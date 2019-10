BVB-Stürmer Paco Alcacer verpasst CL-Spiel bei Slavia Prag - Mats Hummels wieder dabei

Paco Alcacer verpasst das Auswärtsspiel von Borussia Dortmund bei Slavia Prag in der Champions League (Mittwoch, 18.55 Uhr im LIVETICKER). Wie der BVB am Dienstagmittag verkündete, fehlt der Stürmer aufgrund einer Achillessehnen-Reizung.

Mit dabei ist dafür Mats Hummels, der beim 2:2 gegen Werder Bremen wegen Rückenproblemen passen musste. Außerdem stehen Mateu Morey und Leonardo Balerdi im Kader. Die beiden Nachwuchshoffnungen spielten am Montag noch für den BVB II gegen Rot-Weiß Oberhausen (2:0).

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Nach dem 0:0 am ersten Champions-League-Spieltag gegen den FC Barcelona könnte Dortmund mit einem Sieg gegen Slavia zumindest zwischenzeitlich die Tabellenführung in Gruppe F übernehmen. Am Abend duellieren sich der FC Barcelona und Inter Mailand (21 Uhr live auf DAZN).