Champions League: Bayer Leverkusen gegen Atletico Madrid heute im LIVE-TICKER

Bayer Leverkusen empfängt heute Abend am 4. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase Atletico Madrid. Für die Elf von Trainer Peter Bosz zählt nur ein Sieg, um wenigstens noch Platz drei und damit die Europa League zu erreichen. Hier könnt Ihr das Spiel im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Champions League: Leverkusen gegen Atletico Madrid im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Lars Bender fehlt Bayer, dafür könnte Charles Aranguiz in die Startelf zurückkehren.

Vor Beginn: Null Punkte und nur ein Tor, das allerdings Moskaus Benedikt Höwedes erzielte, lautet die traurige Bilanz der Leverkusener in dieser CL-Kampagne. Trainer Peter Bosz will dennoch noch ans Weiterkommen glauben, schließlich seien ja noch neun Punkte zu vergeben. "Es sind noch neun Punkte in der Gruppe zu vergeben", sagte der Niederländer. "Ich bin ein Kämpfer. Ich werde erst sagen, dass es vorbei ist, wenn es wirklich vorbei ist." Newcastle United gelang das Kunststück übrigens 2002/03: Nach drei Niederlagen kamen die Engländer mit drei anschließenden Siegen noch weiter.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Champions-League-Partie zwischen Bayer Leverkusen und Atletico Madrid.

Wer überträgt Leverkusen gegen Atletico im TV und Livestream

Das Spiel heute könnt Ihr live und in voller Länge nur auf DAZN sehen. Voraussetzung: Ihr seid registriert, habt Internet und ein entsprechendes Endgerät.

Darüber hinaus zeigt DAZN heute noch eine ganze Reihe an Champions-League-Partien wie etwa Real Madrid gegen Galatasaray oder Roter Stern Belgrad gegen Tottenham Hotspur. Und natürlich das andere Spiel der Leverkusen-Gruppe: Lokomotive - Juventus Turin. Morgen geht's auf DAZN mit der Europa League weiter.

Bayer gegen Atletico: Voraussichtliche Aufstellungen

In der Köngsklasse darf natürlich auch Leon Bailey mitwirken, der nach seiner Roten Karte im Duell mit Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende (1:2) in der Liga für zwei Spiele gesperrt wurde. In der Startformation wird der Jamaikaner wohl aber nicht stehen.

Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, Sven Bender, Wendell - Aranguiz, Demirbay - Bellarabi, Havertz, Volland - Alario

Atletico: Oblak - Trippier, Felipe, Hermoso, Renan Lodi - Thomas, Saul Niguez - Koke, Correa - Morata, Diego Costa

Bayers Ausgangslage in der Gruppe

Leverkusen steht mit dem Rücken zur Wand und muss neun Punkte in der "Rückrunde" holen, um die Minimalchance aufs Achtelfinale zu wahren. Gleichzeitig ist man aber auch auf Schützenhilfe angewiesen, denn selbst mit neun Punkten könnte man nur auf Platz drei landen.