Der 3. Spieltag steht in der Champions League vor der Tür und damit auch eine ganze Reihe an Spielen. Welche davon Ihr auf Sky sehen könnt und was Eure Alternativen sind, erfahrt Ihr hier.

Champions League im TV: Welche Spiele zeigt Sky diese Woche live?

Sky teilt sich die Übertragungsrechte an der Champions League mit DAZN, weshalb der Pay-TV-Sender in dieser Woche nur zwei Spiele live und in voller Länge zeigt:

Di., 21 Uhr: Olympiakos Piräus - Bayern München

Mi., 21 Uhr: Inter Mailand - Borussia Dortmund

Alle weiteren Begegnungen hat DAZN für Euch im Angebot, eine detaillierte Liste findet Ihr weiter unten.

Champions League im Liveticker auf SPOX

Solltet Ihr die beiden Begegnungen nicht live sehen können, schaffen wir Abhilfe. Auf SPOX gibt es sowohl das Spiel der Bayern als auch das des BVB im Liveticker, parallel finden zudem die Dienstags- bzw. Mittwochskonferenzen statt.

CL: Die Tabellensituation des FC Bayern München

Der deutsche Rekordmeister befindet sich vor dem 3. Spieltag in einer vielversprechenden Ausgangsposition. Nachdem der FCB zunächst Tottenham Hotspur souverän mit 7:2 vom Platz fegte, gab er sich auch gegen Roter Stern Belgrad keine Blöße und rangiert mit 6 Punkten souverän auf dem ersten Tabellenplatz.

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Bayern München 2 +8 6 2 Roter Stern Belgrad 2 -1 3 3 Tottenham Hotspur 2 -5 1 4 Olympiakos Piraeus 2 -2 1

Champions League: Die Tabellensituation beim BVB

Auch die Borussen können sich über ihre Punkteausbeute nicht beklagen. Am ersten Spieltag mussten sie sich die Zähler zwar mit dem FC Barcelona teilen, doch gewannen die Schwarz-Gelben wenige Wochen danach in Prag. Mit einem Sieg über Inter Mailand könnte Dortmund sich bereits deutlich von den Mailändern absetzen und einen großen Schritt in Richtung des Achtelfinales gehen.

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Borussia Dortmund 2 +2 4 2 FC Barcelona 2 +1 4 3 SK Slavia Praha 2 -2 1 4 Inter Mailand 2 -1 1

CL: Die Aufstellungen von Bayern und Dortmund:

Sowohl Niko Kovac als auch Lucien Favre müssen in der Königsklasse auf einige Spieler verzichten. So könnten die Aufstellungen beider Klubs und ihrer Gegner morgen aussehen:

Bayern - Piräus:

Piräus: Jose Sa - Elabdellaoui, Ruben Semedo, Meriah, Tsimikas - Guilherme, Bouchalakis, M. Camara - Daniel Podence, Gio. Masouras - Guerrero

Jose Sa - Elabdellaoui, Ruben Semedo, Meriah, Tsimikas - Guilherme, Bouchalakis, M. Camara - Daniel Podence, Gio. Masouras - Guerrero Bayern: Neuer - Kimmich, Pavard, Hernandez, Alaba - Tolisso, Thiago - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski

Mailand - Dortmund:

Inter: S. Handanovic - Godin, de Vrij, Skriniar - Candreva, Vecino, Brozovic, Asamoah - Politano - R. Lukaku, L. Martinez

S. Handanovic - Godin, de Vrij, Skriniar - Candreva, Vecino, Brozovic, Asamoah - Politano - R. Lukaku, L. Martinez Dortmund: Bürki - Akanji, Weigl, Hummels, N. Schulz - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, T. Hazard - Brandt

Champions League: Der 3. Spieltag im Überblick

Auch DAZN strahlt zwei Spiele mit deutscher Beteiligung aus. Am Dienstag spielt Bayer 04 Leverkusen gegen Atletico Madrid, am Mittwoch empfängt der RB Leipzig Zenit St. Petersburg.

Dienstag, 22.10.2019:

Gruppe Uhrzeit Spiel Übertragung C 18.55 Uhr Schachtar Donezk - Dinamo Zagreb DAZN D 18.55 Uhr Atletico Madrid - Bayer 04 Leverkusen DAZN A 21 Uhr Club Brügge - Paris Saint-Germain DAZN A 21 Uhr Galatasaray Istanbul - Real Madrid DAZN B 21 Uhr Tottenham Hotspur - Roter Stern Belgrad DAZN B 21 Uhr Olympiakos Piräus - Bayern München Sky C 21 Uhr Manchester City - Atalanta Bergamo DAZN D 21 Uhr Juventus Turin - Lokomotive Moskau DAZN

Mittwoch, 23.10.2019: