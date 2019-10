Champions League: FC Bayern München bei Olympiakos Piräus im LIVE-TICKER

Während es in der Bundesliga für den FC Bayern noch nicht rund läuft, ist der deutsche Rekordmeister in der Champions League klar auf Kurs Gruppensieg. Am 3. Spieltag gastiert der FCB in Griechenland bei Olympiakos Piräus. Hier könnt ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen.

Champions League: FC Bayern bei Olympiakos Piräus im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum 3. Spieltag der UEFA Champions League beim Spiel des FC Bayern München bei Olympiakos Piräus. Anstoß im Karaiskakis-Stadion ist um 21 Uhr.

Vor Beginn: Der Herbst ist da und schon wieder befindet sich der FC Bayern München in einem Leistungsloch. Das war auch schon im Oktober des vergangenen Jahres so, als der Rekordmeister selbst gegen Fortuna Düsseldorf nur 3:3 spielte. In der Bundeslga hängen die Münchner auch in diesem Jahr den eigenen Erwartungen hinterher. Auf eine 1:2-Heimniederlage gegen Hoffenheim folgte am vergangenen Samstag ein 2:2 beim FC Augsburg.

Vor Beginn: Doch damit nicht genug. Abwehrchef Niklas Süle zog sich beim Spiel gegen die Fuggerstädter einen Kreubandriss im linken Knie zu und wird voraussichtlich in dieser Saison kein Spiel mehr bestreiten. Es ist Süles zweiter Kreuzbandriss im linken Knie, daher wird von einer Regenerationszeit von zwischen acht und zwölf Monaten ausgegangen. Für Trainer Niko Kovac stellt sich daher vor dem dritten Champions-League-Spiel in dieser Saison besonders in der Defensive die Personalfrage.

© getty

Vor Beginn: Zunächst einmal wird davon ausgegangen, dass Benjamin Pavard und Lucas Hernandez eine französische Innenverteidigung bilden. Allerdings hinterließ besonders Pavard gegen Augsburg nicht unbedingt den sichersten Eindruck, weswegen die Forderung von Präsident Uli Hoeneß nach einer Rückkehr von Javi Martinez in die Startelf nicht aus der Luft gegriffen scheint.

Vor Beginn: Während der FC Bayern in der Bundesliga zuletzt Federn ließ, ist der Rekordmeister in der Königsklasse hingegen voll auf Kurs. Auf ein souveränes 3:0 gegen Roter Stern Belgrad folgte die historische 7:2-Gala bei Tottenham Hotspur - dem vermeintlich stärksten Gegner in Gruppe B. Mit einem Sieg in Griechenland am heutigen Dienstagabend wäre den Bayern der Gruppensieg wohl kaum noch zu nehmen.

FC Bayern in der Champions League bei Olympiakos Piräus: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern : Neuer - Kimmich, Pavard, Hernandez, Alaba - Tolisso, Thiago - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski

: Neuer - Kimmich, Pavard, Hernandez, Alaba - Tolisso, Thiago - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski Olympiakos Piräus: Jose Sa - Elabdellaoui, Ruben Semedo, Meriah, Tsimikas - Guilherme, Bouchalakis, M. Camara - Daniel Podence, Gio. Masouras - Guerrero

Champions League: FC Bayern - Olympiakos Piräus im TV und LIVE-STREAM

