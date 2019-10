FC Bayern München: Hasan Salihamidzic - "Von einer Krise kann ja keine Rede sein"

Vor dem Abflug nach Athen zum Champions-League-Spiel bei Olympiakos Piräus (Di., 21 Uhr im LIVETICKER) hat sich Hasan Salihamidzic, Sportdirektor beim FC Bayern München, zur aktuellen Lage beim FCB geäußert. SPOX hat alle Aussagen von Brazzo im Überblick.

FC Bayern München: Hasan Salihamidzic über...

...das Spiel gegen Piräus: "Wir haben sachlich analysiert, was in Augsburg gefehlt hat. Wir werden natürlich versuchen, wieder unser Spiel aufzuziehen und unsere beste Leistung zu bringen. In der Champions League haben wir bis jetzt sehr gute Leistungen gebracht und dort wollen wir weitermachen. Es macht Spaß, in einem solchen Stadion zu spielen. Dort müssen wir das tun, was wir auch in London gemacht haben: uns konzentrieren, unser Spiel aufziehen, wieder die Kontrolle haben, uns viele Chancen herausarbeiten und kaltschnäuziger vor dem Tor sein."

...die Äußerungen von Düsseldorf-Trainer Friedhelm Funkel: "Wir haben gestern einiges zu tun gehabt, deshalb habe ich mich damit nicht beschäftigt. Normalerweise kenne ich Friedhelm Funkel als sehr kollegialen Trainer und Menschen, der sich seinen Kollegen gegenüber normalerweise sehr gut verhält. Ich nehme ihm das nicht krumm. Es ging glaube ich um die zehn Tore, die wir kassiert haben. Wir wissen, dass wir uns da verbessern müssen. Ich glaube trotzdem, dass jeder trotzdem vor seiner eigenen Haustür kehren sollte."

FC Augsburg - FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken © imago images 1/15 Der FC Bayern kommt nicht über ein 2:2 in Augsburg hinaus. Während auf Gnabry einmal mehr Verlass ist, enttäuscht vor allem die Defensive. Der designierte Superstar war ein 45-minütiger Totalausfall. Das Team von Niko Kovac in der Einzelkritik. © imago images 2/15 MANUEL NEUER: Bei beiden Gegentoren schuldlos und bei den zwei, drei Schüssen der Augsburger aufs Tor zur Stelle. Allerdings nicht immer standfest bei der Spieleröffnung. Seine Großtat gegen Max kurz vor Schluss war ganz stark. Note: 3. © imago images 3/15 JOSHUA KIMMICH: Hatte gute Zweikampfwerte (75 Prozent), stand defensiv wie seine Nebenleute aber zunächst auch nicht gerade stabil bei den schnellen Augsburger Gegenstößen. Blieb auch offensiv ungewohnt blass. Note: 3,5. © imago images 4/15 NIKLAS SÜLE: Verlor vor der Augsburger Führung nach 33 Sekunden das entscheidende Kopfballduell. Musste nach nur zwölf Minuten mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Note: Keine Bewertung. © imago images 5/15 BENJAMIN PAVARD: Beim 0:1 schaltete er viel zu früh ab, auch sonst in Halbzeit eins mit einigen Wacklern, zum Beispiel bei seiner Kopfballrückgabe auf Hernandez (27.). Steigerte sich im zweiten Durchgang, nur um beim 2:2 wieder zu pennen. Note: 4,5. © imago images 6/15 LUCAS HERNANDEZ: Rückte nach der Süle-Verletzung früh in die Innenverteidigung und stand besser als Nebenmann Pavard. Aber: auch der 80-Millionen-Mann wirkte ein ums andere Mal nicht sicher und wurde vor dem 2:2 entscheidend düpiert. Note: 4. © imago images 7/15 JAVI MARTINEZ: Machte einige starke Seitenverlagerungen wie vor dem Ausgleich auf Gnabry. Im Zentrum durchaus präsenter als Thiago und Coutinho und in der Luft fast unbezwingbar, aber beim 2:2 zu spät bei Cordova. Note: 3. © imago images 8/15 THIAGO: In der ersten Halbzeit größtenteils auf Tauchstation. Hatte das 2:1 auf dem Fuß, schob den Ball aber ohne Überzeugung aufs Tor zu, wo Jedvaj klärte. Führte viele Zweikämpfe (24) und besserte sich, verlor aber dennoch viele Bälle. Note: 4. © imago images 9/15 SERGE GNABRY: Starke Flanke auf Lewandowski beim Ausgleich (14.) und erneut Aktivposten auf rechts. An sechs von sieben Münchner Torschüssen in Halbzeit eins beteiligt. Traf erst nur den Pfosten, im zweiten Durchgang dann Robben-like ins Eck. Note: 1,5. © imago images 10/15 PHILIPPE COUTINHO: In der ersten Halbzeit ein Totalausfall, wachte mit Wiederanpfiff aber spürbar auf. Bereitete erst das 2:1 von Gnabry vor, scheiterte dann aus kurzer Distanz an Koubek. Wollte anschließend zu oft mit dem Kopf durch die Wand. Note: 4,5. © imago images 11/15 KINSGLEY COMAN: Trotz der Geschwindigkeitsvorteile gegen Lichtsteiner wenig in Szene gesetzt. Hatte offensiv aber dennoch drei, vier gute Aktionen, nach denen es brandgefährlich wurde. Im zweiten Durchgang verbessert, aber ohne Fortune. Note: 3,5. © imago images 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: So langsam gehen einem die Superlativen aus. Sein zwölfter Treffer im achten Spiel weckte merkwürdige Bayern aus dem Tiefschlaf. Ackerte darüber hinaus wie eh und je, ließ aber Chancen zur Entscheidung liegen. Das rächte sich. Note: 3. © imago images 13/15 DAVID ALABA: Kam für den verletzten Süle und machte noch den stabilsten Eindruck in der Viererkette. Das Zusammenspiel mit Coman wurde immer besser mit zunehmender Spieldauer. Ein gelungenes Comeback des Österreichers. Note: 3. © getty 14/15 THOMAS MÜLLER: Kam zehn Minuten vor Schluss für den blassen Coutinho und hätte das 3:1 machen MÜSSEN, setzte den Ball freistehend vor Koubek aber über das Tor. Es folgte das 2:2. Note: Keine Bewertung. © imago images 15/15 LEON GORETZKA: Kam kurz vor dem Ende für den starken Gnabry zu seinem Comeback nach Oberschenkel-OP und musste mitansehen, wie die Bayern noch zwei Punkte abgaben. Note: Keine Bewertung.

...die aktuelle Stimmungslage beim FCB: "Wir sind natürlich gewarnt, das ist ja klar. Ich würde sagen, wir haben in Augsburg ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben unser Spiel aufziehen können, haben uns sehr viele Chancen herausgearbeitet und das gemacht, was wir uns vorgenommen haben - außer, dass wir die Tore nicht erzielt haben. Wir hatten 15 Chancen und haben nur zwei Tore gemacht. Das war nicht gut und das müssen wir verbessern. Die Chancenverwertung und die Konzentration müssen einfach besser werden. Man muss schon auch sehen, dass wir die meisten Tore geschossen haben, in der Champions League zehn und in der Bundesliga 22. Wir haben schon sehr, sehr gute Spiele gemacht. Klar, Benchmark ist das Spiel bei Tottenham und daran wollen wir uns orientieren."

...die OP bei Niklas Süle nach dessen Kreuzbandriss: "Es ist ein herber Schlag für uns. Es tut mir für Niklas leid, dass er sich so schwer verletzt hat. Das ist für unsere Mannschaft nicht gut, aber wir sind da gut besetzt und werden versuchen, das zu kompensieren. Wir haben sehr gute Spieler in der Transferperiode verpflichtet, jetzt sind andere gefragt. Die Operation ist sehr gut verlaufen. Niklas wird natürlich viel arbeiten müssen, um wieder gesund zu werden. Er ist ein super Junge und hat eine richtig gute Einstellung. Er wird wieder für den FC Bayern spielen."

...mögliche Transfers als Reaktion auf die Süle-Verletzung: "Wir sind alle konzentriert auf die nächsten Aufgaben und dann schauen wir mal. Wir sind sehr, sehr gut besetzt in der Innenverteidigung. Wie immer lässt sich der FC Bayern alles offen. Wir haben viele Optionen in der Mannschaft und deshalb mache ich mir bei dieser Position auch keine Sorgen."

...seine Krisenerfahrung nach den Erfahrungen im letzten Herbst: "Von einer Krise kann ja keine Rede sein. Wir haben das Spiel in Tottenham hervorragend absolviert. Natürlich waren die beiden letzten Bundesligaspiele nicht gut, aber ich würde mir große Sorgen machen, wenn wir uns keine Chancen herausarbeiten und nicht gut spielen würden. Das tun wir aber nicht. Wie gesagt: Wir sind gewarnt und müssen an den angesprochenen Dingen arbeiten. Positiv ist aber, dass wir gut spielen."

...Tolissos Trainingsabbruch am Sonntag: "Der Doktor hat ihn gestern untersucht, eine weitere Untersuchung wird folgen. Er ist jetzt aber dabei und wir gehen davon aus, dass er einsatzfähig ist."

...den erneuten Bankplatz von Thomas Müller: "Grundsätzlich ist es so, dass es nicht um einzelne Spieler, sondern um den Klub geht. Jeder Spieler muss seine persönlichen Interessen nach hinten stellen. Wir sind alle gut beraten, wenn wir uns darauf konzentrieren, dass die Mannschaft und der Klub Erfolg haben. Alles andere ist nebensächlich."