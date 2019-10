Pressestimmen zu Inter vs. Dortmund - Kritik an Favre: "BVB spielt nach Schemen, die vor 20 Jahren aktuell waren"

Nach der 0:2-Niederlage von Borussia Dortmund am dritten Champions-League-Spieltag bei Inter Mailand verspotten die italienischen Medien BVB-Trainer Lucien Favre. Inter-Coach Antonio Conte habe die Borussia mit seiner Taktik versenkt.

Gazzetta dello Sport: "Oktoberfest für Inter, Lautaro und Candreva brechen Borussia Dortmund und versenken die Mannschaft im richtigen Moment. Trainer Antonio Conte gewinnt mit einer Leistung aus Rationalität, Konzentration, Opferbereitschaft und taktischer Klarheit. Favres Abwehr aus drei Spielern ist keine großartige Idee, Borussia stürzt in Contes Falle. Lob für Witsel, der einzige, der wirklich die Schlüsselmomente des Matches begreift."

Corriere dello Sport: "Conte a la Mourinho. An einem Abend, an dem allein das Ergebnis und nichts anderes zählt, siegt Inter mit einer außerordentlichen Willenskraft, die in den heikelsten Momenten des Spiels gegen Borussia Dortmund zur besten Eigenschaft wird. Die Mailänder spielen zwar keinen fantasievollen Fußball, doch die sportliche Durchschlagskraft ist von höchstem Niveau. Borussia ohne Alcacer und Reus macht den Mailändern kaum zu schaffen."

Tuttosport: "Inter versenkt Dortmund mit einer Leistung, die klar bezeugt, dass die Mailänder in der Champions League zu einem gefährlichen Rivalen für die Spitzenklubs werden können. Held des Abends ist Trainer Antonio Conte, der sich wieder einmal als Spitzencoach bestätigt. Conte begeht keine Fehler und lässt den Vizemeistern der Bundesliga kaum Spielraum."

Inter Mailand - Borussia Dortmund 2:0: Noten und Einzelkritiken zum BVB © getty 1/15 Borussia Dortmund hat am 3. Spieltag der Champions League gegen Inter Mailand verloren. Während ein Nationalspieler auf ganzer Linie enttäuschte, kam von der Offensive der Schwarz-Gelben viel zu wenig. Die Noten und Einzelkritiken von SPOX. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: Vergrößerte beim 0:1 seine Körperfläche, ließ sich aber unglücklich tunneln. Partierte dafür den Elfmeter von Martinez in der 83. mit einem tollen Reflex. An ihm lag es gewiss nicht, dass der BVB ohne Punkte vom Platz ging. Note: 2,5. © getty 3/15 MANUEL AKANJI (bis 74.): Verließ sich beim 0:1 auf die Abseitsfalle und verlor dabei Inter-Stürmer Martinez aus den Augen. Machte seine Sache ansonsten trotz dürftiger Passquote (33 Prozent) aber ordentlich. Note: 4. © getty 4/15 JULIAN WEIGL: Wies im Zentrum der Favre’schen Dreierkette einmal mehr eine tadellose Passquote (98 Prozent) auf, stellte sich beim ersten Gegentor aber auch nicht gerade klug an. Hob beim 0:2 auch noch das Abseits von Candreva auf. Note: 4. © imago images 5/15 MATS HUMMELS: Bester Balleroberer aufseiten der Borussia (12), konnte das erste Gegentor aber auch nicht verhindern und verschuldete den Elfmeter in der 83. mit einem unnötigen Foul. Note: 4,5. © getty 6/15 ACHRAF HAKIMI: Der Aktivposten in der Dortmunder Offensive. Ging auf der rechten Seite weite Wege, blieb oft hängen (22 Ballverluste), aber war immerhin bemüht, etwas an dem Spielstand zu ändern. Note: 3. © getty 7/15 AXEL WTISEL: Hatte die meisten Ballaktionen aller BVB-Akteure (100), gewann zudem 70 Prozent seiner Zweikämpfe. Versäumte es aber, das nötige Tempo mit dem Ball am Fuß zu entwickeln, um Inter unter Druck zu setzen. Note: 3,5. © imago images 8/15 THOMAS DELANEY (bis 65.): Zeigte einmal mehr, dass er ein reiner Defensivspieler ist. Spielte bis zum letzten Drittel souverän, war danach sichtlich überfordert. Wurde nach 65 Minuten ausgewechselt. Note: 4. © getty 9/15 NICO SCHULZ: Wirkte über weite Strecken unsicher, leistete sich einige technische Fehler und bekam defensiv kaum Zugriff auf Candreva. Stand beim Gegentreffer etwa zwei Meter hinter seinen Nebenleuten und hob das Abseits von Martinez auf. Note: 5. © imago images 10/15 JADON SANCHO: Hatte die größte Chance vor der Pause, als er aus spitzem Winkel an Inter-Keeper Handanovic scheiterte. Bot gegen die aggressiven Italiener ansonsten sehr wenig. Note: 4. © getty 11/15 JULIAN BRANDT: Bemüht, aber ohne Durchschlagskraft – bis zur 64. Minute, als er Handanovic mit seinem Schuss aus 16 Metern zu einer Glanztat zwang. War ohne echten Stürmer oft auf sich allein gestellt. Note: 4. © getty 12/15 THORGAN HAZARD (bis 84.): Bewegte sich viel, prallte wie seine Mitspieler aber mit wenigen Ausnahmen an der schwarz-blauen Wand ab. Nur Brandt (20) und Hakimi (22) verloren häufiger den Ball als Hazard (14). Note: 4. © getty 13/15 MAHMOUD DAHOUD (ab 65.): Wurde für Delaney eingewechselt. Zeigte gute Ansätze, fand aber auch nicht die Lücke. Note: 3,5. © imago images 14/15 JACOB BRUUN-LARSEN (ab 74.): Kam für Akanji, um die Dortmunder Offensive zu beleben. Trat nicht nennenswert in Erscheinung. Keine Bewertung. © getty 15/15 RAPHAEL GUERREIRO (ab 84.): Ersetzte den glücklosen Hazard. Präsentierte sich in seiner kurzen Einsatzzeit aber noch glückloser. Vertändelte den Ball, der zum 0:2 führte, leichtfertig. Keine Bewertung.

Corriere della Sera: "Der Sieg gegen Borussia Dortmund bringt den Pessimismus über das europäische Niveau des italienischen Fußballs zum Schweigen. Inter versenkt die Dortmunder nicht mit Qualität, sondern mit viel Taktik. Die Dortmunder sind ein Vintage-Gegner mit vielen guten Spielern, die aber nach Schemen spielen, die vor 20 Jahren aktuell waren. Sie sind die ideale Gegner für Mannschaften wie Inter."

Repubblica: "Favre versucht sich mit der Abwehr durchzukämpfen, doch seine Rechnung geht nicht auf. Witsel begeht keine Fehler, doch seine Leistungen genügen nicht, um Borussia über Wasser zu halten. Nach 20 Minuten bricht Borussias Turm zusammen. Inter findet sich wieder und beweist, in der Champions League ein gefährlicher Gegner werden zu können."

La Stampa: "Inter siegt gegen die enttäuschenden Dortmunder. Borussia leidet unter der Abwesenheit von Reus und Alcacer. Favres Strategie scheitert unter dem Druck der Mailänder, die mit Intelligenz und Durchsetzungsfähigkeit gewinnen. Die Leistung Inters bezeugt, dass der Weg der Mailänder in der Champions League noch lang sein kann."