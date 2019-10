Champions League heute live: Schachtjor Donezk gegen Dinamo Zagreb im TV, Livestream, Liveticker

Verfolgerduell in der Gruppe C: Hinter Manchester City streiten sich wohl Schachtjor Donezk und Dinamo Zagrab um den zweiten Platz fürs Achtelfinale. Jetzt treffen beide direkt aufeinander. Hier gibt es alle Infos zum Spiel.

Donezk gegen Zagreb heute live

Der dritte Spieltag der Champions League wird am 22. und 23. Oktober ausgetragen. Das Duell Donezk gegen Zagreb ist für Dienstag, der 22. Oktober, angesetzt. Anpfiff ist bereits um 18.55 Uhr im Metalist-Stadion in Charkiw.

Champions League: Wer zeigt/überträgt Schachtjor Donezk gegen Dinamo Zagreb?

In dieser Saison teilen sich DAZN und Sky die Rechte an der Champions League. Während Sky an den einzelnen Tagen immer ein Spiel exklusiv überträgt, zeigt DAZN die restlichen sieben Partien in voller Länge.

Der Streaming-Dienst hat auch die Begegnung Donezk gegen Zagreb im Angebot. Pünktlich an 18.55 Uhr steht ein Livestream bereit. Tino Polster wird das Spiel kommentieren.

DAZN hat neben der Champions League noch weiteren Fußball der Extra-Klasse im Angebot. So laufen alle Spiele der Europa League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division live auf der Plattform. Auch 40 Bundesliga-Begegnungen können live abgerufen werden.

Ein Abonnement kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Ihr könnt den Dienst auch einen Monat kostenfrei testen. Solltet Ihr nicht zufrieden sein, könnt Ihr das Abo selbstverständlich kostenfrei stornieren.

Donezk vs. Dinamo Zagreb: Champions League im Liveticker

Ihr habt keinen Zugriff auf Bewegtbild zu dieser Partie? Kein Problem. Mit SPOX verpasst Ihr trotzdem keine wichtige Szene. Wir haben einen Liveticker zu diesem Spiel im Angebot.

Champions League: Die Tabelle in Gruppe D

Mit Blick auf die Tabellenkonstellation ergibt sich die Bedeutung des Spiels. Manchester City dürfte als Favorit als Gruppenerster ins Achtelfinale einziehen. Position zwei im Klassement könnte durchaus auch durch den direkten Vergleich entschieden werden. Auch deswegen ist die Begegnung für beide Teams enorm wichtig.

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Manchester City 2 +5 6 2 Dinamo Zagreb 2 +2 3 3 Schachtjor Donezk 2 -2 3 4 Atalanta Bergamo 2 -5 0

Champions League: Der 3. Spieltag im Überblick

Dienstag, 22.10.2019:

Gruppe Uhrzeit Spiel Übertragung C 18.55 Uhr Schachtar Donezk - Dinamo Zagreb DAZN D 18.55 Uhr Atletico Madrid - Bayer 04 Leverkusen DAZN A 21 Uhr Club Brügge - Paris Saint-Germain DAZN A 21 Uhr Galatasaray Istanbul - Real Madrid DAZN B 21 Uhr Tottenham Hotspur - Roter Stern Belgrad DAZN B 21 Uhr Olympiakos Piräus - Bayern München Sky C 21 Uhr Manchester City - Atalanta Bergamo DAZN D 21 Uhr Juventus Turin - Lokomotive Moskau DAZN

Mittwoch, 23.10.2019: