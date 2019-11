Am heutigen Mittwoch empfängt der FC Barcelona den BVB in der Champions League. Hier könnt Ihr die Partie im Live-Ticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Champions League: FC Barcelona - BVB heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Verzichten muss Favre auf seinen besten Stürmer, Paco Alcacer. Auch Bruun Larsen ist nicht nach Barcelona gereist. Auf der Gegenseite wird Barca sicherlich auf Lionel Messi bauen - der fehlte noch im Hinspiel verletzungsbedingt. Außerdem trifft Ousmane Dembele auf seine alten Teamkollegen.

Vor Beginn: Das Spiel hat aus Dortmunder Sicht aber auch aus einem anderen Grund eine große Bedeutung. So steht Trainer Lucien Favre nach den schwachen Leistungen der vergangenen Wochen vor dem Aus, die aktuelle Woche ist damit dem Vernehmen nach seine Schicksalswoche.

Vor Beginn: Nachdem das Hinspiel in Dortmund 0:0 endete, kann heute eine Entscheidung in Sachen Achtelfinale fallen. So qualifiziert sich der BVB für die K.o.-Runde, wenn er heute gegen Barca gewinnt. Bei einem Unentschieden müsste ein Sieg gegen Slavia Prag am 6. Spieltag her. Verliert Dortmund, ist man auf Schützenhilfe angewiesen.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Live-Ticker der Partie zwischen dem FC Barcelona und Borussia Dortmund.

FC Barcelona - Borussia Dortmund heute im TV und Livestream sehen

Sky hat sich pro Champions-League-Abend ein Exklusiv-Spiel gesichert, dieses ist heute das Duell zwischen Barca und dem BVB. Der Münchner Sender überträgt sowohl im Pay TV als auch via Sky Go im Livestream.

Alle anderen Partien zeigt DAZN exklusiv und in voller Länge in seinem Livestream.

Barca - BVB: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften starten:

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Umtiti, Lenglet, Firpo - Busquets - Vidal, de Jong - Messi, Suarez, Griezmann

Ter Stegen - Sergi Roberto, Umtiti, Lenglet, Firpo - Busquets - Vidal, de Jong - Messi, Suarez, Griezmann Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou, Guerreiro - Witsel - Sancho, Reus, Brandt, Hazard - Götze

Champions League: Tabelle in der Gruppe F