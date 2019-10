Am Dienstag trifft der FC Bayern München in der Champions League auf Olympiakos Piräus. Zuvor stellt sich Trainer Niko Kovac den Fragen der Journalisten. Hier könnt Ihr die Pressekonferenz heute im Live-Ticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern München: Pressekonferenz mit Niko Kovac heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Kovac wird auf der heutigen PK sicherlich Fragen zum unglücklichen Remis gegen Augsburg beantworten müssen, aber auch über Personalien sprechen. Spielt Thomas Müller von Anfang an? Wie ist der langfristige Ausfall von Süle abzufangen? Bald wissen wir mehr.

Vor Beginn: Gegen Piräus gehen die Münchner ebenfalls als Favorit ins Spiel. Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung für Robert Lewandowski und Co.

Vor Beginn: Während die Bayern aktuell einen kleinen Bundesliga-Blues erleben und zwei Spiele in Folge nicht gewinnen konnten, läuft in der Champions League alles nach Plan. Einem 3:0-Auftaktsieg gegen Roter Stern Belgrad folgte ein spektakulärer 7:1-Sieg gegen Tottenham Hotspur.

Vor Beginn: Neben Niko Kovac sollte eigentlich Niklas Süle auf dem Podest Platz nehmen. Der zog sich im Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg (2:2) allerdings einen Kreuzbandriss zu und ist entsprechend nicht mit nach Athen gereist.

Vor Beginn: Die Pressekonferenz beginnt um 16.45 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 17.45 Uhr).

© getty

FC Bayern: Pressekonferenz im Livestream verfolgen

Die Pressekonferenz kann wie üblich auf dem Youtube-Channel der Bayern oder über fcbayern.tv im Livestream verfolgt werden. Außerdem überträgt Sky auf Sky Sport News HD im TV und Livestream.

Champions League: Highlights vom FC Bayern sehen

FC Bayern: Die kommenden Gegner und Spiele

Nach der Partie in Athen geht es für den FCB in der Bundesliga gegen Aufsteiger Union Berlin weiter. In der kommenden Woche ist dann wieder Pokalzeit, wenn es zum VfL Bochum geht.