Champions League - FC Barcelona gegen BVB (Borussia Dortmund): TV, Termin, Datum

Nachdem der BVB dem FC Barcelona um Lionel Messi im ersten Gruppenspiel der Champions League ein 0:0 abtrotzen konnte, geht es am 5. Spieltag im direkten Duell im Camp Nou um die Tabellenführung der Gruppe G. Wann Borussia Dortmund gegen Barca spielt und wo Ihr die Partie im Livestream und im TV verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Sichere Dir jetzt deinen Gratismonat und verfolge über 100 Spiele der CL live auf DAZN!

FC Barcelona gegen BVB: Datum, Ort, Uhrzeit

Das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem BVB findet am Mittwoch, dem 27. November, um 21 Uhr statt. Gespielt wird in der altehrwürdigen Heimstätte der Katalanen, dem Camp Nou.

Mit einem Fassungsvermögen von 99.354 Plätzen ist es eines der größten und beeindruckensten Stadien Europas.

Die Schiedsrichter der Begegnung werden von der UEFA zwei Tage vor Spielbeginn bekanntgegeben.

Die meisten Champions-League-Saisons in Folge mit einem Treffer © getty 1/17 Lionel Messi hat mal wieder einen Rekord aufgestellt. Durch sein Tor gegen Slavia Prag ist er der erste Spieler überhaupt, der in 15 CL-Saisons in Folge ein Tor erzielt. Die Verfolger sind ihm aber auf den Fersen. SPOX zeigt die längsten Torserien. © getty 2/17 Platz 15: Ruud van Nistelrooy - 8 Saisons (Zeitraum: 2001/02 - 2008/09) © getty 3/17 Platz 15: Wayne Rooney - 8 Saisons (Zeitraum: 2006/07 - 2013/14) © getty 4/17 Platz 10: Robert Lewandowski - 9 Saisons (2011/12 - 2019/20) © getty 5/17 Platz 10: Luis Figo - 9 Saisons (Zeitraum: 1997/98 - 2005/06) © getty 6/17 Platz 10: Lucho Gonzalez - 9 Saisons (Zeitraum: 2005/06 - 2013/14) © getty 7/17 Platz 10: Sergio Aguero - 9 Saisons (Zeitraum: 2011/12 - 2019/20) © getty 8/17 Platz 10: Zlatan Ibrahimovic - 9 Saisons (Zeitraum: 2007/08 - 2015/16) © getty 9/17 Platz 7: Thomas Müller - 10 Saisons (Zeitraum: 2008/09 - 2017/18) © getty 10/17 Platz 7: Robin van Persie - 10 Saisons (2004/05 - 2013/14) © getty 11/17 Platz 7: Thierry Henry - 10 Saisons (Zeitraum: 1999/2000 - 2008/09) © getty 12/17 Platz 5: Ryan Giggs - 11 Saisons (Zeitraum: 1996/1997 - 2006/07) © getty 13/17 Platz 5: Didier Drogba - 12 Saisons (Zeitraum: 2003/04 - 2014/15) © getty 14/17 Platz 2: Raul - 14 Saisons (Zeitraum: 1997/98 - 2010/11) © getty 15/17 Platz 2: Karim Benzema - 14 Saisons (Zeitraum: 2005/06 - 2018/19) © getty 16/17 Platz 2: Cristiano Ronaldo - 14 Saisons (Zeitraum: 2006/07 - 2019/20) © getty 17/17 Platz 1: Lionel Messi - 15 Saisons (Zeitraum: 2005/06 - 2019/20)

Champions League: FC Barcelona gegen BVB (Borussia Dortmund) im TV und Livestream

Das Spiel wird in Deutschland im TV und im Livestream vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Österreichische Fußballfans können das Spiel beim Streamingdienst DAZN verfolgen.

DAZN zeigt in dieser Champions-League-Saison 110 Spiele live und exklusiv. Sky überträgt pro Gruppenspieltag eine Partie am Tag exklusiv, dazu bietet der Pay-TV-Sender eine Konferenzschaltung an.

FC Barcelona - Borussia Dortmund (BVB): Die letzten Duelle

Das Spiel am ersten Spieltag der Champions League war die erste Begegnung der beiden Traditionsmannschaften in der Königsklasse. Die Partie im Dortmunder Signal Iduna Park endete 0:0.

© getty

Zuvor trafen beiden Mannschaften nur im UEFA Super Cup aufeinander. Nachdem Dortmund 1997 die Champions League gewonnen hatte und Barca den Pokal der Pokalsieger gegen Paris Saint-Germain gewinnen konnte, kam es in der Folgesaison zum Duell der beiden Titelträger. Nach Hin- und Rückspiel krönte sich Barcelona zum Super-Cup-Sieger.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Champions League 17.09.2019 Borussia Dortmund FC Barcelona 0:0 UEFA Super Cup 11.03.1998 Borussia Dortmund FC Barcelona 1:1 UEFA Super Cup 08.01.1998 FC Barcelona Borussia Dortmund 2:0

Die bisherigen Ergebnisse des BVB in der Champions League 2019/20

Der BVB geht mit Rückenwind in den fünften Spieltag der Gruppe G in der Champions League. Am letzten Spieltag drehte die Borussia einen 0:2-Pausenstand gegen Inter Mailand mit einer fulminanten zweiten Halbzeit in einen 3:2-Sieg.

Spieltag Heim Auswärts Ergebnis 1 Borussia Dortmund FC Barcelona 0:0 2 Slavia Prag Borussia Dortmund 0:2 (0:1) 3 Inter Mailand Borussia Dortmund 2:0 (1:0) 4 Borussia Dortmund Inter Mailand 3:2 (0:2)

Die Ausgangslage in der Gruppe des BVB in der Champions League

Mit einem Sieg beim FC Barcelona würde Borussia Dortmund die Tabellenführung übernehmen und könnte dann mit einem Heimsieg am letzten Spieltag gegen Slavia Prag den Gruppensieg perfekt machen.

© getty

Doch auch von hinten droht mit Inter Mailand Gefahr. Die Italiener müssen beim Schlusslicht Slavia Prag antreten und sind dort schon fast zum Siegen verdammt, um die Chancen auf das Achtelfinale aufrechtzuerhalten.