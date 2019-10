Champions League, 2. Spieltag: Heute erwartet der FC Valencia den Vorjahreshalbfinalisten Ajax Amsterdam. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

FC Valencia - Ajax Amsterdam: Wann und wo gespielt wird

Anstoß der Partie ist am heutigen Mittwoch, dem 2. Oktober, um 21 Uhr. Zeitgleich laufen noch fünf weitere Partien, unter anderem empfängt in dieser Gruppe der OSC Lille den FC Chelsea.

Gespielt wird im Estadio Mestalla in Valencia. In die 1923 eröffnete Arena passen 55.000 Zuschauer.

FC Valencia - Ajax Amsterdam heute live: So seht Ihr die Champions League im TV und Livestream

Live und exklusiv in voller Länge seht Ihr das Spiel bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison an jedem Tag der Gruppenphase sieben der acht Partie live und exklusiv in voller Länge.

Weitere Livebilder von der Partie findet Ihr bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt in seiner Konferenz immer wieder Ausschnitte des Spiels.

Die Champions League im Liveticker: FC Valencia - Ajax Amsterdam

Ihr seid unterwegs oder habt kein Pay-TV-Abo? Kein Problem, dafür haben wir unseren Liveticker. Hier verpasst Ihr kein Tor, keine Karte und keine Emotion.

FC Valencia gegen Ajax Amsterdam: Die Schiedsrichter

Die Unparteiischen der heutigen Partie kommen aus Italien. Hauptschiedsrichter ist Daniele Orsato, ihm zur Seite stehen Alessandro Giallatini und Fabiano Preti als Assistenten.

Vierter Offizieller ist Daniele Doveri, als VAR fungiert Marco Guida.

DAZN: Kosten, Abos, Infos

DAZN ist ein seit 2016 betriebener Streamingdienst, der ausschließlich Sportereignisse überträgt. Das "Netflix des Sports" hat mittlerweile unter anderem 40 Spiele der Bundesliga, ausgewählte Spiele der Champions League und viele, viele weitere Events im Programm.

Um auf die Übertragungen zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abo bei DAZN. Folgende Möglichkeiten gibt es:

DAZN-Jahresabo : Kostet Euch einmalig 119,99 Euro (entspricht etwa 10 Euro/Monat) und ist jährlich kündbar

: Kostet Euch einmalig 119,99 Euro (entspricht etwa 10 Euro/Monat) und ist jährlich kündbar DAZN-Monatsabo: Für 11,99 Euro/Monat habt Ihr die Möglichkeit, das Abo monatlich zu kündigen

Den ersten Monat bekommt Ihr unabhängig davon, für welches der Abos Ihr Euch entscheidet, umsonst. Ihr habt auch die Möglichkeit, DAZN nach dem kostenfreien Probemonat zu kündigen.

Rooney, Haaland & Co.: Diese Kicker trafen beim Champions-League-Debüt dreifach © getty 1/9 Erling Haaland gelang mit seinem CL-Hattrick Historisches: Der Norweger wurde so in einen erlauchten Kreis aufgenommen. SPOX zeigt die 8 Spieler, denen das Kunststück gelang, bei ihrem CL-Debüt drei Tore zu erzielen. © getty 2/9 Marco van Basten (vier Tore): 4:0 von AC Milan gegen IFK Göteborg (25. November 1992) © getty 3/9 Faustino Asprilla: 3:2 von Newcastle United gegen FC Barcelona (17. September 1997) © getty 4/9 Yakubu Aiyegbeni: 3:0 von Maccabi Haifa gegen Olympiakos Piräus (24. September 2002) © getty 5/9 Wayne Rooney: 6:2 von Manchester United gegen Fenerbahce Istanbul (28. September 2004) © getty 6/9 Vincenzo Iaquinta: 3:0 von Udinese gegen Panathinaikos Athen (14. September 2004) 7/9 Grafite: 3:1 von VfL Wolfsburg gegen ZSKA Moskau (15. September 2009) © getty 8/9 Yacine Brahimi: 6:0 von FC Porto gegen BATE Borisow (17. September 2014) © getty 9/9 Erling Haaland (jüngster und erster Debüt-Dreifachtorschütze vor der Pause): 6:2 von Red Bull Salzburg gegen KRC Genk (17. September 2019)

Champions League, Gruppe H

Neben dem FC Valencia und Ajax Amsterdam sind noch der FC Chelsea und der OSC Lille mit am Start. Vor dem zweiten Spieltag sieht die Tabelle wie folgt aus: