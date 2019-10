RB Leipzig - Olympique Lyon: Highlights und alle Tore im Video

Bei der CL-Heimpremiere von Julian Nagelsmann als Trainer von RB Leipzig verloren die Roten Bullen gegen Olympique Lyon mit 0:2. Bei SPOX seht Ihr alle Highlights und Tore der Partie im Video.

RB Leipzig gegen Olympique Lyon: Die Highlights

Nach einem 1:2-Auswärtserfolg bei Benfica misslang das heutige Heimspiel von RB in der Champions League. Nach 90 Minuten stand ein 0:2 gegen Olympique Lyon zu Buche.

Tore: 0:1 Depay (11.), 0:2 Terrier (65.)

RB Leipzig - Olympique Lyon: So lief das Spiel

Zuletzt verlor RB durch eine 1:3-Pleite gegen Schalke 04 vor heimischer Kulisse die Tabellenführung in der Bundesliga, auch heute konnten die Leipziger den Platz an der Sonne in Gruppe H der Champions League nicht verteidigen.

Im Gegensatz zum Spiel gegen Schalke tauschte Julian Nagelsmann drei Mal: Für Emil Forsberg, Diego Demme und Nordi Mukiele starteten Lukas Klostermann, Konrad Laimer und Ibrahima Konate. Letzterer allerdings musste bereits nach 23 Minuten verletzungsbedingt vom Feld und wurde durch Landsmann Mukiele ersetzt.

Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste aus Lyon bereits, in der 11. Minute hatte Memphis Depay nach schwerem Leipziger Abwehrfehler zum 0:1 aus RB-Sicht eingeschoben. In der Folge hatte Timo Werner zwei Mal den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber beide Male freistehend vor Lyon-Keeper Lopes.

Noten und Einzelkritiken zu Leipzigs Niederlage gegen Olympique Lyon © getty 1/15 Nach 665 Tagen ohne ein Heimspiel in der Champions League wollte RB Leipzig einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale tun. Eine schwache Chancenverwertung und katastrophale Fehler in der Defensive sorgten für das Gegenteil. Die Noten. © getty 2/15 PETER GULASCI: Verlebte bis auf die Gegentore, bei denen er ohne Chance war, einen ruhigen Abend. NOTE: 3,5. © getty 3/15 IBRAHIMA KONATE: Ein kurzer, unglücklicher Auftritt. Vor dem 0:1 verstolperte der sonst sichere Konate den Ball. Musste bereits nach 24 Minuten, in denen er keinen Zweikampf gewann, verletzt raus. NOTE: 4,5. © getty 4/15 DAYOT UPAMECANO: Vor allem mit großen Problemen gegen Memphis Depay, konnte ihn nur per Foul stoppen. Hatte bei beiden Gegentreffern eine Mitschuld. Gewann nur ein Drittel seiner Zweikämpfe und musste daher in der 66. Minute raus. NOTE: 5. © getty 5/15 WILLI ORBAN: Der sonst sichere Orban hatte - wie seine Nebenleute - Probleme mit der Lyoner Offensive um Depay. Kam kaum erfolgreich in die Zweikämpfe. NOTE: 4,5. © getty 6/15 LUKAS KLOSTERMANN: Schaltete sich in der ersten Halbzeit noch viel offensiv mit ein und bereite die große Werner-Chance in der 5. Minute vor. Baute danach ab. Konnte keinen Zweikampf für sich gewinnen. NOTE: 4,5. © getty 7/15 KONRAD LAIMER: Der Österreicher zeigte sich wie so oft laufstark und fing häufig Bälle ab. Allerdings war er ebenfalls am 0:1 beteiligt. Offensiv wie immer ohne große Akzente. War noch einer der besten Leipziger. NOTE: 3,5. © getty 8/15 AMADOU HAIDARA: Rückte überraschend für Forsberg in die Startelf. Konnte das Vertrauen nicht zurückzahlen. Ihm unterliefen viele Fehler. Haidara gewann nur 28,6 Prozent seiner Zweikämpfe. Wurde folgerichtig in der 58. Minute ausgewechselt. NOTE: 5,5. © imago images 9/15 MARCEL HALSTENBERG: Der Nationalspieler war offensiv engagiert, obwohl seine Flanken selten einen Abnehmer fanden. Probierte es mit einem guten Abschluss in der 50. Minute. NOTE: 3,5. © getty 10/15 MARCEL SABITZER: Versuchte die RB-Angriffe in richtige Bahnen zu lenken. Das gelang ihm aber nur mäßig. In der Defensive, wo er nur knapp 15 Prozent seiner Zweikämpfe gewann, mit großen Problemen. NOTE: 4. © getty 11/15 TIMO WERNER: Der Nationalstürmer zeigte Ladehämmung. Vergab sowohl in der 5. als auch in der 18. Minute eine Riesenchance. Werner kurbelte die RB-Offensive zwar immer wieder an, allerdings ohne torgefährlich zu sein. NOTE: 5. © getty 12/15 YUSSUF POULSEN: Wie immer spulte Poulsen viele Kilometer ab. Hatte bei seiner Chance in der 33. Minute Pech, als Mercelo noch auf der Linie klärte. Ansonsten mit schwerem Stand. NOTE: 4. © getty 13/15 NORDI MUKIELE: Kam in der 22. Minute für den verletzte Konate in die Partie. Zeigte zwar offensiv gute Ansätze und präsentierte sich zweikampfstark (gewann mehr als 85 Prozent seiner Zweikämpfe), leistete sich dafür einen Riesenbock zum 0:2. NOTE: 4,5. © getty 14/15 EMIL FORSBERG: Ersetze den schwachen Hairada nach knapp eine Stunde. Versuchte zwar sich gegen die kompakt stehenden Franzosen durchzusetzen, aber ohne Durchschlagskraft. Immerhin: Fast 95 Prozent seiner Pässe kamen an den Mann. NOTE: 3,5. © getty 15/15 CHRISTOPHER NKUNKU: Wurde in der 66. Minute für Upamecano eingewechselt, ohne große Akzente zu zeigen. Defensiv auf seiner rechten Seiten zu anfällig. Note: 4.

So ging es mit einem Rückstand für die Sachsen in die Kabine. Im zweiten Abschnitt dann ein ähnliches Bild wie in Hälfte eins: Leipzig war offensiv bemüht und die aktivere Mannschaft, fing sich allerdings durch einen weiteren groben Fehler in der Hintermannschaft durch Terrier das zweite Gegentor ein (65.)

In der Folge war die Luft bei RB etwas raus, der erneute Rückschlag trotz des couragierten Auftritts war dann doch zu viel für die Schützlinge von Julian Nagelsmann. Letzte nennenswerte Szene des Spiels war die Rote Karte für RB-Physio Alexander Sekora.

Weiter geht's für RB Leipzig bereits am Samstag, dann gastiert die Mannschaft von Trainer Nagelsmann bei einem weiteren CL-Teilnehmer in Leverkusen. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

