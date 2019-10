OSC Lille gegen FC Chelsea heute live: Die Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Heute empfängt der OSC Lille den FC Chelsea - wie Ihr den 2. Spieltag der Champions League live im TV, Livestream und Liveticker verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

OSC Lille gegen FC Chelsea: Vorschau, Anstoß

Angepfiffen wird das Spiel am heutigen Mittwoch, dem 2. Oktober, um 21 Uhr. Zeitgleich laufen noch fünf weitere Partien in der Champions League, in dieser Gruppe empfängt etwa der FC Valencia Ajax Amsterdam.

Der Ball rollt heute im Stade Pierre Mauroy (Lille). Die fast 50.000 Zuschauer fassende Multifunktionsarena wurde 2013 nach Pierre Mauroy, der fast drei Jahrzehnte lang Bürgermeister der Stadt Lille war, benannt. Auch bei der EM 2016 fanden hier Spiele statt.

OSC Lille gegen FC Chelsea heute live: Champions League im TV und Livestream

Live und in voller Länge gibt's das Spiel exklusiv auf DAZN. Der Streamingdienst geht für Euch um 21 Uhr auf Sendung und schickt Matthias Naerbes als Kommentator ins Rennen.

DAZN überträgt sieben der acht heutigen Champions-League-Spiele live und exklusiv in voller Länge. Außerdem könnt ihr auf DAZN die Europa League, Primera Division, Serie A und vieles mehr sehen.

Von der Partie zwischen Lille und Chelsea gibt es außerdem in der Sky-Konferenz Ausschnitte zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt alle sechs späten Partien innerhalb einer Sendung und zieht von Spiel zu Spiel, um alle wichtigen Ereignisse in den Stadien einzufangen.

Die Champions League im Liveticker: OSC Lille - FC Chelsea

Auch wir halten Euch über das Geschehen zwischen den Toren live auf dem Laufenden - in unserem Liveticker.

Champions League, 2. Spieltag: Diese Spiele stehen heute an

Acht Partien gibt es, gespielt wird in den Gruppen E,F,G und H.

Uhrzeit Heim Gast Gruppe 18.55 Uhr KRC Genk SSC Neapel E 18.55 Uhr Slavia Prag BVB F 21 Uhr FC Liverpool RB Salzburg E 21 Uhr FC Barcelona Inter Mailand F 21 Uhr Zenit St. Petersburg Benfica G 21 Uhr RB Leipzig Olympique Lyon G 21 Uhr FC Valencia Ajax Amsterdam H 21 Uhr OSC Lille FC Chelsea H

OSC Lille gegen FC Chelsea: Das Schiedsrichtergespann

Die Unparteiischen kommen heute mehrheitlich aus Weissrussland, lediglich der VAR stammt aus Portugal, da in Weissrussland kein Video Assistent Referee im Einsatz ist und dementsprechend keiner der Schiedsrichter geschult ist.

Hauptschiedsrichter : Alexey Kulbakov

: Alexey Kulbakov Assistenten : Dmitry Zhuk, Oleg Maslyanko

: Dmitry Zhuk, Oleg Maslyanko Vierter Offizieller : Denis Scherbakov

: Denis Scherbakov VAR; Artur Soares Dias

Champions League, Gruppe H: Die Tabelle

Aktuell liegt Ajax dank des deutlichen Erfolges in Lille an der Spitze. Die Franzosen empfangen den FC Chelsea heute zum Duell der Punktlosen.