Champions League - Stimmen und Reaktionen: "Hugo Lloris tut mir heute leid"

Der FC Bayern hat Tottenham Hotspur mit 7:2 deklassiert. Nach seinem Viererpack war Serge Gnabry nach dem Schlusspfiff in aller Munde, während Manuel Neuer auch an den Torühter der Spurs dachte.

Außerdem sprach Trainer Niko Kovac auf DAZN über die Probleme in der ersten Halbzeit und blickt trotz der Sternstunde bescheiden in die Zukunft.

Die wichtigsten Stimmen und Reaktionen im Überblick.

Serge Gnabry (FC Bayern) ...

... über die Bayern-Leistung: "Wir haben heute eine super Performance abgeliefert, immer Druck gemacht und nicht aufgehört. Dann kommt so ein Ergebnis zustande. Das war ein super Abend."

... über seinen letzten Viererpack: "Das war vielleicht in der F-Jugend. Das ist schon ewig her. Ich habe jetzt eineinhalb Saisons auf mein erstes Champions-League-Tor gewartet, das ich jetzt vier schieße, hätte mir gestern auch noch nicht erträumt."

... über sein schönstes Tor: "Das war wahrscheinlich das erste. Einfach reinzukommen und das erste Ding zu machen, dann ist der Bann gebrochen. Dass es dann so super weiterlief und ich gleich vier mache, ist natürlich schön für mich."

... über die Ausgangslage: "Das gibt uns mega Selbstvertrauen für Samstag gegen Hoffenheim, das wird auch nicht einfach. Wir haben ein Zeichen gesetzt, das waren wichtige drei Punkte."

Manuel Neuer (FC Bayern) ...

... über das Spiel: "Damit rechnet man natürlich nicht, wir haben mit einem engen Spiel gerechnet, wir gehen auch mit einem 2:1 in die Halbzeit. Grundsätzlich sind wir aber superfroh, dass es so zu Ende gegangen ist. Wir haben unsere Torchancen gut genutzt."

... über die Bayern-Dominanz: "Wir waren in der ersten Halbzeit nicht klar dominant, Tottenham hätte da auch führen können. In der zweiten Halbzeit sind wir cooler reingekommen und Serge hatte natürlich einen super Tag erwischt. Auch die Einwechselspieler haben Ruhe reingebracht und wir hatten dann ein besseres Positionsspiel."

... über Serge Gnabry: "Er hat Zug zum Tor und schließt mit rechts und links super ab. Er ist dann nicht zu halten. Der Hugo Lloris tut mir schon ein bisschen leid heute."

... über den Statement-Sieg: "International haben wir das auf jeden Fall gebraucht. In der Liga wollen wir das gegen gute Mannschaften auch hinkriegen."

... zu dem Foul an Alaba: "Wenn das nicht Rot ist, dann weiß ich auch nicht."

... zu Joshua Kimmich: "Er hat nicht nur auf der Sechs eine gute Leistung gebracht, sondern dann auch auf der rechten Außenverteidiger-Position seine Position gehalten."

Tottenham Hotspur gegen FC Bayern: Die Noten und Einzelkritiken zur Bayern-Gala und zum Spurs-Deaster © getty 1/29 Während ein im zweiten Durchgang entfesselter FC Bayern im neuen Spurs-Stadion groß aufspielte, erlitt eine desaströse Defensive von Tottenham beim 7:2 des deutschen Rekordmeisters in London Schiffbruch. Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel. © getty 2/29 HUGO LLORIS: Hellwach bei zwei Gnabry-Abschlüssen. Bei mindestens sechs von sieben Gegentoren kann man ihm keinen Vorwurf machen. Hielt das, was zu halten war. War die berüchtigte "ärmste Sau" auf dem Platz. Note: 4,5. © getty 3/29 SERGE AURIER: Machte zunächst viel Betrieb über rechts und band Gnabry dadurch oft mit Defensivaufgaben. Verlor trotz hoher Aggressivität aber zunehmend die Oberhand, was dann beim 1:3 und 2:5 schonungslos offengelegt wurde. Note: 5,5. © getty 4/29 TOBY ALDERWEIRELD: Begünstigte durch einen Stolperer Gnabrys erste Großchance (2.), stand danach etwas stabiler und spielte noch einen guten Ball auf Alli, eher er sich von Gnabry beim 1:3 eindrehen ließ und noch ein weiteres Tor verschuldete. Note: 5,5. © getty 5/29 JAN VERTONGHEN: Stand viel zu hoch bei Gnabrys erster Großchance, war vollkommen orientierungslos bei Lewandowskis 2:1, das aber eher auf Ndombele geht. Erlitt gemeinsam mit Alderweireld dann einen Total-Kollaps. Note: 5,5. © getty 6/29 DANNY ROSE: Starker erster Zweikampf gegen Coman, dann aber heillos überfordert, mehrfach nicht präsent und wie beim 1:1 einfach zu bespielen. Vor dem 1:4 mit einem Knochenbrecher-Ball auf Winks. Holte noch den Elfer raus, dann wurde es dunkel. Note: 5,5. © getty 7/29 MOUSSA SISSOKO: Spielte eine bockstarke erste Halbzeit. Machte viele wichtige Läufe in der Rückwärtsbewegung und bereitete außerdem das 1:0 vor, dazu bis zur 75. Minute eine tadellose Zweikampfbilanz von 100 Prozent. An ihm lag es nicht. Note: 3,5. © getty 8/29 HARRY WINKS: Leistete sich in Halbzeit eins einen schweren Ballverlust und wirkte auch sonst sehr unsicher. Dieses Gefühl blieb und gipfelte in seinem schweren Patzer vor dem 1:4. Seine Passquote war viel zu schwach für einen Zentrumsspieler. Note: 5,5. © getty 9/29 TANGUY NDOMBELE: Spielte zwei ganz starke Bälle auf Son, vergab die Riesenchance aufs 2:1. War offensiv sehr auffällig, ließ sich aber beim 1:1 viel zu leicht von Kimmich verschaukeln und servierte den Bayern das 2:1 auf dem Silbertablett. Note: 4,5. © getty 10/29 DELE ALLI: Nahm sich Auszeiten, tauchte dann aber mit starken Läufen in die Tiefe immer wieder auf. War in seinen Aktionen aber unterm Strich zu ungenau und auch sehr unglücklich. Note: 4,5. © getty 11/29 HEUNG-MIN SON: Ließ seine ersten zwei Chancen liegen, vollendete dann aber gekonnt ins lange Eck. Setzte die Bayern-Defensive auch danach zunächst sehr gut unter Druck. Tauchte dann aber mehr und mehr ab. Spulte dennoch viele Kilometer ab. Note: 3,5. © getty 12/29 HARRY KANE: Ließ sich tiefer fallen als Son und hatte "nur" eine Großchance in Halbzeit eins. Der Strippenzieher bei Ndombeles Großchance durch einen traumhaften Ball auf Aurier, dazu wie Son sehr gut im Pressing und Vollstrecker zum 2:4. Note: 3,5. © getty 13/29 CHRISTIAN ERIKSEN: Kam gute 25 Minuten vor Schluss für Ndombele und zwang Neuer gleich zu einer Weltklasseparade. Sein zweiter Abschluss war wesentlich schwächer und landete im Oberrang. Ergab sich gemeinsam mit dem Kollektiv seinem Schicksal. Note: 4,5. © getty 14/29 LUCAS MOURA: Kam knapp 20 Minuten vor dem Ende für den glücklosen Dele Alli und musste noch drei weitere Gegentreffer über sich ergehen lassen. Nach vorne ging für ihn nichts mehr. Note: keine Bewertung. © getty 15/29 ERIK LAMELA: Ersetzte pünktlich zu Bayerns Schlussoffensive den sehr schwachen Harry Winks und durfte noch drei Gegentreffer live miterleben. Note: keine Bewertung. © getty 16/29 MANUEL NEUER: Wurde in der ersten Halbzeit gleich mehrfach geprüft und bewahrte die Bayern vor einem Rückstand. In der 65. Minute mit einer Glanzparade. An beiden Gegentoren völlig machtlos. Note: 2. © getty 17/29 BENJAMIN PAVARD: Hatte die meisten Ballkontakte aufseiten der Gäste und brachte fast 90 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler. Spielte Gnabry vor dessen Solo gut frei und gewann mehr als 80 Prozent seiner direkten Duelle. Note: 2,5. © getty 18/29 NIKLAS SÜLE: Stand zunächst wie die gesamte Defensivabteilung der Bayern neben sich. Aber: Auch Süle machte seine Sache nach 25 Minuten besser. Steigerte seine Zweikampfquote immerhin noch auf 50 Prozent. Note: 3,5. © getty 19/29 JEROME BOATENG: Durfte wie schon am Wochenende von Beginn an ran. Hatte am Anfang durchaus Probleme, fing sich aber nach rund 25 Minuten. Musste in der 71. Minute verletzungsbedingt für Martinez Platz machen. Note: 3,5. © getty 20/29 DAVID ALABA: Der Österreicher kehrte nach seinem Muskelfaserriss zurück ins Team und hatte gleich zu Beginn Pech, als Aurier ihm auf die Rippen trat. Musste zur Pause raus. Bis dahin nicht sonderlich auffällig. Note: 3,5. © getty 21/29 JOSHUA KIMMICH: Die Klubführung hatte gefordert: Wer Ansagen machen kann, muss auch selbst liefern. Kimmich lieferte mit einem herrlichen Tor aus 20 Metern. Rückte nach der Pause aus dem Mittelfeld in die Viererkette. Note: 2. © getty 22/29 CORENIN TOLISSO: Verlor die Kugel in einer denkbar schlechten Position und leitete so unfreiwillig das 0:1 ein. Machte seinen Fehler wieder wett, indem er Gnabry zwei Tore auflegte. Note: 3. © getty 23/29 SERGE GNABRY: Sparte seine Kräfte für die Halbzeit zwei. Vor dem Seitenwechsel unauffällig, netzte Gnabry zunächst nach einem Traumsolo und nur kurz darauf mit seinem schwächeren linken Fuß. Kurz vor Schluss legte er zwei weitere nach. Wahnsinn! Note: 1. © getty 24/29 PHILIPPE COUTINHO: Der kleine Magier hatte merklich Schwierigkeiten mit den physisch starken Londonern. Wirkte bisweilen zu verspielt. Dafür lieferte er eine herrliche Vorlage zum 6:2. Note: 3. © getty 25/29 KINGSLEY COMAN: Versuchte alles, blieb an diesem regnerischen Abend aber ohne Durchschlagskraft. Foulte zudem Rose elfmeterreif. Note: 4. © getty 26/29 ROBERT LEWANDOWSKI: Vernaschte Vertonghen erst in Weltklassemanier, um später über Umwege aus der Drehung zum 2:1 zu treffen. Einmal mehr der "Gamechanger" bei den Bayern. Kurz vor Ende mit Tor Nummer zwei. Note: 2. © getty 27/29 THIAGO: Kam zur Halbzeit, brachte mehr Struktur ins Spiel und lieferte einen absoluten Traumpass auf Gnabry. Note: 2. © getty 28/29 IVAN PERISIC: Durfte auch noch beim Schützenfest mitmischen. Note: keine Bewertung. © getty 29/29 JAVI MARTINEZ: Ersetzte Boateng und sah dabei zu, wie seine Kollegen Tottenham auseinandernahmen. Note: Keine Bewertung.

Niko Kovac (Trainer FC Bayern) ...

... über das Spiel: "Das konnte man sich natürlich nicht erträumen. Wir wussten, was uns hier erwartet und das haben wir in den ersten 25 Minuten auch erlebt. Es war ein sehr intensives Spiel und Tottenham hat viel Druck gemacht. Da hat uns der Manuel im Spiel gehalten, das muss man ganz klar sagen. Das 2:1 hat die Sinne geschärft und die zweite Halbzeit war dann so, wie ich mir das vorstelle. "Es war ein toller Abend für den FC Bayern, für den deutschen Fußball. Hier so ein Spiel abzuliefern, das ist einzigartig."

... über die Anfangsphase: "Wir hatten überlegt, ob wir taktisch etwas umstellen. Uns hat die Aggressivität gefehlt, wir waren in keinem Zweikampf drin. Wir haben uns nur seitlich verschoben und die Räume nicht geschlossen. Nach der 30. Minute hat sich Lewy mal den Ball erkämpft, das war einen Initialzündung und dann war das richtig gut."

... über Serge Gnabry: "Ich möchte erst einmal alle hervorheben, die heute gespielt haben. David Alaba hat sich die Rippen geprellt und mit Atembeschwerden 45 Minuten durchgehalten. Serge hat heute eine Sternstunde erlebt, das ist fantastisch. Nach vorne weiß ich, was er kann, aber in der zweiten Halbzeit hat er mir auch gegen den Ball richtig gut gefallen."

... über den Stand der Bayern: "Wir müssen bescheiden bleiben. Ab morgen müssen wir den Blick auf Hoffenheim richten und nicht überdrehen. Wir haben eine große Aufgabe vor uns und wollen vieles erreichen. Diese guten Sachen von heute wollen wir noch mehr sehen und ich werde nicht in Euphorie ausbrechen."

Niklas Süle (FC Bayern): "Serge Gnabry ist ein guter Freund von mir. Es freut mich unglaublich für ihn, das war sein Abend. Deshalb hab ich ihn nach dem Spiel auch abgegrätscht. Er hatte mir vorher eine verpasst, das müssen wir noch klären."

Joshua Kimmich (Torschütze FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Wir sind relativ glücklich in die Pause gekommen, mit einem 2:1. Das hat nicht so ganz den Spielverlauf der ersten Halbzeit wiedergegeben. Die zweite Halbzeit war phänomenal. Tottenham hat uns einige Fehler angeboten, wir haben die eiskalt ausgenutzt, bei Serge war jeder Schuss ein Treffer. Der kriegt vielleicht noch einen Kuss auf die Stirn, bevor er ins Bett geht. Das war brutal."

... zu seinem Tor und der Frage, ob er damit ein Zeichen Richtung Rummenigge senden wollte: "Ich wollte einfach nur der Mannschaft helfen, das hatte überhaupt nichts mit ihm zu tun. Ich hätte das Tor auch so erzielt, das hat nicht den Ausschlag gegeben."

... zu der Frage, ob er nach der Kritik von Rummenigge seinem Stil treu bleibt: "Auf jeden Fall, mich verbiegt keiner."

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor FC Bayern München) ...

... zur Frage, warum Thiago nicht in der Startelf steht (vor dem Spiel): "Heute hat sich der Trainer für Tolisso, Kimmich und Coutinho entschieden. Damit wollen wir zeigen, dass wir nach vorne spielen wollen. Tolisso ist einer, der Druck machen kann. Das ist nichts gegen Thiago."

... zum Spiel (vor dem Spiel): "Es ist ein wichtiges Spiel für uns. Wir wollen uns gut präsentieren gegen einen Gegner, der letztes Jahr im Finale stand. Wir wollen zeigen, dass wir dieses Jahr schon angreifen wollen. Das ist klar."

... zu Kimmich (vor dem Spiel): "Das ist ein Spieler, der eine top Einstellung hat und sich nicht unter Druck setzen lässt. Das spornt ihn eher an, weil er an sich selbst hohe Ansprüche hat. Er will große Titel gewinnen."

Peter Bosz (Trainer Bayer 04 Leverkusen) ...

... zum Spiel: "Die zweite Halbzeit haben wir nicht gut gespielt. In der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt, da haben wir versucht, unseren Fußball zu spielen. Das war schade, wenn man sieht, wie das Tor entsteht. Die erste Halbzeit haben wir das richtig gut gemacht, die zweite war deutlich für Juventus."

... zum Spiel (vor dem Spiel): "Man hat nur Spaß, wenn man Ergebnisse hier holt."

Mauricio Pochettino (Trainer Tottenham Hotspur) ...

... über den Start ins Spiel: "Wir sind gut gestartet. Nach 30 Minuten konnte niemand damit rechnen. Sie waren eiskalt vor dem Tor. Es war eines dieser Spiele, in denen der Gegner mit jedem Schuss getroffen hat. Das Spiel war ausgeglichen, aber das Gefühl ist schrecklich. Wir müssen zusammenstehen und weitermachen."

... über den Spielverlauf: "Wir hatten Chancen, wir waren da. In den letzten sieben Minuten haben wir drei Tore bekommen. Das müssen wir jetzt abhaken, wir haben nur drei Punkte verloren."

... über den Blick in die Zukunft: "Wir müssen da zusammen durch, das ist das Wichtigste. Wir müssen ruhig bleiben und dürfen nichts überstürzen. Die Vorbereitung auf das nächste Spiel geht jetzt los, wir müssen ein paar kleine Veränderungen vornehmen und etwas anders arbeiten."

.... zu den Fans: "Wir schämen uns für das Resultat. Wir können ihnen nur sagen, dass wir uns genauso schlecht fühlen wie sie. Wir sind sehr enttäuscht."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Am Ende haben wir zurecht verloren, auch wenn 0:3 am Ende sehr hoch ist. Wir haben heute den Unterschied zu einer erfahrenen Mannschaft und uns erlebt. Da müssen wir uns steigern. In der ersten Halbzeit haben wir ganz ordentlich gespielt, sind aber leider durch Turins erste Torchance in Rückstand geraten. In der zweiten Hälfte war Juventus dann überlegen, deshalb haben sie auch verdient gewonnen."

Mitchell Weiser (Bayer Leverkusen): "Gegen solche Mannschaften muss man seine Gelegenheiten nutzen. Das hat uns Juve heute vorgemacht."

Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen): "In solchen Spielen merkst du: Wir haben noch viel, viel Luft nach oben. Um solche Spiele zu gewinnen, sind wir leider einfach noch nicht abgeklärt genug."

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen): "Am Ende war Juve einfach abgezockter, kaltschnäuziger, entschlossener. Trotzdem haben wir mutig gespielt. Nur wenige Mannschaften spielen hier so mutig. Am Ende hat es leider nicht gereicht. Ich habe beim 0:1 kurz die Orientierung verloren. Jeder Fehler auf diesem Niveau wird bestraft."

Sven Bender (Bayer 04 Leverkusen) ...

... zum Spiel: "Zum einen auch, weil die Kräfte in der zweiten Halbzeit nachgelassen haben. In der ersten Halbzeit wäre mehr drin gewesen, aber wir haben den Gegner ein bisschen eingeladen. Also jetzt gar nicht extrem, aber ich glaube, wir haben sie auch ein bisschen zurück ins Spiel gebracht. Auf der anderen Seite steht Juventus Turin, eine Spitzenmannschaft, die haben es dann einfach sehr gut nach vorne ausgespielt. Wir dann nicht mehr ganz so, wir haben uns nichts vorzuwerfen. Es wäre mehr drin gewesen, das tut sogar ein bisschen weh."

Champions League, 2. Spieltag: Die Ergebnisse vom Dienstag