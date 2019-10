Champions League live: Deshalb überträgt Sky nicht RB Leipzig gegen Olympique Lyon

RB Leipzig empfängt am zweiten Spieltag der Champions League Olympique Lyon. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Partie, warum sie nicht einzeln bei Sky gezeigt wird und wo ihr das Spiel stattdessen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Champions League live: Darum könnt Ihr Leipzig - Lyon nicht bei Sky sehen

Wie bereits in der vergangenen Spielzeit teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte an der UEFA Champions League. Aufgrund des Picking Systems können die beiden Anbieter entscheiden, welche Spiele einzeln live gezeigt werden. Im Falle der Partie zwischen RB Leipzig und Olympique Lyon hat sich DAZN die Live-Übertragung gesichert, bei Sky wird die Begegnung lediglich in der Konferenz zu sehen sein.

RB Leipzig gegen Olympique Lyon im Livestream

DAZN hat das Spiel also live und exklusiv in Deutschland sowie Österreich im Programm. Die Berichterstattung beginnt kurz vor dem Anpfiff (21 Uhr). Dann gehen Moderator Christoph Stadtler, Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Sebastian Kneißl auf Sendung.

Neben der Begegnung zeigt der Streaminganbieter heute sechs weitere Spiele, zum Beispiel FC Barcelona gegen Inter Mailand, live in voller Länge. Insgesamt hat DAZN in dieser Saison über 100 Spiele der Champions League sowie alle Partien der Europa League, Serie A, Ligue 1, LaLiga und der Bundesliga (40 Spiele) im Programm.

RB Leipzig vs. Olympique Lyon heute im Liveticker

Falls Ihr keine Möglichkeit haben solltet, die Partie der Roten Bullen gegen Lyon live vor den Bildschirmen zu verfolgen, seid Ihr im Liveticker von SPOX bestens aufgehoben. Dort verpasst Ihr keine spielentscheidenden Szenen - hier entlang. Außerdem werden zu allen anderen heutigen Spielen Liveticker angeboten. Hier geht's zur Tages-Übersicht.

RB Leipzig gegen Lyon: Voraussichtliche Aufstellungen

Während Lyon keine Personalsorgen hat, muss RB-Coach Julian Nagelsmann auf Hannes Wolf (Beinbruch) und Kevin Kampl (Sprunggelenksverletzung) verzichten.

RBL: Gulasci - Orban, Konate, Upamecano - Mukiele, Laimer, Halstenberg - Nkunku, Sabitzer - Werner, Poulsen

Gulasci - Orban, Konate, Upamecano - Mukiele, Laimer, Halstenberg - Nkunku, Sabitzer - Werner, Poulsen Lyon: Lopez - Dubois, Denayer, Andersen, Marcal - Mendes - Auoar, Reine-Adelaide - Cornet, Dembele, Depay

RB Leipzig und Lyon in Gruppe G: Die Tabelle

Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlage Differenz Punkte 1 RB Leipzig 1 1 0 0 +1 3 2 Zenit Sankt Petersburg 1 0 1 0 +0 1 3 Olympique Lyon 1 0 1 0 +0 1 4 Benfica Lissabon 1 0 0 1 -1 0

Champions League: Die heutigen Spiele im Überblick

So könnt Ihr die Spiele heute live sehen: