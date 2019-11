Champions League live: Olympique Lyon gegen Benfica Lissabon heute im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League geht es am 4. Spieltag zwischen Olympique Lyon und Benfica Lissabon zur Sache. Wie, wann und wo es die Partie heute im TV, Livestream und Liveticker gibt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Champions League: Wo und wann spielen Lyon und Lissabon?

Die beiden Teams begegnen sich heute ab 21 Uhr im Groupama Stadium in Lyon. Als Schiedsrichter ist Björn Kuipers angesetzt, seine Assistenten sind Sander van Roekel und Erwin Zeinstra.

Champions League live: Olympique Lyon gegen Benfica Lissabon heute im TV und Livestream

Wie die meisten Partien heute, wird auch das Duell zwischen Lyon und Lissabon auf DAZN übertragen. Los geht es dort kurz vor dem Anstoß. Der Streamingdienst ist für alle Endgeräte verfügbar, sofern Ihr eine Internetverbindung habt.

Neben der Champions League zeigt DAZN alle Spiele der Europa League, die Bundesliga, Serie A, LaLiga und Ligue 1.

Lyon gegen Lissabon im Liveticker auf SPOX

Auch in unserem Liveticker-Kalender werdet Ihr in Sachen Champions League sicher fündig. Dort bieten wir Ticker zu jeder Partie an, sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Hier geht es zum Duell zwischen Lyon und Benfica.

Champions League, 4. Spieltag: Die Dienstagsspiele

Zwei deutsche Teams gehen am heutigen Dienstag ins Rennen. RB Leipzig spielt bei Zenit in St. Petersburg, Borussia Dortmund möchte sich gegen Tabellennachbarn Inter Mailand durchsetzen. Das sind alle Paarungen:

Termin Heim Gast DE AT 05.11., 18.55 Uhr FC Barcelona Slavia Prag DAZN DAZN 05.11., 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg RB Leipzig Sky DAZN 05.11., 21 Uhr FC Liverpool KRC Genk DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr SSC Napoli RB Salzburg DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr FC Valencia OSC Lille DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr Olympique Lyon Benfica Lissabon DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr FC Chelsea Ajax Amsterdam DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr Borussia Dortmund Inter Mailand DAZN Sky

Champions League: Zahlen und Fakten zu Lyon und Lissabon

Die Gäste haben momentan einen Lauf, von ihren letzten acht Begegnungen gewannen die Portugiesen sieben Stück, auswärts haben sie in dieser Saison immer gewonnen (7x).

Für Lyon läuft es in Frankreich deutlich schlechter, seit dem 3. Spieltag konnte OL von zehn Begegnungen nur zwei gewinnen (4 Niederlagen, 4 Unentschieden).

Direkt aufeinandergetroffen sind die Klubs erst viermal, beide gewannen jeweils zwei Spiele.

Champions League, Gruppe G: Die aktuelle Tabelle

Die Punkteverteilung in Gruppe G ist noch vergleichsweise ausgeglichen, jedes Team konnte schon ein Spiel gewinnen. Mit drei Zählern ist Benfica aktuell das Schlusslicht.