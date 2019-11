Champions League live: Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen – Atletico Madrid im TV und Livestream

Gestern wurden bereits einige Spiele absolviert, heute treffen in der Champions League Bayer Leverkusen und Atletico Madrid aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wo und wann Ihr die Begegnung im TV und Livestream sehen könnt.

Champions League: Wo und wann spielen Leverkusen und Atletico heute?

Im Rückspiel der beiden Teams ist Bayer Leverkusen der Gastgeber. Ab 21 geht's in der BayArena zur Sache, das Schiedsrichtergespann besteht aus Damir Skomina, Jure Praprotnik und Robert Vukan.

CL live: Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen - Atletico Madrid im TV und Livestream

In voller Länge könnt Ihr die Begegnung heute nur auf DAZN sehen. Dort beginnt kurz vor dem Anpfiff der Livestream, den Ihr auf sämtlichen Endgeräten empfangen könnt - die Hauptsache ist, dass Ihr eine Internetverbindung habt.

Darüber hinaus zeigt DAZN heute noch eine ganze Reihe an Champions-League-Partien, eine volle Auflistung findet Ihr weiter unten. Morgen geht's direkt mit der Europa League weiter, am Wochenende wird dann in zahlreichen Ligen (Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1) gekickt. Das Ganze könnt Ihr hier kostenlos und unverbindlich 30 Tage lang ausprobieren - anschließend kostet DAZN monatlich 11,99 Euro und jährlich 119,99 Euro.

Bayer Leverkusen gegen Atletico im Liveticker auf SPOX

Wie gewohnt bieten wir bei SPOX zahlreiche Liveticker zur Champions League an. In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr das einzelne Spiel und die Konferenz - mit beidem bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Champions League, 4. Spieltag: Die Mittwochsspiele

Neben Leverkusen spielt heute noch eine weitere deutsche Mannschaft, nämlich der FC Bayern. Die Münchner empfangen zuhause Olympiakos Piräus. Hier habt Ihr eine Übersicht aller Partien:

Termin Heim Gast DE AT 06.11., 18.55 Uhr FC Bayern Olympiakos Piräus Sky Sky 06.11., 18.55 Uhr Lokomoiv Moskau Juventus Turin DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Roter Stern Belgrad Tottenham Hotspur DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Bayer Leverkusen Atletico Madrid DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Paris Saint-Germain FC Brügge DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Atalanta Bergamo Manchester City DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Dinamo Zagreb Shakhtar Donezk DAZN DAZN 06.11., 21 Uhr Real Madrid Galatasaray Istanbul DAZN DAZN

Champions League, Leverkusen und Atletico: Voraussichtliche Aufstellungen

Bei Bayer fallen Lars Bender und Daley Sinkgraven verletzt aus, Atletico muss ohne Jose Gimenez, Joao Felix, Stefan Savic und Sime Vrsaljko auskommen. Diese 22 Akteure könnten heute Abend starten:

Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Demirbay - Bellarabi, Havertz, Volland - Alario

Hradecky - Weiser, Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Demirbay - Bellarabi, Havertz, Volland - Alario Atletico: Oblak - Trippier, Felipe, Hermoso, Renan Lodi - Thomas, Saul Niguez - Koke, Correa - Morata, Diego Costa

Champions League: Zahlen und Fakten zu Bayer und Atletico

Schon sechs Spiele ist es her, dass Bayer 04 einen Sieg einfahren konnte - zwei Unentschieden stehen vier Niederlagen gegenüber. In der Königsklasse konnte die Werkself in dieser Saison überhaupt keinen Punkt holen.

Atletico Madrid hingegen ist seit zehn Pflichtspielen ohne Niederlage, jedoch musste der Hauptstadtklub sich sechsmal mit einem Unentschieden begnügen.

Bisher sind die beiden Vereine siebenmal direkt aufeinandergetroffen. Atletico hat dabei deutlich besser abgeschnitten, konnte dreimal gewinnen bei drei Unentschieden.

Champions League, 4. Spieltag: Die Tabelle in Gruppe D

Für Leverkusen sieht es aktuell düster aus, mit null Zählern befindet sich Bayer auf dem letzten Platz.