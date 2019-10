Champions League live: Die Königsklasse heute im TV, Livestream und Liveticker

Heute beginnt in der Champions League der 3. Spieltag, gleich acht Spiele stehen an. SPOX verrät Euch, welche Teams heute antreten und wo Ihr sie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Champions League live: Die Königsklasse heute im TV und Livestream

Eine Möglichkeit, die Champions League live zu sehen, ist DAZN. Der Streamingdienst überträgt sieben der acht heutigen Begegnungen exklusiv in voller Länge, eine vollständige Liste findet Ihr weiter unten. Ihr könnt am Smart-TV, PC, Tablet und Smartphone einschalten - Ihr benötigt nur eine Internetverbindung.

Sky strahlt heute lediglich die Partie zwischen Olympiakos Piräus und dem FC Bayern aus. Die Vorberichterstattung startet um 19.30 Uhr, Wolff Fuss übernimmt kurz vor Spielbeginn.

Die Champions League im Liveticker auf SPOX

Sämtliche Spiele könnt Ihr auch bei uns verfolgen. SPOX bietet sowohl eine Konferenz als auch die einzelnen Begegnungen an, alle Links gibt es in der folgenden Liste.

Champions League: Alle Dienstagsspiele im Überblick

Aus deutscher Sicht sind vor allem zwei Spiele von Interesse. Bayer 04 Leverkusen kämpft bei Atletico Madrid um Punkte, der FC Bayern ist bei Olympiakos Piräus zu Gast. Hier habt Ihr eine Übersicht:

Dienstag, 22.10.2019:

Gruppe Uhrzeit Spiel Übertragung SPOX-Liveticker C 18.55 Uhr Schachtar Donezk - Dinamo Zagreb DAZN Liveticker D 18.55 Uhr Atletico Madrid - Bayer 04 Leverkusen DAZN Liveticker A 21 Uhr Club Brügge - Paris Saint-Germain DAZN Liveticker A 21 Uhr Galatasaray - Real Madrid DAZN Liveticker B 21 Uhr Tottenham Hotspur - Roter Stern Belgrad DAZN Liveticker B 21 Uhr Olympiakos Piräus - Bayern München Sky Liveticker C 21 Uhr Manchester City - Atalanta Bergamo DAZN Liveticker D 21 Uhr Juventus Turin - Lokomotive Moskau DAZN Liveticker

CL: Die Aufstellungen von München und Leverkusen

Die Bayern müssen nach dem Kreuzbandriss von Niklas Süle ihre Verteidigung umstrukturieren, auch bei der Werkself stehen einige Akteure auf der Verletztenliste. So könnten beide Klubs und Ihre Kontrahenten morgen den Platz betreten:

Atletico Madrid - Bayer 04 Leverkusen

Atletico: Oblak - Trippier, Gimenez, Felipe, Renan Lodi - Koke, Thomas, Saul Niguez, Lemar - Morata, Diego Costa

Oblak - Trippier, Gimenez, Felipe, Renan Lodi - Koke, Thomas, Saul Niguez, Lemar - Morata, Diego Costa Bayer: Hradecky - L. Bender, S. Bender, Tah - Baumgartlinger, Demirbay - Bellarabi, Havertz, Amiri, Volland - Alario

Olympiakos Piräus - FC Bayern München

Piräus: Jose Sa - Elabdellaoui, Ruben Semedo, Meriah, Tsimikas - Guilherme, Bouchalakis, M. Camara - Daniel Podence, Gio. Masouras - Guerrero

Jose Sa - Elabdellaoui, Ruben Semedo, Meriah, Tsimikas - Guilherme, Bouchalakis, M. Camara - Daniel Podence, Gio. Masouras - Guerrero Bayern: Neuer - Kimmich, Pavard, Hernandez, Alaba - Tolisso, Thiago - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski

Champions League, Gruppe D: Die Tabellensituation von Bayer 04

Bayer Leverkusen hat in der Königsklasse einiges gutzumachen. Sowohl gegen Cristiano Ronaldo und Juventus Turin als auch gegen Lok Moskau setzte es Niederlagen, nach zwei Spieltagen sitzen die Rheinländer damit am unteren Ende der Tabelle. Um sich die Chance auf das Weiterkommen oder einen Platz in der Europa League zu erhalten, ist ein Sieg gegen Atletico schon fast Pflicht.

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Juventus Turin 2 +3 4 2 Atletico Madrid 2 +2 4 3 Lokomotive Moskau 2 -1 3 4 Bayer Leverkusen 2 -4 0

CL, Gruppe B: Die Tabelle beim FC Bayern

Der FC Bayern muss sich solche Gedanken wohl kaum machen. Aus seinen bisherigen Auftritten hat der Verein die volle Punkteausbeute mitgenommen, beide Male besiegte er seine Gegner deutlich.