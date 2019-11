Champions League: BVB gegen Inter Mailand heute im LIVE-TICKER

Der BVB empfängt am heutigen Dienstagabend Inter Mailand zum wegweisenden Champions-League-Spiel in der Gruppe F. Bei einem Sieg der Schwarz-Gelben stehen die Chancen auf das Achtelfinale nicht schlecht. Im Falle einer Niederlage droht dem BVB der frühe K.o. in der Königsklasse. Hier könnt Ihr das Spiel im LIVE-TICKER verfolgen.

Champions League: BVB gegen Inter Mailand im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Champions-League-Topspiel am 4. Spieltag der Gruppe F zwischen Borussia Dortmund und Inter Mailand. Anstoß der Begegnung im Dortmunder Signal Iduna Park ist um 21 Uhr.

Vor Beginn: Sowohl für den BVB als auch für Inter Mailand hat die Partie einen "Do or Die"-Charakter. Das Team, das gewinnt, hat bezüglich des Weiterkommens vor den beiden abschließenden Spielen gegen den FC Barcelona und Slavia Prag alle Karten in der Hand. Die Mannschaft, die verliert, ist hingegen in den beiden nachfolgenden Spielen zum Siegen verdammt und muss auf einen Ausrutscher des heutigen Gegners hoffen.

Vor Beginn: Aus deutscher Sicht lautet die gute Nachricht, dass die Formkurve des BVB zuletzt wieder nach oben zeigte. Während das Team von Lucien Favre im DFB-Pokal gegen Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach die von vielen so lange vermisste "Mentalität" zeigte und einen späten 0:1-Rückstand durch einen noch späteren Doppelschlag von Julian Brandt drehte, schlug Dortmund am darauffolgenden Samstag den in der Liga noch ungeschlagenen VfL Wolfsburg souverän mit 3:0.

Vor Beginn: Gegen Wolfsburg blitzte nach dem Führungstreffer von Thorgan Hazard sogar phasenweise die ebenfalls lange vermisste Leichtigkeit im Spiel des BVB auf. "Wir haben ja am Ende fast wieder so etwas wie Spielfreude gehabt", sagte Sportdirektor Michael Zorc daher.

BVB gegen Inter Mailand heute live im TV und im LIVE-STREAM

Die Partie zwischen dem BVB und Inter Mailand wird am heutigen Dienstagabend live und exklusiv in voller Länge ausschließlich beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Wie bereits in der vergangenen Saison teilen sich DAZN und der Pay-TV-Sender Sky in Deutschland die Übertragunsgrechte an der Königsklasse.

Sky zeigt aufgrund des Picking-Systems zwei Spiele pro Champions-League-Spieltag exklusiv und in voller Länge. Die restlichen Partien zeigt DAZN. Weil der Streamingdienst am 4. Spieltag der Gruppenphase das Vorrecht auf den ersten Pick hatte, zeigt DAZN das Topspiel zwischen den Schwarz-Gelben und den Mailändern.

Ein Abonnement bei DAZN kostet im Monat 11,99 Euro und jederzeit kündbar. Die ersten 30 Tage gibt es dazu im kostenlosen Probemonat.

BVB gegen Inter Mailand: Voraussichtliche Aufstellungen

Dem BVB wird im wegweisenden Champions-League-Spiel aller Voraussicht nach Kapitän Marco Reus fehlen, der am vergangenen Samstag beim 3:0-Sieg der Schwarz-Gelben mit einer Verletzung am Sprunggelenk früh ausgewechselt werden musste. Im Kader stehen wird hingegen Paco Alcacer, der jedoch nach seiner längeren Verletzungspause wohl nur als Joker zur Verfügung steht.

Im Zentrum könnte daher erneut Julian Brandt auflaufen, dessen Formkurve zuletzt nach oben zeigte. Auch könnte Trainer Favre wieder auf eine Dreierkette wie bei der 0:2-Pleite in Mailand setzen.

Borussia Dortmund: Bürki - Akanji, Weigl, Hummels - Hakimi, Witsel, Delaney, Guerreiro - Sancho, Brandt, Hazard

Bürki - Akanji, Weigl, Hummels - Hakimi, Witsel, Delaney, Guerreiro - Sancho, Brandt, Hazard Inter Mailand: Handanovic - Godin, de Vrij, Skriniar - Brozovic - Candreva, Gagliardini, Barella, Biraghi - Lukaku, Martinez

BVB in der Champions League: Do-or-Die-Spiel gegen Inter

Mit einem Sieg über Inter könnte der BVB vor den zwei abschließenden Begegnungen gegen Barcelona und Slavia Prag den Grundstein für das Achtelfinale legen. Bei einer erneuten Niederlage würden die Chancen auf das Weiterkommen auf ein Minimum sinken. Am Dienstagabend heißt es also "Do or Die" für den BVB.