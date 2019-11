Champions League live: FC Chelsea gegen Ajax Amsterdam heute im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League treffen heute der FC Chelsea und Ajax Amsterdam aufeinander. Wenn Ihr wissen möchtet, wer die Partie heute im TV, Livestream und Liveticker überträgt, seid Ihr hier genau richtig.

Die Champions League könnt Ihr in diesem Jahr live auf DAZN sehen. Hier geht's zum Gratismonat.

Champions League: Wo und wann spielen Chelsea und Ajax?

Der FC Chelsea richtet die heutige Begegnung wie immer an der Stamford Bridge in London aus. Ab 21 Uhr wird dort gekickt, das italienische Schiedsrichtergespann aus Gianluca Rocchi, Filippo Meli und Giorgio Pere wird sein wachsames Auge auf das Geschehen richten.

Champions League live: FC Chelsea gegen Ajax Amsterdam heute im TV und Livestream

In voller Länge könnt Ihr Chelsea und Ajax heute nur auf DAZN spielen sehen. Kurz vor dem Anpfiff geht es dort los, der Streamingdienst ist auf allen Geräten mit Internetverbindung verfügbar - ganz egal, ob Smart-TV, Computer, Tablet oder Smartphone.

Auch über die Königsklasse hinaus kommen Fußballfans bei DAZN voll auf ihre Kosten: Europa League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1 - für jeden ist etwas dabei. Testet das Programm hier ganz einfach gratis, anschließend kostet der Streamingdienst 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

Chelsea gegen Ajax Amsterdam im Liveticker auf SPOX

Falls Ihr Fußball lieber lest als schaut, klickt einfach mal in unseren Liveticker-Kalender rein. Hier findet Ihr sämtliche Partien der Champions League, sowohl einzeln als auch in der Konferenz.

Champions League, 4. Spieltag: Die Dienstagsspiele

Spannende Begegnungen gibt es heute reichlich, unter anderem kämpft der BVB gegen Inter Mailand um den zweiten Platz in Gruppe F. Außerdem spielt auch RB Leizpzig, die Sachsen sind bei Zenit St. Petersburg zu Gast.

Termin Heim Gast DE AT 05.11., 18.55 Uhr FC Barcelona Slavia Prag DAZN DAZN 05.11., 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg RB Leipzig Sky DAZN 05.11., 21 Uhr FC Liverpool KRC Genk DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr SSC Napoli RB Salzburg DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr FC Valencia OSC Lille DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr Olympique Lyon Benfica Lissabon DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr FC Chelsea Ajax Amsterdam DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr Borussia Dortmund Inter Mailand DAZN Sky

© getty

Champions League: Zahlen und Fakten zu Chelsea und Ajax

Unter Trainer Erik ten Hag hat Ajax auswärts bislang noch nicht verloren. Sechs Siegen stehen fünf Unentschieden gegenüber.

Auch der FC Chelsea ist gut drauf, die Blues gewannen acht ihrer jüngsten neun Pflichtspiele.

International mussten sich die Londoner ihre Punkte allerdings mühsam erarbeiten - nach einer Auftaktniederlage gegen Valencia gewannen sie gegen Lille und Ajax mit jeweils mit einem Tor Unterschied.

Champions League, Gruppe H: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag

Ajax und Chelsea sind aktuell punktgleich, lediglich die Tordifferenz trennt beide Teams im Moment. Der Gewinner der heutigen Begegnung hätte den Einzug ins Achtelfinale fast sicher.