Champions League: Die Dienstagspartien des 5. Spieltages heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Champions League eröffnet am heutigen Dienstag ihren fünften Spieltag. Auf welche Partien Ihr Euch heute freuen könnt und wo Ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Champions League - 5. Spieltag: Die Dienstagsspiele live im TV und Livestream

In der diesjährigen Champions League Saison teilen sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. In einem nicht ganz einfach zu durchschauenden Picking-System wählt DAZN an den Dienstagen des 2., 4. und 6. Spieltages "sein" Spiel aus, Sky darf an den restlichen Tagen zuerst picken. DAZN zeigt alle nicht von Sky gepickten Spiele live und in voller Länge, wohingegen Sky alle gleichzeitig stattfindenden Spiele in der Konferenz zeigen darf.

Am heutigen Dienstag überträgt Sky Deutschland das Auswärtsspiel der Bayern in Belgrad, weshalb DAZN unter anderem das Hammerduell zwischen Real Madrid und PSG und die Partie der Leverkusener gegen Lokomotive Moskau zeigen darf. In Österreich läuft Real gegen Paris auf Sky - die übrigen Partien werden auf DAZN ausgestrahlt.

Champions League: Der 5. Spieltag im Überblick

Dienstag, 26.11.:

Uhrzeit Heim Gast Übertragung DE Übertragung AT 18.55 Uhr Lokomotive Moskau Bayer Leverkusen DAZN DAZN 18.55 Uhr Galatasaray Istanbul FC Brügge DAZN DAZN 21 Uhr Real Madrid Paris Saint-Germain DAZN Sky 21 Uhr Tottenham Hotspur Olympiakos Piräus DAZN DAZN 21 Uhr Manchester City Shachtjor Donezk DAZN DAZN 21 Uhr Juventus Turin Atletico Madrid DAZN DAZN 21 Uhr Roter Stern Belgrad FC Bayern Sky DAZN 21 Uhr Atalanta Bergamo Dinamo Zagreb DAZN DAZN

Mittwoch, 27.11.:

Uhrzeit Heim Gast Übertragung DE Übertragung AT 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg Olympique Lyon DAZN DAZN 18.55 Uhr FC Valencia FC Chelsea DAZN DAZN 21 Uhr FC Barcelona Borussia Dortmund Sky DAZN 21 Uhr Slavia Prag Inter Mailand DAZN DAZN 21 Uhr OSC Lille Ajax Amsterdam DAZN DAZN 21 Uhr KRC Genk RB Salzburg DAZN Sky 21 Uhr FC Liverpool SSC Napoli DAZN DAZN 21 Uhr RB Leipzig Benfica Lissabon DAZN DAZN

Champions League: Liveticker

Wer weder ein DAZN- noch ein Sky-Abonnement besitzt, kann in unseren SPOX-Livetickern vorbei schauen. Wir bieten jedes Spiel einzeln oder alle zusammen in der Konferenz an.

Lokomotive Moskau gegen Bayer Leverkusen: Mögliche Aufstellungen

So könnten beide Teams von Beginn an spielen:

Lokomotive Moskau : Guilherme - Höwedes, Corluka, Murilo, Rybus - Krychowiak, Barinov - Al. Miranchuk, Zhemaletdinov, An. Miranchuk - Eder

: Guilherme - Höwedes, Corluka, Murilo, Rybus - Krychowiak, Barinov - Al. Miranchuk, Zhemaletdinov, An. Miranchuk - Eder Bayer Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Demirbay - Bellarabi, Paulinho, Diaby - Volland

