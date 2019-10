FC Bayern: Sieben Erkenntnisse zur Sieben-Tore-Gala bei Tottenham Hotspur

Der FCB siegt an einem denkwürdigen Abend mit 7:2 bei Tottenham Hotspur. Passend zur Toranzahl fasst Goal sieben Erkenntnisse des Spiels zusammen.

Nein, die vier riesigen Anzeigetafeln im futuristischen Neubau an der White Hart Lane im Norden Londons waren nicht defekt. Neben dem Wappen des Auswärtsteams, namentlich Bayern München, prangte in weißer Schrift auf blauem Grund eine 7. Das änderte sich auch nach kollektivem Augenreiben nicht.

Sieben Tore hatte der deutsche Rekordmeister im Champions-League-Gruppenspiel bei Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur erzielt und dem englischen Spitzenklub eine nahezu beispiellose Klatsche zugefügt. SPOX und Goal fassen in Anlehnung an die Trefferanzahl sieben Erkenntnisse eines denkwürdigen Abends zusammen.

1. Der FC Bayern meldet sich auf internationaler Bühne eindrucksvoll zurück

Das Ausscheiden gegen den FC Liverpool zu Beginn des Jahres nagte lange an den Verantwortlichen des FC Bayern. Monatelang haderte man, ging immer wieder auf die mannigfaltigen Gründe ein. Falsche Taktik, individuelle Fehler, das Übliche eben. Der mediale Tenor, der sich seit der 1:3-Pleite zudem hartnäckig hielt: Die Münchner gehören nicht mehr zu Europas Hautevolee.

Eine Wahrnehmung, die nach dem eindrucksvollen Auftritt gegen den Endspielteilnehmer der Vorsaison nun endgültig zu den Akten gelegt werden dürfte. Sieben Tore auf der Insel, bei den traditionell defensivstarken Spurs, sind eine echte Ansage an die restlichen Spitzenteams, die stets als Favoriten auf den Henkelpott gelten. "International war das auf jeden Fall ein Ausrufezeichen", befand dementsprechend Torwart Manuel Neuer im Anschluss an die Partie. Dem ist nichts hinzuzufügen.

2. Serge Gnabrys Sternstunde in der alten Heimat

Serge Gnabry erzielte in der 53. Minute sein allererstes Champions-League-Tor überhaupt. 35 Minuten später standen derer vier zu Buche. Und das ausgerechnet in seiner alten Heimat, wo er jahrelang für den FC Arsenal kickte. Nach Abpfiff schnappte sich der Mann des Abends selbstverständlich das Spielgerät als Souvenir. Das ist seit vielen Jahren Usus, wenn einem Akteur das Kunststück gelingt, mindestens drei Treffer zu erzielen. "Den Ball habe ich mir gesichert", sagte der FCB-Held bei DAZN und verriet: "Er wurde zwar zwischendurch zu den Fans geschossen, aber ich habe ihn wiederbekommen. Vielen Dank dafür."

Für die Lobeshymnen auf den Flügelflitzer waren allerdings die anderen verantwortlich. "Das war eine Sternstunde der gesamten Mannschaft, aber natürlich ganz besonders für Serge. Das war wirklich ganz fantastisch", schwärmte Trainer Niko Kovac, ehe Joshua Kimmich seinem Kumpel sogar körperliche Zärtlichkeiten in Aussicht stellte und bei Sky erklärte: "Der kriegt vielleicht noch einen Kuss auf die Stirn, bevor es ins Bett geht. Das war brutal heute."

Tottenham Hotspur gegen FC Bayern: Die Noten und Einzelkritiken zur Bayern-Gala und zum Spurs-Deaster © getty 1/29 Während ein im zweiten Durchgang entfesselter FC Bayern im neuen Spurs-Stadion groß aufspielte, erlitt eine desaströse Defensive von Tottenham beim 7:2 des deutschen Rekordmeisters in London Schiffbruch. Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel. © getty 2/29 HUGO LLORIS: Hellwach bei zwei Gnabry-Abschlüssen. Bei mindestens sechs von sieben Gegentoren kann man ihm keinen Vorwurf machen. Hielt das, was zu halten war. War die berüchtigte "ärmste Sau" auf dem Platz. Note: 4,5. © getty 3/29 SERGE AURIER: Machte zunächst viel Betrieb über rechts und band Gnabry dadurch oft mit Defensivaufgaben. Verlor trotz hoher Aggressivität aber zunehmend die Oberhand, was dann beim 1:3 und 2:5 schonungslos offengelegt wurde. Note: 5,5. © getty 4/29 TOBY ALDERWEIRELD: Begünstigte durch einen Stolperer Gnabrys erste Großchance (2.), stand danach etwas stabiler und spielte noch einen guten Ball auf Alli, eher er sich von Gnabry beim 1:3 eindrehen ließ und noch ein weiteres Tor verschuldete. Note: 5,5. © getty 5/29 JAN VERTONGHEN: Stand viel zu hoch bei Gnabrys erster Großchance, war vollkommen orientierungslos bei Lewandowskis 2:1, das aber eher auf Ndombele geht. Erlitt gemeinsam mit Alderweireld dann einen Total-Kollaps. Note: 5,5. © getty 6/29 DANNY ROSE: Starker erster Zweikampf gegen Coman, dann aber heillos überfordert, mehrfach nicht präsent und wie beim 1:1 einfach zu bespielen. Vor dem 1:4 mit einem Knochenbrecher-Ball auf Winks. Holte noch den Elfer raus, dann wurde es dunkel. Note: 5,5. © getty 7/29 MOUSSA SISSOKO: Spielte eine bockstarke erste Halbzeit. Machte viele wichtige Läufe in der Rückwärtsbewegung und bereitete außerdem das 1:0 vor, dazu bis zur 75. Minute eine tadellose Zweikampfbilanz von 100 Prozent. An ihm lag es nicht. Note: 3,5. © getty 8/29 HARRY WINKS: Leistete sich in Halbzeit eins einen schweren Ballverlust und wirkte auch sonst sehr unsicher. Dieses Gefühl blieb und gipfelte in seinem schweren Patzer vor dem 1:4. Seine Passquote war viel zu schwach für einen Zentrumsspieler. Note: 5,5. © getty 9/29 TANGUY NDOMBELE: Spielte zwei ganz starke Bälle auf Son, vergab die Riesenchance aufs 2:1. War offensiv sehr auffällig, ließ sich aber beim 1:1 viel zu leicht von Kimmich verschaukeln und servierte den Bayern das 2:1 auf dem Silbertablett. Note: 4,5. © getty 10/29 DELE ALLI: Nahm sich Auszeiten, tauchte dann aber mit starken Läufen in die Tiefe immer wieder auf. War in seinen Aktionen aber unterm Strich zu ungenau und auch sehr unglücklich. Note: 4,5. © getty 11/29 HEUNG-MIN SON: Ließ seine ersten zwei Chancen liegen, vollendete dann aber gekonnt ins lange Eck. Setzte die Bayern-Defensive auch danach zunächst sehr gut unter Druck. Tauchte dann aber mehr und mehr ab. Spulte dennoch viele Kilometer ab. Note: 3,5. © getty 12/29 HARRY KANE: Ließ sich tiefer fallen als Son und hatte "nur" eine Großchance in Halbzeit eins. Der Strippenzieher bei Ndombeles Großchance durch einen traumhaften Ball auf Aurier, dazu wie Son sehr gut im Pressing und Vollstrecker zum 2:4. Note: 3,5. © getty 13/29 CHRISTIAN ERIKSEN: Kam gute 25 Minuten vor Schluss für Ndombele und zwang Neuer gleich zu einer Weltklasseparade. Sein zweiter Abschluss war wesentlich schwächer und landete im Oberrang. Ergab sich gemeinsam mit dem Kollektiv seinem Schicksal. Note: 4,5. © getty 14/29 LUCAS MOURA: Kam knapp 20 Minuten vor dem Ende für den glücklosen Dele Alli und musste noch drei weitere Gegentreffer über sich ergehen lassen. Nach vorne ging für ihn nichts mehr. Note: keine Bewertung. © getty 15/29 ERIK LAMELA: Ersetzte pünktlich zu Bayerns Schlussoffensive den sehr schwachen Harry Winks und durfte noch drei Gegentreffer live miterleben. Note: keine Bewertung. © getty 16/29 MANUEL NEUER: Wurde in der ersten Halbzeit gleich mehrfach geprüft und bewahrte die Bayern vor einem Rückstand. In der 65. Minute mit einer Glanzparade. An beiden Gegentoren völlig machtlos. Note: 2. © getty 17/29 BENJAMIN PAVARD: Hatte die meisten Ballkontakte aufseiten der Gäste und brachte fast 90 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler. Spielte Gnabry vor dessen Solo gut frei und gewann mehr als 80 Prozent seiner direkten Duelle. Note: 2,5. © getty 18/29 NIKLAS SÜLE: Stand zunächst wie die gesamte Defensivabteilung der Bayern neben sich. Aber: Auch Süle machte seine Sache nach 25 Minuten besser. Steigerte seine Zweikampfquote immerhin noch auf 50 Prozent. Note: 3,5. © getty 19/29 JEROME BOATENG: Durfte wie schon am Wochenende von Beginn an ran. Hatte am Anfang durchaus Probleme, fing sich aber nach rund 25 Minuten. Musste in der 71. Minute verletzungsbedingt für Martinez Platz machen. Note: 3,5. © getty 20/29 DAVID ALABA: Der Österreicher kehrte nach seinem Muskelfaserriss zurück ins Team und hatte gleich zu Beginn Pech, als Aurier ihm auf die Rippen trat. Musste zur Pause raus. Bis dahin nicht sonderlich auffällig. Note: 3,5. © getty 21/29 JOSHUA KIMMICH: Die Klubführung hatte gefordert: Wer Ansagen machen kann, muss auch selbst liefern. Kimmich lieferte mit einem herrlichen Tor aus 20 Metern. Rückte nach der Pause aus dem Mittelfeld in die Viererkette. Note: 2. © getty 22/29 CORENIN TOLISSO: Verlor die Kugel in einer denkbar schlechten Position und leitete so unfreiwillig das 0:1 ein. Machte seinen Fehler wieder wett, indem er Gnabry zwei Tore auflegte. Note: 3. © getty 23/29 SERGE GNABRY: Sparte seine Kräfte für die Halbzeit zwei. Vor dem Seitenwechsel unauffällig, netzte Gnabry zunächst nach einem Traumsolo und nur kurz darauf mit seinem schwächeren linken Fuß. Kurz vor Schluss legte er zwei weitere nach. Wahnsinn! Note: 1. © getty 24/29 PHILIPPE COUTINHO: Der kleine Magier hatte merklich Schwierigkeiten mit den physisch starken Londonern. Wirkte bisweilen zu verspielt. Dafür lieferte er eine herrliche Vorlage zum 6:2. Note: 3. © getty 25/29 KINGSLEY COMAN: Versuchte alles, blieb an diesem regnerischen Abend aber ohne Durchschlagskraft. Foulte zudem Rose elfmeterreif. Note: 4. © getty 26/29 ROBERT LEWANDOWSKI: Vernaschte Vertonghen erst in Weltklassemanier, um später über Umwege aus der Drehung zum 2:1 zu treffen. Einmal mehr der "Gamechanger" bei den Bayern. Kurz vor Ende mit Tor Nummer zwei. Note: 2. © getty 27/29 THIAGO: Kam zur Halbzeit, brachte mehr Struktur ins Spiel und lieferte einen absoluten Traumpass auf Gnabry. Note: 2. © getty 28/29 IVAN PERISIC: Durfte auch noch beim Schützenfest mitmischen. Note: keine Bewertung. © getty 29/29 JAVI MARTINEZ: Ersetzte Boateng und sah dabei zu, wie seine Kollegen Tottenham auseinandernahmen. Note: Keine Bewertung.

3. Robert Lewandowski: Die personifizierte Effektivität

Lange sah man von Robert Lewandowski in der ersten Hälfte kaum etwas. Dann überspielte der Pole kurz vor dem Seitenwechsel einfach mal den gestandenen Innenverteidiger Jan Vertonghen mit der Hacke, nur um die Kugel Sekunden in Weltklassemanier aus der Drehung ins Netz zu befördern.

Lewandowski besorgte das 2:1 zur Pause, das den Gastgebern offenbar einen schweren Schlag versetzte und avancierte somit - wieder einmal - zum "Gamechanger". Später durfte sich der effektive Torjäger vom Dienst ein weiteres Mal in die Torschützenliste eintragen.

Mittlerweile kommt Lewandowski auf 56 Treffer in der Königsklasse und zog nebenbei dank seines abermaligen Doppelpacks mit Niederlande-Legende Ruud van Nistelrooy gleich. In der noch jungen Saison stehen nach zehn Pflichtspielen satte 14 Buden zu Buche. Obwohl an diesem Abend auch die Kollegen ungewohnt effizient agierten, lässt sich festhalten: Lewandowski trägt zurecht den Beinamen "Lebensversicherung."

4. Joshua Kimmich setzt Statement nach Rummenigge-Aufforderung

"Wenn man kritisch ist, muss man die Flagge in die Hand nehmen und nach oben halten. Dann muss er auch große Leistung liefern. Den Anspruch muss er jetzt haben." Mit diesen Worten hatten Karl-Heinz Rummenigge auf die kritischen Aussagen Joshua Kimmichs reagiert, der nach dem 3:2 in Paderborn unter anderem beklagt hatte, dass die Bayern ihrem "Anspruch hinterherlaufen" würden.

Rückblickend muss man sagen, dass Rummenigges Forderung von Kimmich umgesetzt wurde. Zu einem Zeitpunkt, als die Spurs kurz zuvor das 1:0 erzielt hatten und darauf drängten, sogar ein weiteres Tor nachzulegen, fasste sich der Nationalspieler ein Herz und traf sehenswert zum bis dato schmeichelhaften Ausgleich. Sportdirektor Hasan Salihamidzic sagte in der Mixed Zone, als er auf die Thematik angesprochen wurde: "Er ist ein Junge mit einer Top-Einstellung. Er will jedes Spiel gewinnen." Er schob nach: "Joshua hat die richtige Antwort gegeben."

Etwas zurückhaltender gerierte sich Kimmich selbst im Gespräch mit Sky: "Ich wollte einfach nur der Mannschaft helfen, das hatte überhaupt nichts mit ihm (Rummenigge, Anm. d. Red.) zu tun. Ich hätte das Tor auch so erzielt, das hat nicht den Ausschlag gegeben." Dennoch: Kimmich beansprucht, Führungsspieler zu sein, tut seine Meinung immer wieder offen kund. In Tottenham ging er selbst voran - so wie vom Vorstandsboss gefordert.

FC Bayern demoliert Tottenham Hotspur: Reaktionen zum historischen Kantersieg in der Champions League © getty / twitter.com 1/19 SIEBEN zu ZWEI! Noch nie zuvor kassierte ein englisches Team in einem Europapokal-Heimspiel mehr Gegentore. Der FC Bayern hat Tottenham gedemütigt – meinen auch die Engländer. Hier gibt es die Netzreaktionen und Pressestimmen zum Debakel bzw. Triumph. © getty / twitter.com 2/19 Viele brachten die Vergangenheit von Matchwinner Serge Gnabry beim FC Arsenal mit seinem Viererpack gegen den ärgsten Arsenal-Rivalen Tottenham in Verbindung. Allen voran er selbst. © getty / twitter.com 3/19 Ob er es gar auf die Karriere von Mauricio Pochettino abgesehen hat, ist aber fraglich. © getty / twitter.com 4/19 Achtung Verwechslungsgefahr! © getty / twitter.com 5/19 Ein Blick auf den Scoutingreport des TSV Winsen erklärt einiges. © getty / twitter.com 6/19 Erinnerungen wurden auch bei DerBueriff wach. © getty / twitter.com 7/19 SC Paderborn - FC Bayern München 2:3 (Anm. d. Red.). © getty / twitter.com 8/19 Die Bayern brachten übrigens auch einigen Tennis-Fans den Fußball etwas näher. Nach dem 2:7 waren die aber wohl doch wieder verwirrt. © getty / twitter.com 9/19 Wenigsten die Arsenal-Fans hatten ihren Spaß. © getty / twitter.com 10/19 Zumindest ein paar. © getty / twitter.com 11/19 Generell wird natürlich von Top-6-Klub zu Top-6-Klub gestichelt. Manchester United darf allerdings nicht zu laut lachen. © getty / twitter.com 12/19 "Der Hugo Lloris tut mir schon ein bisschen leid heute", sagte Manuel Neuer. Ob er das über Marc-Andre ter Stegen auch gesagt hätte? #justsaying © getty / twitter.com 13/19 Wirklich unschöne Szenen da auf den Rängen. Traurige Bilder - kommen wir lieber schnell zur englischen Presse. © getty / theguardian.com 14/19 The Guardian: Dies war Gnabrys Nacht und er beendete sie mit unglaublichen vier Treffern, als die Spurs in der Schlussphase beschämend eingingen. © getty / dailystar.co.uk 15/19 Daily Star: Der ehemalige Gunner Serge Gnabry stahl allen die Show. Er verließ einst Arsenal, um Jahre später zurückzukehren und Tottenham auf schlimmste Art und Weise zu jagen. Die Mannschaft von Mauricio Pochettino wurde ausgebuht. © getty / mirror.co.uk 16/19 Mirror: Ein ausgedörrtes Tottenham kassiert eine englische Rekord-Niederlage gegen Bayern, die die Frage nach der Zukunft von Pochettino aufwirft. Die Spurs stecken nach der 2:7-Pleite in der Krise. © getty / dailymail.co.uk 17/19 Daily Mail: Dieses Ergebnis ist ein Hammerschlag, nicht nur für die Hoffnungen der Spurs in der Champions League, sondern auch für die eigene Selbstachtung. Das war eine Demütigung, deren Nachbeben spürbar sein wird. © getty / telegraph.co.uk 18/19 Telegraph: Das war ein absolutes Chaos. Und Pochettinos Erklärung, die Frustration seiner Spieler habe den Zusammenbruch in den letzten Minuten ausgelöst, klingt hohl. Es war mehr als das. Die Bayern waren einfach selbst nach dem Abpfiff noch nicht satt. © getty / bbc.com 19/19 BBC: Die Probleme von Tottenham Hotspur setzten sich fort. Das war eine der peinlichsten Nächte der jüngeren Geschichte. Die Spurs wurden auf die verheerendste Weise gedemütigt.

5. 30 schwache Minuten

Tatsächlich war trotz des herausragenden Ergebnisses nicht alles perfekt im Bayern-Spiel. Zu Beginn der Partie hatten die Münchner nämlich mit dem schnellen Umschaltspiel der Hausherren große Mühe und letztlich eine Prise Glück, dass die Lillywhites kein Kapital aus ihrer Führung und ihrer Druckphase nach Kimmichs Tor schlugen.

Die FCB-Defensivreihe wirkte anfangs schwerfällig, auf der Sechs stimmte die Feinabstimmung zwischen Kimmich und Corentin Tolisso nicht. Die Folge: Viele Ballverluste im Mittelfeld ermöglichten den schnellen Angreifern um Harry Kane, Dele Alli und besonders Heung-Min Son immer wieder Räume. Einzig Manuel Neuer und mangelnden Kaltschnäuzigkeit der Spurs war es aus Sicht der Bayern zu verdanken, dass nach einer halben Stunde 1:1 stand.

"Wenn man in England spielt, muss man erst einmal dagegenhalten", sagte Kovac. Genau das fehlte dem Coach allerdings, wie er bei DAZN weiter ausführte: "Aber wir haben immer nur verschoben. Wenn man aus der Kette heraustritt, muss man diese danach wieder schließen. Das haben wir nicht gut gemacht."

Neuer hatte ebenfalls Schwächen ausgemacht: "Wir waren in der ersten Halbzeit nicht dominant. Da hatte Tottenham die eine oder andere gute Chance und hätte zur Pause führen können." Chef-Mahner Kimmich befand: "Wir sind relativ glücklich in die Pause gekommen, mit einem 2:1. Das hat nicht so ganz den Spielverlauf der ersten Halbzeit wiedergegeben. Die zweite Halbzeit war phänomenal." Eine treffende Analyse.

6. Manuel Neuer bestätigt seine starke Form

Manuel Neuer möchte nichts mehr von der unsäglichen, glücklicherweise abgeebbten Ter-Stegen-Causa wissen. "Ich habe einmal etwas gesagt, danach habe ich mich nur auf mich konzentriert." Ganz offensichtlich, denn anstatt den verbalen Kleinkrieg, der in Uli Hoeneß' Attacken gegen den Barca-Keeper seinen Höhepunkt fand, weiter zu führen, lässt der 33-Jährige Taten sprechen.

So auch gegen Tottenham. Neuer vereitelte in der ersten Halbzeit gleich mehrere gegnerische Chancen und glänzte mit einer Weltklasse-Parade gegen Christian Eriksens Fernschuss beim Stand von 2:4. Seine kurze Selbsteinschätzung nach dem Duell mit den Engländern: "Ich spiele in den letzten Wochen immer gut", sagte Neuer. "Ich konzentriere mich einfach nur auf meine Leistung."

7. Benjamin Pavard, der stille Königstransfer

Es waren die Lucas Hernandez' und Coutinhos dieser Welt, die den großen Medienhype im Sommer auslösten, während Benjamin Pavard mit einer verhältnismäßig ruhigen Zeremonie in der bayrischen Landeshauptstadt empfangen wurde. Heimlich, still und leise hat sich der Franzose bislang aber als echter Königstransfer entpuppt.

Pavard verbucht bei den Bayern die meisten Pflichtspielminuten und lieferte auch in London wieder einmal ab. Zunächst als Rechtsverteidiger aufgeboten, musste der ehemalige Stuttgarter aufgrund der Verletzung David Alabas im zweiten Durchgang auf die ungewohnte linke Abwehrseite rücken - und zeigte gleich, dass er keine Anpassungsschwierigkeiten hat. Mit einem sehenswerten Doppelpass schickte Pavard seinen Kollegen Gnabry auf die Reise, der zum Solo-Lauf ansetzte und das 3:1 erzielte.

Auch die relevanten Statistiken lesen sich hervorragend: 80 Prozent gewonnene Zweikämpfe und mit 91,8 Prozent die beste Passquote aufseiten der Gäste. "Er zeigt schon nach ein paar Wochen, dass er einer der besten Transfers werden wird, die wir je gemacht haben", wurde Pavard jüngst von Uli Hoeneß geadelt. Macht der Defensivmann so weiter wie bisher, könnte man eines Tages sagen: Hoeneß hatte Recht.