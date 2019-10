Champions League, 3. Spieltag: Termin, Spiele sowie Übertragung im TV und Livestream

Am 22. und 23. Oktober 2019 steigt der 3. Gruppenspieltag dieser Champions-League-Saison. Welche Partien stehen auf dem Programm? Und wo werden sie übertragen?

Champions League, 3. Spieltag: Der Dienstag

Am Dienstag ist Bayer Leverkusen bereits um 18.55 bei Atletico Madrid zu Gast. Um 21 Uhr trifft der FC Bayern München auswärts auf Olympiakos Piräus.

Anstoß Heimteam Auswärtsteam Übertragung DE Übertragung AT 22. Oktober, 18.55 Uhr Donezk Dinamo Zagreb DAZN DAZN 22. Oktober, 18.55 Uhr Atletico Madrid Leverkusen DAZN DAZN 22. Oktober, 21 Uhr FC Brügge PSG DAZN DAZN 22. Oktober, 21 Uhr Galatasaray Real Madrid DAZN DAZN 22. Oktober, 21 Uhr Tottenham Roter Stern DAZN DAZN 22. Oktober, 21 Uhr Manchester City Atalanta DAZN DAZN 22. Oktober, 21 Uhr Juventus Turin Lok. Moskau DAZN DAZN 22. Oktober, 21 Uhr Olympiakos Piräus FC Bayern Sky Sky

Während die Bayern mit zwei Siegen in die Königsklasse gestartet sind und in Griechenland entsprechend weniger Druck haben, steht Leverkusen bereits mit dem Rücken zur Wand.

Nach einer überraschenden Pleite gegen Lokomotive Moskau setzte es gegen Juventus ein 0:3. Um seine Chancen aufs Achtelfinale zu wahren, bräuchte es gegen Atletico also schon einen Sieg.

Champions League, 3. Spieltag: Der Mittwoch

RB Leipzig empfängt am Mittwoch um 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg. Um 21 Uhr kommt es zum Duell zwischen Inter Mailand und Borussia Dortmund. Zeitgleich empfängt der österreichische Vertreter RB Salzburg den SSC Neapel.

Anstoß Heimteam Auswärtsteam Übertragung DE Übertragung AT 23. Oktober, 18.55 Uhr Leipzig Zenit DAZN DAZN 23. Oktober, 18.55 Uhr Ajax Chelsea DAZN DAZN 23. Oktober, 21 Uhr Salzburg Napoli DAZN Sky 23. Oktober, 21 Uhr Genk Liverpool DAZN DAZN 23. Oktober, 21 Uhr Slavia Prag Barcelona DAZN DAZN 23. Oktober, 21 Uhr Benfica Olympique Lyon DAZN DAZN 23. Oktober, 21 Uhr Lille Valencia DAZN DAZN 23. Oktober, 21 Uhr Inter Mailand Dortmund Sky DAZN

Champions League: 3. Spieltag live im TV und Livestream

Auch am 3. Spieltag zeigt DAZN beinahe jedes Spiel live und in voller Länge. Ein Spiel pro Tag gibt es in voller Länge beim Pay-TV-Sender Sky. Die Aufteilung der deutschen Spiele am 3. Spieltag: