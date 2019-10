Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live im TV und Livestream

Der dritte Spieltag in der Champions League steht an und wieder stellen sich viele Fußball-Fans die Frage, wo die einzelnen Spiele übertragen werden. Wir verraten Euch, welche Partie Sky zeigt.

Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky live und exklusiv

In dieser Saison teilen sich Sky und DAZN die Rechte an der Champions League. Während Sky eine Partie pro Tag live und exklusiv zeigen darf, überträgt DAZN die sieben weiteren Spiele live und in voller Länge.

Am heutigen Dienstag, 22. Oktober, hat sich der Pay-TV-Sender für die Begegnung Olympiakos Piräus gegen den FC Bayern entschieden.

Champions League, 3. Spieltag: Spiele am Dienstag

Gruppe Uhrzeit Spiel Übertragung in DE Übertragung in AT C 18.55 Uhr Schachtar Donezk - Dinamo Zagreb DAZN DAZN D 18.55 Uhr Atletico Madrid - Bayer 04 Leverkusen DAZN DAZN A 21 Uhr Club Brügge - Paris Saint-Germain DAZN DAZN A 21 Uhr Galatasaray Istanbul - Real Madrid DAZN DAZN B 21 Uhr Tottenham Hotspur - Roter Stern Belgrad DAZN DAZN B 21 Uhr Olympiakos Piräus - Bayern München Sky Sky C 21 Uhr Manchester City - Atalanta Bergamo DAZN DAZN D 21 Uhr Juventus Turin - Lokomotive Moskau DAZN DAZN

Champions League: FC Bayern heute live auf Sky

Bereits ab 19.30 Uhr beginnt der Sender am Dienstag die Übertragung. Im Studio sind für die Vorberichterstattung dann Michael Leopold und die Experten Dietmar Hamann, Erik Meijer, und Rene Adler zugegen.

Wolff Fuss wird die Begegnung ab 20.55 Uhr kommentieren. Neben dem Einzelspiel hat Sky zudem noch eine Konferenz mit den parallel laufenden Partien im Angebot. In dieser werden auch Ausschnitte vom Spiel der Bayern gezeigt.

Neben der Übertragung im TV bietet Sky wie gewohnt auch Livestreams sowohl zum Einzelspiel als auch zur Konferenz an. Diese sind entweder über Sky Go oder Sky-Ticket abrufbar.

Champions League: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Piräus und Bayern

Niklas Süle verletzte sich in der Bundesliga gegen den FC Augsburg schwer am Knie. Bayern-Trainer Niko Kovac muss nicht nur in dieser Partie, sondern wohl in der kompletten Saison auf den Innenverteidiger verzichten.

Piräus: Jose Sa - Elabdellaoui, Ruben Semedo, Meriah, Tsimikas - Guilherme, Bouchalakis, M. Camara - Daniel Podence, Gio. Masouras - Guerrero

Jose Sa - Elabdellaoui, Ruben Semedo, Meriah, Tsimikas - Guilherme, Bouchalakis, M. Camara - Daniel Podence, Gio. Masouras - Guerrero Bayern: Neuer - Kimmich, Pavard, Hernandez, Alaba - Tolisso, Thiago - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski

Champions League: Die Tabelle in Gruppe B

Die Bayern blieben bislang verlustpunktfrei in der Gruppe. Zuletzt überrollten die Münchner Tottenham Hotspur mit 7:2 in London.