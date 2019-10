Champions League: Wer überträgt / zeigt FC Bayern gegen Olympiakos Piräus live im TV und Livestream?

Der FC Bayern München geht heute Abend in sein drittes Gruppenspiel der UEFA Champions League bei Olympiakos Piräus. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live mitverfolgen könnt.

FC Bayern gegen Olympiakos Piräus: Wer zeigt das Spiel?

Die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Olympiakos Piräus wird live und in voller Länge auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Ab 19.30 Uhr starten dort die Vorberichte mit Michael Leopold, Dietmar Hamann und Erik Meijer sowie Gast Rene Adler. Kommentiert wird die Partie von Wolff Fuss. Für alle mobilen Kunden stellt Sky mit SkyGo auch einen Livestream zur Vefügung.

Die restlichen Spiele des heutigen Spieltages werden beim Streamingdienst DAZN übertragen. Insgesamt zeigt DAZN - bis auf zwei jeweils, welche ausschließlich auf Sky zu sehen sind, alle Partien eines jeweiligen Champions-League-Spieltages live und in voller Länge.

Darüber hinaus zeigt das "Netflix des Sports" auch alle Spiele der UEFA Europa League, Serie A, Primera Division und Ligue 1 sowie erstmals in dieser Saison auch 40 Partien der Bundesliga.

Bayern - Olympiakos: Liveticker

Wer kein Sky-Abo besitzt, aber dennoch keine wichtige Szene des Bayern-Gastspiels in Griechenland verpassen will, ist mit dem Liveticker auf SPOX bestens versorgt.

Champions League - 3. Spieltag: Die Dienstags-Partien

Gruppe Uhrzeit Spiel Übertragung in DE Übertragung in AT C 18.55 Uhr Schachtjor Donezk - Dinamo Zagreb DAZN DAZN D 18.55 Uhr Atletico Madrid - Bayer 04 Leverkusen DAZN DAZN A 21 Uhr Club Brügge - Paris Saint-Germain DAZN DAZN A 21 Uhr Galatasaray Istanbul - Real Madrid DAZN DAZN B 21 Uhr Tottenham Hotspur - Roter Stern Belgrad DAZN DAZN B 21 Uhr Olympiakos Piräus - Bayern München Sky Sky C 21 Uhr Manchester City - Atalanta Bergamo DAZN DAZN D 21 Uhr Juventus Turin - Lokomotive Moskau DAZN DAZN

Champions League: Gruppe B

Spieltag 1:

Olympiakos Piräus - Tottenham Hotspur 2:2

FC Bayern München - Roter Stern Belgrad 3:0

Spieltag 2:

Tottenham Hotspur - FC Bayern München 2:7

Roter Stern Belgrad - Olypiakos Piräus 3:1

Tabelle:

Platz Team Spiele S U N Tore Punkte 1 FC Bayern München 2 2 0 0 10:2 6 2 Roter Stern Belgrad 2 1 0 1 3:4 3 3 Olympiakos Piräus 2 0 1 1 3:5 1 4 Tottenham Hotspur 2 0 1 1 4:9 1

Bayern - Olympiakos: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei den Bayern wird Niklas Süle nach seiner am Samstag erlittenen schweren Knieverletzung in dieser Spielzeit voraussichtlich nicht mehr mitwirken können. Für ihn wird David Alaba in die Startelf rücken und Lucas Hernandez in der Innenverteidigung spielen. Fraglich ist noch, wer neben dem teuersten Neuzugang der Bayern-Geschichte verteidigen wird.