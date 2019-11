BVB-Pressekonferenz mit Lucien Favre vor dem ersten Endspiel gegen FC Barcelona im LIVE-TICKER

Favre-Endspiele Teil eins? Der BVB trifft am Mittwochabend in der Champions League auf den FC Barcelona - und der Haussegen in Dortmund hängt nach der desaströsen ersten Halbzeit gegen Paderborn und dem Debakel in München gewaltig schief. Trainer Lucien Favre ist angezählt und wird sich dennoch am heutigen Dienstag den Fragen der Presse stellen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des BVB vor dem Champions-League-Kracher beim FC Barcelona. Ab 17.30 Uhr beantworten Trainer Lucien Favre und ein noch nicht näher bekannter Spieler aus dem Dortmunder Kader die Fragen der anwesenden Medienvertreter. Hier seid Ihr live mit dabei.

Champions League: BVB gegen Barca live im TV und Live-Stream

Zwar teilen sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte an der Champions League, allerdings hat Sky am 5. Spieltag der Königsklasse sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch das Recht ein Exklusiv-Spiel zu bestimmen. Am Dienstag ist das die Partie des FC Bayern bei Roter Stern Belgrad. Am Mittwoch fiel die Wahl des TV-Senders auf das Gastspiel des BVB beim FC Barcelona.

Beide Spiele werden somit live und exklusiv ausschließlich im Pay-TV bei Sky zu sehen sein. Zu beiden Partien bietet der Sender außerdem einen kostenpflichtigen Live-Stream via Sky Go an. DAZN überträgt hingegen alle weiteren Spiele am Dienstag und Mittwoch live und exklusiv in voller Länge, darunter die beiden anderen Spiele mit deutscher Beteiligung (Rb Leipzig und Bayer Leverkusen) und drei absolute Kracherspiele mit Real Madrid, PSG, Juventus, Atletico, Liverpool und Neapel.

BVB gegen FC Barcelona in der Champions League: Die Ausgangslage

Borussia Dortmund würde sich mit einem Sieg beim FC Barcelona vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League qualifizieren. Dem FC Barcelona reicht ein Remis, sollte Inter Mailand das Parallelspiel gegen Slavia Prag nicht gewinnen.

Seit mehr als sechs Jahren ist der FC Barcelona in der Königsklasse im heimischen Camp Nou ungeschlagen (34 Spiele), die drei vergangenen Heimspiele gegen deutsche Teams gewannen die Katalanen allesamt bei einem Torverhältnis von 9:1.

13 von 14 der letzten Heimspiele gegen deutsche Teams gewann der FC Barcelona, der BVB gewann hingegen nur eines von 15 Gastspielen in Spanien: im Oktober 1997 mit 1:0 bei Atlético Madrid durch ein Tor von Stefan Reuter. Es gab zudem fünf Remis.

