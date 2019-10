RB Leipzig gegen Zenit St. Petersburg heute im LIVE-TICKER

RB Leipzig empfängt heute Zenit St. Petersburg am 3. Spieltag der UEFA Champions League. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN sichern und RB Leipzig gegen Zenit St. Petersburg live in voller Länge sehen!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

RB Leipzig - Zenit St. Petersburg heute im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie RB Leipzig gegen Zenit St. Petersburg. Der Ball in der Red Bull Arena rollt ab 18.55 Uhr.

Vor Beginn: Das Team von Trainer Julian Nagelsmann befindet sich seit einigen Wochen in einer kleinen Schaffenskrise. Nach den Pleiten gegen Schalke 04 (1:3) und Lyon (0:2) fanden die Leipziger nicht mehr zurück in die Erfolgsspur und kamen gegen Leverkusen und Wolfsburg jeweils nicht über ein 1:1 hinaus.

Vor Beginn: Zenit führt die Tabelle der Gruppe B an, nachdem die Russen mit 3:1 gegen Benfica Lissabon gewannen und Leipzig-Bezwinger Olympique Lyon ein 1:1 abtrotzen. Die Roten Bullen besiegten Benfica (2:1) ebenfalls und haben folglich drei Zähler auf dem Konto.

Vor Beginn: Die Partie leiten wird der türkische Schiedsrichter Ali Palabiyik. Der Unparteiische wird von Mustafa Eyisoy, Serkan Olguncan und Halis Özkahya unterstützt. Massimiliano Irrati und Mete Kalkavan fungieren als Videoschiedsrichter.

RB Leipzig vs. Zenit St. Petersburg heute live im TV und Livestream

Im Free-TV könnt Ihr die Begegnung zwischen Leipzig und Zenit St. Petersburg nicht sehen. Stattdessen besitzt der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte an der Einzelpartie.

DAZN teilt sich in dieser Saison die Rechte an der Champions Leagze mit Sky, die das Spiel lediglich in einer Konferenz zeigen.

Ein Abonnement bei DAZN kostet nur 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr. Neben der Champions League hat der Streaminganbieter unter anderem die Europa League und Bundesliga im Programm.

Klicke hier und sichere dir deinen kostenlosen Probemonat!

Leipzig gegen Zenit: Voraussichtliche Aufstellungen

Noch sind die Aufstellungen der beiden Kontrahenten nicht offiziell bekannt. So könnten sie aber spielen:

RBL: Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Orban - Klostermann, Laimer, Halstenberg - Sabitzer, Forsberg - Werner, Poulsen

Zenit: Kerzhakov - Karavaev, Ivanovic, Rakitsky, Douglas Santos - Ozdoev, Barrios, Shatov, Driussi - Azmoun, Dzyuba

© getty

RB Leipzig in Gruppe B: Die Tabelle