Champions League live: Zenit St. Petersburg gegen RB Leipzig heute im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League steht bereits der 4. Spieltag an, RB Leipzig ist heute zu Gast bei Zenit St. Petersburg. Möchtet Ihr wissen, wo die Partie im TV, Livestream und Liveticker übertragen wird? SPOX liefert Antworten.

Über 100 Spiele der Champions League findet Ihr live und in voller Länge auf DAZN. Testet den Dienst hier einen Monat lang gratis.

Champions League: Wo und wann spielen St. Petersburg und Leipzig?

Gespielt wird heute in St. Petersburg, genauer gesagt in der Gazprom Arena. Schiedsrichter Orel Grinfeld pfeift die Partie heute um 18.55 Uhr an, von der Seitenlinie assistieren ihm Roy Hassan und Idan Yarkoni.

Champions League live: Zenit St. Petersburg gegen RB Leipzig heute im TV und Livestream

In Deutschland überträgt Sky das Spiel der Leipziger heute live und exklusiv in voller Länge. Der Pay-TV-Sender startet seine Vorberichterstattung bereits um 18 Uhr und kann sowohl via Sky Go am PC als auch ganz klassisch am Fernseher empfangen werden - der Kommentator ist Kai Dittman. Parallel zeigt Sky zudem eine Konferenzschaltung mit allen Dienstagsspielen.

In Österreich sieht die Rechteverteilung etwas anders aus, dort strahlt DAZN die Begegnung komplett aus. Darüber hinaus hat DAZN, unabhängig von Eurem Standort, noch viele weitere Champions-League-Begegnungen im Programm. Eine vollständige Auflistung der Übertragungen findet Ihr weiter unten.

DAZN kostet monatlich 11,99 Euro oder jährlich 119,99 Euro - der erste Monat ist gratis.

St. Petersburg gegen Leipzig im Liveticker auf SPOX

Wie gewohnt findet Ihr bei SPOX Liveticker zu sämtlichen Champions-League-Partien. Zum Duell zwischen Leipzig und Zenit geht es hier entlang, die Konferenz gibt es hier.

Champions League, 4. Spieltag: Die Dienstagsspiele

Neben Leipzig spielt heute noch eine deutsche Mannschaft, nämlich der BVB. Die Borussen empfangen zuhause Inter Mailand im Kampf um den zweiten Tabellenplatz. Diese Spiele finden heute statt:

Termin Heim Gast DE AT 05.11., 18.55 Uhr FC Barcelona Slavia Prag DAZN DAZN 05.11., 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg RB Leipzig Sky DAZN 05.11., 21 Uhr FC Liverpool KRC Genk DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr SSC Napoli RB Salzburg DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr FC Valencia OSC Lille DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr Olympique Lyon Benfica Lissabon DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr FC Chelsea Ajax Amsterdam DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr Borussia Dortmund Inter Mailand DAZN Sky

Champions League: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Zenit und Leipzig

Bei Leipzig stehen gleich fünf Spieler auf der Verletztenliste (Tyler Adams, Ibrahima Konate, Marcelo Saracchi, Patrik Schick, Hannes Wolf), Zenit muss lediglich auf Malcom, Emanuel Mammana und Andrey Lunev verzichten. So könnten beide Trainer ihre Teams heute aufstellen:

Zenit: Kerzhakov - Karavaev, Ivanovic, Rakytskyy, Douglas Santos - Barrios, Ozdoev, Shatov - Azmoun, Dzyuba, Driussi

Kerzhakov - Karavaev, Ivanovic, Rakytskyy, Douglas Santos - Barrios, Ozdoev, Shatov - Azmoun, Dzyuba, Driussi Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Demme - Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Werner

Champions League: Zahlen und Fakten zu Zenit und Leipzig

Zenit St. Petersburg konnte in den jüngsten drei Begegnungen vollends überzeugen - mit einem Torverhältnis von insgesamt 12:3 entschieden sie alle für sich.

Bei Leipzig hingegen läuft es ebenfalls richtig gut, die Roten Bullen feierten in den letzten zwei Pflichtspielen wahre Offensivfeuerwerke und schossen ihre Gegener mit 6:1 (Wolfsburg) und 8:0 (Mainz) aus dem Stadion.

Erst dreimal sind sich die beiden Teams überhaupt in Pflichtspielen begegnet. Zwei Duelle gewann davon Leipzig, eines Zenit.

Champions League, Gruppe G: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag

Leipzig führt die Tabelle in Gruppe G aktuell an, mit einem Sieg über Zenit könnte das Team um Julian Nagelsmann sich weiter absetzen und einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen.