Slavia Prag gegen FC Barcelona: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum 3. Spieltag der Gruppenphase der Champions League gastiert der FC Barcelona am heutigen Mittwoch in Prag. SPOX liefert Euch alles Wissenswerte rund um die Partie und verrät Euch, wo Ihr das Spiel in TV, Stream und Ticker mitverfolgen könnt.

Slavia Prag vs. FC Barcelona heute live: Spielort Anpfiff und Schiedsrichter

Gespielt wird um 21 Uhr in der Generali Arena in Tschechiens Hauptstadt Prag, in der etwa 20.000 Menschen Platz finden. Der Unparteiische der Partie ist Bobby Madden aus Schottland. Ihm assistieren Graeme Stewart und David Roome (beide Schottland) an der Seitenlinie sowie Kevin Clancy (Schottland) als Vierter Offizieller. Video-Assistent ist der Niederländer Pol van Boekel.

Slavia Prag gegen Barca: Die Übertragung in TV und Livestream sehen

Die komplette Begegnung wird live beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Ab 21 Uhr beginnt dort die Übertragung mit Robby Hunke als Kommentator und Benny Lauth als Experte.

Wer sich darüber hinaus für weiteren Spitzenfußball begeistern kann, dem sei ein Abo bei DAZN ans Herz gelegt.



Slavia Prag gegen Barcelona: Liveticker

Slavia Prag gegen FC Barcelona: Vorschau

Nach dem glücklichen 0:0 bei Borussia Dortmund folgte für den FC Barcelona am vergangenen CL-Spieltag ein später und allzu knapper 2:1-Sieg gegen Inter Mailand, bei dem die Katalanen nicht zum ersten Mal in dieser Saison wenig dominant auftraten und am Ende lediglich durch individuelle Klasse zum Erfolg kamen. Nun hat Barca mit Slavia Prag den auf dem Papier einfachsten Gegner in Gruppe F vor der Brust, gegen den nichts anderes als ein Dreier erwartet wird.

Auf der Gegenseite erkämpften sich die Tschechen einen respektablen Auswärts-Punkt gegen Inter Mailand und lieferten auch an Spieltag Nummer zwei gegen den BVB eine durchaus solide Leistung ab. Zwar geht man nichtsdestotrotz als Underdog in die Begegnung, ärgern will man den mehrfachen Titelträger aus Spanen aber dennoch.

Prag - Barca heute live: Die voraussichlichen Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften beginnen:

Slavia Prag : Kolar - Zeleny, Frydrych, Kudela, Holes - Soucek, Husbauer - Provod, Sevcik, Masopust - Skoda

: Kolar - Zeleny, Frydrych, Kudela, Holes - Soucek, Husbauer - Provod, Sevcik, Masopust - Skoda FC Barcelona: Ter Stegen - Alba, Lenglet, Umtiti, Semedo - de Jong, Rakitic (Artur), Busquets - Griezmann, Suarez, Messi

Champions League: Gruppe F

Barca liegt derzeit punktgleich mit Tabellenführer Dortmund auf Platz zwei, Prag ist mit einem Zähler Letzter.