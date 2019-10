Champions League: Wer überträgt / zeigt RB Leipzig gegen Olympique Lyon heute live im TV oder Livestream?

Am hetigen Mittwoch trifft RB Leipzig in der Champions League auf Olympique Lyon. SPOX verrät Euch, wer die Partie heute live im TV und Livestream übertägt bzw. zeigt. Außerdem bekommt Ihr die wichtigsten Informationen rund um das Spiel.

Jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN sichern und RB Leipzig gegen Olympique Lyon live und exklusiv in voller Länge sehen!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Wer überträgt / zeigt RB Leipzig - Olympique Lyon heute live im TV oder Livestream?

Der Streamingdienst DAZN hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an der Begegnung zwischen Leipzig und Lyon gesichert. DAZN zeigt das Spiel sowohl in Deutschland als auch in Österreich in voller Länge und begleitet Euch mit folgendem Personal:

Moderator: Christoph Stadtler

Christoph Stadtler Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Sebastian Kneißl

Sky darf die Begegnung aufgrund des Picking Systems nicht einzeln übertragen. Der Bezahlsender zeigt lediglich Auschnitte der Partie in einer Konferenz.

Champions League: RB Leipzig gegen Lyon live auf DAZN - so geht's

Der Streamingdienst befindet sich seit 2016 auf dem Markt und überzeugt durch sein vielfältiges Angebot. Zu Beginn der Spielzeit erweiterte DAZN sein Angebot unter anderem mit der Bundesliga. Alle Freitags- und Montagsspiele sowie Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr beginnen, befinden sich seit jeher im Programm.

Alternativ zur Champions League und Bundesliga hat DAZN noch jede Menge weiteren europäischen Spitzenfußball im Angbeot, darunter die Serie A, Ligue 1, LaLiga und die Europa League.

Doch damit nicht genug. Auch Fans des US-Sports (NFL, MLB, NBA und NHL) sowie des Tennis- und Kampfsports kommen voll auf ihre Kosten. Durch die Kooperation mit Eurosport werden auch die nächsten Olympischen Spiele bei DAZN zu sehen sein.

Ein Abonnement kostet Euch monatlich 11,99 Euro. Ein Jahresabo würde 119,99 Euro kosten. Hier geht's zum kostenfreien Probemonat.

Nach dem kostenlosen Probemonat könnt ihr jederzeit eure Mitgliedschaft kündigen.

RB Leipzig gegen Olympique Lyon: Die Vorschau

Die Sachsen sind außerodentlich gut in die Saison gestartet - sowohl in die Bundesliga als auch in die Champions League. In der Königsklasse feierte das Team von Julian Nagelsmann, für den es der erste CL-Erfolg seiner Karriere war, bei Benfica Lissabon einen 2:1-Sieg.

In der Liga befindet sich RB, nach mehreren Spielen an der Spitze, derzeit knapp hinter Tabellenführer FC Bayern, nachdem Leipzig am vergangenen Wochenende beim 1:3 gegen Schalke 04 seine erste Saisoniederlage einstecken musste.

Um Olympique Lyon steht es bisher deutlich schlechter. In der Ligue 1 rangieren die Franzosen mit gerade mal neun Zählern aus acht Spielen auf dem elften Tabellenplatz. Und auch in der Königsklasse blieb Lyon hinter seinen Erwartungen, gegen Zenit St. Petersburg kam das Team von Trainer Sylvinho nicht über ein 1:1 hinaus. Nun soll zurück in die Erfolgsspur gefunden werden.

© getty

RB Leipzig - Olypique Lyon heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig kann nicht auf Hannes Wolf (Beinbruch) und Kevin Kampl (Sprunggelenksverletzung) zurückgreifen. Lyon hat die volle Kapelle zur Verfügung.

RBL: Gulasci - Orban, Konate, Upamecano - Mukiele, Laimer, Halstenberg - Nkunku, Sabitzer - Werner, Poulsen

Gulasci - Orban, Konate, Upamecano - Mukiele, Laimer, Halstenberg - Nkunku, Sabitzer - Werner, Poulsen Lyon: Lopez - Dubois, Denayer, Andersen, Marcal - Mendes - Auoar, Reine-Adelaide - Cornet, Dembele, Depay

RB Leipzig und Lyon in Gruppe G: Die Tabelle