Iduna Park endete 0:0.

Zuvor trafen beiden Mannschaften nur im UEFA Super Cup aufeinander. Nachdem Dortmund 1997 die Champions League gewonnen hatte und Barca den Pokal der Pokalsieger gegen Paris Saint-Germain gewinnen konnte, kam es in der Folgesaison zum Duell der beiden Titelträger. Nach Hin- und Rückspiel krönte sich Barcelona zum Super-Cup-Sieger.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Champions League 17.09.2019 Borussia Dortmund FC Barcelona 0:0 UEFA Super Cup 11.03.1998 Borussia Dortmund FC Barcelona 1:1 UEFA Super Cup 08.01.1998 FC Barcelona Borussia Dortmund 2:0

Barca gegen BVB: Die offiziellen Aufstellungen

Auf Seiten der Borussen ist Ex-Barca-Stürmer Paco Alcacer aufgrund einer Risswunde am Knie noch fraglich. Für Julian Brandt könnte auch Julian Weigl spielen.

Barca-Coach Valverde muss dagegen auf Nelson Samedo (Wadenverletzung) und Jordi Alba (Muskelfaserriss) verzichten. Gerard Pique fehlt aufgrund einer Gelbsperre.

So könnten beide Teams auflaufen:

BVB: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Brandt, Reus - Sancho, Hakimi - Alcacer

Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Brandt, Reus - Sancho, Hakimi - Alcacer Barca: ter Stegen - Robderto, Lenglet, Umtiti, Firpo - Busquets, de Jong, Vidal - Messi, Suarez, Griezmann

Champions League, 5. Spieltag: Spiele heute am Mittwoch

Am Mittwoch kommt es zu diesen Partien in der Champions League.