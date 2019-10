Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live im Livestream

Die Champions-League-Gruppenphase geht in die dritte Runde. Wir zeigen Euch, welche Begegnungen am Dienstag live auf DAZN übertragen werden.

Champions-League: Übertragungen im TV und Livestream

In dieser Saison teilen sich Sky und DAZN die Rechte an der Champions League. Den Großteil der Partien zeigt DAZN live. Pro Tag in der Gruppenphase laufen nämlich sieben Spiele in voller Länge beim Streaming-Dienst. Sky hat dafür eine Begegnung exklusiv und zeigt Ausschnitte der anderen Matches in der Konferenz.

Champions League, 3. Spieltag: Spiele am Dienstag

Gruppe Uhrzeit Spiel Übertragung in DE Übertragung in AT C 18.55 Uhr Schachtjor Donezk - Dinamo Zagreb DAZN DAZN D 18.55 Uhr Atletico Madrid - Bayer 04 Leverkusen DAZN DAZN A 21 Uhr Club Brügge - Paris Saint-Germain DAZN DAZN A 21 Uhr Galatasaray Istanbul - Real Madrid DAZN DAZN B 21 Uhr Tottenham Hotspur - Roter Stern Belgrad DAZN DAZN B 21 Uhr Olympiakos Piräus - Bayern München Sky Sky C 21 Uhr Manchester City - Atalanta Bergamo DAZN DAZN D 21 Uhr Juventus Turin - Lokomotive Moskau DAZN DAZN

Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live

Die Champions-League-Übertragungen gehen bei DAZN bereits ab 18.55 Uhr am heutigen Dienstag los. Der Streaming-Dienst zeigt parallel die Spiele Atletico Madrid gegen Bayer Leverkusen sowie Schachtjor Donezk gegen Dinamo Zagreb.

Ab 21 Uhr stehen dann die Livestreams zu fünf weiteren Partien zum Abruf bereit. Dabei sind die europäischen Schwergewichte Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur und Juventus Turin allesamt im Einsatz.

Neben der Champions League ist zudem noch weiterer hochklassiger Fußball auf DAZN inkludiert. So zeigt der Streaming-Anbieter alle Spiele der Europa League, Serie A, Primera Division und Ligue 1 live. Auch 40 Bundesliga-Partien könnt Ihr live auf der Plattform sehen.

Champions League im Liveticker

Des Weiteren gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, die Champions-League-Spiele zu verfolgen. SPOX bietet zu allen Begegnungen einen ausführlichen Liveticker an.

Außerdem haben wir eine Konferenz zu den Spielen, die ab 21 Uhr angepfiffen werden.