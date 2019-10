Inter Mailand gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund gastiert am heutigen Mittwoch in der Champions League bei Inter Mailand. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Inter Mailand gegen BVB: Datum, Stadion und Uhrzeit

Die Partie zwischen Inter Mailand und Borussia Dortmund steigt am heutigen Mittwoch um 21 Uhr. Austragungsort ist das legendäre Giuseppe-Meazza-Stadion, das auch unter dem Namen San Siro bekannt ist. In die Spielstätte passen rund 80.000 Zuschauer.

Der Engländer Anthony Taylor wird die Begegnung des 3. Spieltags leiten. Der Schiedsrichter bekommt Unterstützung von Gary Beswick, Adam Nunn und David Coote. Als Videoschiedsrichter fungieren Stuart Attwell und Paul Tierney.

Inter Mailand vs. Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream sehen

Im frei empfangbaren Fernsehen ist die Champions League in dieser Saison nicht zu sehen. Die Übertragungsrechte an der Königsklasse teilen sich auch in diesem Jahr Sky und DAZN.

Der Bezahlsender Sky hat sich die exklusiven Rechte am Gastspiel des BVB in Mailand gesichert. Beim Pay-TV-Sender könnt Ihr zwischen der Konferenz oder einer Einzel-Berichterstattung wählen. Darüber hinaus bietet Sky einen Livestream via SkyGo oder Sky-Ticket an.

Die restlichen sieben Begegnungen des Tages laufen hingegen alle bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt in dieser Spielzeit über 100 Partien der Champions League. Außerdem könnt Ihr bei DAZN die Europa League, Serie A, Ligue 1, LaLiga und die Bundesliga sehen.

Inter Mailand gegen BVB heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, die Partie zwischen Inter Mailand und Borussia Dortmund heute live zu sehen, seid Ihr im ausführlichen Liveticker von SPOX bestens aufgehoben. Dort verpasst Ihr keine wichtigen Szenen - hier entlang.

BVB zu Gast bei Inter Mailand: Vorschau

In Gruppe F der Champions League stehen Borussia Dortmund und der FC Barcelona punktgleich an der Tabellenspitze. Nachdem sich die beiden Teams am ersten Spieltag 0:0 trennten, gewannen sie jeweils die darauffolgenden Spiele. Die Katalanen setzten sich knapp mit 2:1 gegen den heutigen BVB-Gegner Inter Mailand durch.

Somit stehen die Italiener, die in der Liga starke 21 Punkte aus acht Spielen holten und auf Platz zwei rangieren, heute mächtig unter Druck. Zum Auftakt kam Inter schließlich gegen Gruppen-Außenseiter Slavia Prag nicht über ein 1:1 hinaus.

Der BVB gab sich gegen die Tschechen hingegen keine Blöße und gewann mit 2:0. In der Liga haben die Schwarz-Gelben zudem zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach drei sieglosen Partien, die allesamt 2:2 endeten, gewann das Team von Trainer Lucien Favre 1:0 gegen Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach. Das entscheidende Tor erzielte Marco Reus, der die Reise nach Mailand aufgrund den Folgen eines grippalen Infekts nicht antreten konnte und somit das heutige Spiel verpasst.

Inter Mailand - BVB (Borussia Dortmund): Voraussichtliche Aufstellungen

Noch wurden die Aufstellungen der beiden Teams nicht bekannt gegeben. So könnten die Mannschaften auflaufen:

Inter: Handanovic - Bastoni, de Vrij, Skriniar - Biraghi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Candreva - Martinez. Lukaku

Handanovic - Bastoni, de Vrij, Skriniar - Biraghi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Candreva - Martinez. Lukaku BVB: Bürki - Hakimi, Weigl, Hummels, Schulz - Witsel, Delaney - Sancho, Hazard, Guerreiro - Brandt

Borussia Dortmund in Gruppe F: Die Tabelle