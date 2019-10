Tottenham Hotspur gegen FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München ist in der UEFA Champions League am heutigen Dienstag bei Tottenham Hotspur zu Gast. SPOX zeigt Euch, wo und wann Ihr heute das Spitzenspiel der Gruppe B im TV, Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt.

Hol Dir jetzt den kostenlosen Probemonat und gucke Tottenham Hotspur gegen FC Bayern München live bei DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München: Ort, Anpfiff, Schiedsrichter

Die Champions-League-Partie zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Bayern München findet am heutigen Dienstag um 21 Uhr statt. Gespielt wird im Tottenham Hotspur Stadium, was im April 2019 eröffnet wurde und sich teilweise auf dem selben Grund wie die White Hart Lane befindet, dessen Abriss 2017 begann.

Schiedsrichter der Partie ist der Franzose Clement Turpin, der bereits einige Spiele in der Königsklasse geleitet hat. Auch für den FCB ist der Unparteiische kein unbeschriebenes Blatt. Turpin gab Thomas Müller in der vergangenen Saison die Rote Karte, nachdem dieser Nicolas Tagliafico im Spiel gegen Ajax Amsterdam übel foulte.

Tottenham gegen FC Bayern München heute live im TV und Livestream

Tottenham Hotspur gegen den FC Bayern München wird in Deutschland und Österreich live beim Streaminganbieter DAZN zu sehen sein. DAZN hat sich die Übertragungsrechte am Spitzenspiel gesichert und zeigt die Partie exklusiv und in voller Länge. Die Berichterstattung beginnt um 20.45 Uhr, wenn folgendes Personal auf Sendung geht:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Jonas Hummels

Neben über 100 Spielen der Champions League hat der Streamingdienst seit dieser Saison auch 40 Partien der Bundesliga im Programm. Die Europa League, Serie A, LaLiga und Ligue 1 sind ebenfalls weiterer Bestandteil des Angebots. Ein Abonnement kostet Euch 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

Auch beim Pay-TV-Sender Sky lässt sich die Partie verfolgen, allerdings nur in der Konferenz. Zudem bietet der Bezahlsender seinen Kunden einen Livestream via Sky Go an.

Tottenham Hotspur - FC Bayern München heute im LIVE-TICKER

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, das Topspiel live vor den Bildschirmen zu verfolgen, könnt ihr auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Dort verpasst Ihr keine entscheidenden Szenen und natürlich keine Tore. Hier geht's zum Liveticker für Tottenham Hotspur gegen den FC Bayern München.

FC Bayern München: Die besten Vorlagengeber der letzten zehn Jahre © getty 1/22 Der FC Bayern ist seit 2010 acht Mal Meister geworden. Daran haben auch die Vorlagengeber einen großen Anteil. SPOX hat die Top 20 Assistgeber der Münchner in den vergangenen zehn Jahren in der BL für Euch zusammengestellt. © getty 2/22 Platz 19: DANIJEL PRANJIC (9 Assists) © getty 3/22 Platz 19: XHERDAN SHAQIRI (9 Assists) © getty 4/22 Platz 19: ARTURO VIDAL (9 Assists) © getty 5/22 Platz 17: MARIO GOMEZ (10 Assists) © getty 6/22 Platz 17: CLAUDIO PIZARRO (10 Assists) © getty 7/22 Platz 15: DOUGLAS COSTA (12 Assists) © getty 8/22 Platz 15: JEROME BOATENG (12 Assists) © getty 9/22 Platz 13: MARIO GÖTZE (14 Assists) © getty 10/22 Platz 13: JAMES RODRIGUEZ (14 Assists) © getty 11/22 Platz 12: KINGSLEY COMAN (15 Assists) © getty 12/22 Platz 11: RAFINHA (18 Assists) © getty 13/22 Platz 10: THIAGO ALCANTARA (20 Assists) 14/22 Platz 8: DAVID ALABA (21 Assists) © getty 15/22 Platz 8: ROBERT LEWANDOWSKI (21 Assists) © getty 16/22 Platz 7: TONI KROOS (25 Assists) © getty 17/22 Platz 6: JOSHUA KIMMICH (29 Assists) © getty 18/22 Platz 5: PHILIPP LAHM (32 Assists) 19/22 Platz 4: BASTIAN SCHWEINSTEIGER (33 Assists) 20/22 Platz 3: ARJEN ROBBEN (53 Assists) © getty 21/22 Platz 2: FRANCK RIBERY (85 Assists) © getty 22/22 Platz 1: THOMAS MÜLLER (98 Assists)

Tottenham Hotspur gegen FC Bayern: Die Vorschau

Vorjahres-Finalist Tottenham Hotspur befindet sich noch nicht ganz in Top-Form. In der Premier League stehen die Spurs mit elf Punkten aus sieben Spielen auf Tabellenplatz sechs. Nachdem das Team von Mauricio Pochettino im Carabao Cup gegen den Viertligisten Colchester United im Elfmeterschießen überraschend ausgeschieden war, folgte in der Liga immerhin eine gelungene Generalprobe gegen den FC Southampton. Tottenham gewann knapp mit 2:1.

Auch das erste Gruppenspiel der Champions League hatten sich die Spurs anders vorgestellt, bei Olympiakos Piräus kamen die Engländer nicht über ein 2:2 hinaus. Ganz im Gegensatz zum FC Bayern, der sich beim 3:0 gegen Roter Stern Belgrad keine Blöße gab.

Und auch in der Bundesliga läuft es für den Rekordmeister nahezu perfekt. Mit 14 Punkten aus sechs Spielen grüßen die Münchner noch ungeschlagen von der Tabellenspitze, die der FCB nach einem 3:2-Sieg am vergangenen Wochenende gegen den SC Paderborn von RB Leipzig übernommen hat.

Spurs gegen FCB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Diese Spieler stehen Tottenham nicht zur Verfügung: Giovani Lo Celso (Hüftverletzung), Ryan Sessegnon (Oberschenkelverletzung) und Juan Foyth (Knöchelverletzung).

Auf diese Profis muss Bayern Münchens Trainer Niko Kovac verzichten: Fiete Arp (Kahnbeinbruch) und Leon Goretzka (Oberschenkelverletzung). Zudem gilt ein Einsatz von Lucas Hernandez als fraglich (Knieverletzung).

Tottenham: Lloris - Aurier, Alderweireld, Sanchez, Rose - Sissoko, Ndombele - Eriksen, Alli, Son - Kane

Lloris - Aurier, Alderweireld, Sanchez, Rose - Sissoko, Ndombele - Eriksen, Alli, Son - Kane FCB: Neuer - Pavard, Boateng, Süle, Alaba - Kimmich, Martinez - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski

© getty

Champions League: Gruppe B mit FC Bayern und Tottenham

Die Tabelle der Gruppe B: