Champions League live: RB Salzburg gegen SSC Neapel heute im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag der UEFA Champions League treffen am heutigen Mittwoch RB Salzburg und die SSC Neapel aufeinander. SPOX verrät Euch, wo Ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Champions League: Wo und wann spielen Salzburg und Neapel?

Gespielt wird heute in der Red Bull Arena in Wals bei Salzburg. Ab 21 Uhr geht es dort zwischen den beiden Teams ums Ganze, Schiedsrichter ist Clement Turpin.

Champions League live: RB Salzburg - SSC Neapel heute im TV und Livestream

Salzburg und Neapel könnt Ihr in Deutschland heute live und exklusiv in voller Länge auf DAZN sehen. Die Übertragung, die Ihr per Livestream am Fernseher, Computer, Tablet oder Handy empfangen könnt, beginnt kurz vor dem Anpfiff.

Parallel dazu zeigt DAZN heute noch eine ganze Reihe an Spielen und hat darüber hinaus auch die Europa League, Bundesliga, La Liga, Serie A und Ligue 1 im Angebot. Für 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich kommen Fußballfans also voll auf ihre Kosten - im ersten Monat sogar gratis.

In Österreich wird die Partie von Sky übertragen.

Salzburg gegen Neapel im Liveticker auf SPOX

Auch auf SPOX sollt Ihr an Livetickern nicht zu kurz kommen. Im Kalender findet Ihr sämtliche Partien des heutigen Tages, sowohl in der Konferenz als auch einzeln.

Champions League: Ergebnisse und Spielplan

Auch abseits dieses Spiels wird es heute interessant. Um 18.55 Uhr begegnen sich RB Leipzig und Zenit St. Petersburg, der BVB muss in Mailand ran. Hier habt Ihr eine Übersicht des gesamten Spieltags, inklusive der Ergebnisse von gestern:

Dienstag, 22.10.2019:

Gruppe Spiel Ergebnis C Schachtar Donezk - Dinamo Zagreb 2:2 D Atletico Madrid - Bayer 04 Leverkusen 1:0 A Club Brügge - Paris Saint-Germain 0:5 A Galatasaray Istanbul - Real Madrid 0:1 B Tottenham Hotspur - Roter Stern Belgrad 5:0 B Olympiakos Piräus - Bayern München 2:3 C Manchester City - Atalanta Bergamo 5:1 D Juventus Turin - Lokomotive Moskau 2:1

Mittwoch, 23.10.2019:

Gruppe Uhrzeit Spiel Übertragung G 18.55 Uhr RB Leipzig - Zenit St. Petersburg DAZN H 18.55 Uhr Ajax Amsterdam - FC Chelsea DAZN E 21 Uhr RB Salzburg - SSC Neapel DAZN E 21 Uhr KRC Genk - FC Liverpool DAZN F 21 Uhr Inter Mailand - Borussia Dortmund Sky F 21 Uhr Slavia Prag - FC Barcelona DAZN G 21 Uhr Benfica Lissabon - Olympique Lyon DAZN H 21 Uhr Lille OSC - FC Valencia DAZN

Salzburg gegen Neapel in der Champions League: Zahlen und Fakten

RB Salzburg hat im Europapokal einen Lauf. Keines der vergangenen 19 Heimspiele gab der Verein ab - zuletzt gewann er sechs in Folge.

Die letzte Heimpleite liegt schon eine ganze Weile zurück - am 27. November 2016 verlor Salzburg gegen Admira.

Gleichzeitig hat Napoli auswärts keine allzu gute Bilanz vorzuweisen. Nur eines der letzten sieben Auswärtsspiele gewann der Klub.

Champions League: Die Tabelle in Gruppe E

Vor dem 3. Spieltag befinden sich beide Vereine überraschend vor Titelverteidiger Liverpool. Salzburg hat die Chance, Neapel durch einen Sieg zu überholen, die Italiener hingegen können ihren Vorsprung auf vier Punkte ausbauen.