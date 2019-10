Champions League live und legal sehen: Die Königsklasse heute im TV, Livestream und Liveticker

Nachdem der 3. Spieltag der Champions League gestern bereits eröffnet wurde, folgt heute der zweite Teil des Spieltags. Hier erfahrt Ihr alle Paarungen sowie die Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Champions League live: Die Königsklasse heute legal im TV, Livestream

Einen Großteil der heutigen Begegnungen könnt Ihr legal auf DAZN sehen. Der Streamingdienst hat sieben der acht Spiele im Programm - und zwar live und in voller Länge. Unter anderem könnt ihr heute also Leipzig, Barca, Liverpool und Chelsea auf DAZN verfolgen. Der Livestream wird auf all Euren Endgeräten laufen - sofern Ihr eine Internetverbindung habt.

Auch Sky strahlt heute die Königsklasse aus, nämlich die Partie zwischen Inter Mailand und Borussia Dortmund. Um 19.30 Uhr startet die Vorberichterstattung, pünktlich zum Anpfiff übernimmt Wolff Fuss. Alle weiteren Spiele finden auf Sky nur in der Konferenz statt.

Champions League im Liveticker auf SPOX

Alle Spiele gibt es alternativ auch in unserem Liveticker-Kalender. Bei SPOX findet Ihr eine Konferenz und die Einzelpartien - wählt unten einfach das Duell Eurer Wahl aus.

Champions League heute legal sehen: Alle Mittwochspiele im Überblick

Zwei deutsche Teams kommen in der Königsklasse heute zum Zuge. RB Leipzig empfängt Zenit St. Petersburg, der BVB reist zum Topspiel nach Mailand, wo Inter im Giuseppe Meazza wartet. Hier findet Ihr alle Paarungen mit den dazugehörigen Livetickern:

Mittwoch, 23.10.2019:

Gruppe Uhrzeit Spiel Übertragung SPOX-Liveticker G 18.55 Uhr RB Leipzig - Zenit St. Petersburg DAZN Liveticker H 18.55 Uhr Ajax Amsterdam - FC Chelsea DAZN Liveticker E 21 Uhr RB Salzburg - SSC Neapel DAZN Liveticker E 21 Uhr KRC Genk - FC Liverpool DAZN Liveticker F 21 Uhr Inter Mailand - Borussia Dortmund Sky Liveticker F 21 Uhr Slavia Prag - FC Barcelona DAZN Liveticker G 21 Uhr Benfica Lissabon - Olympique Lyon DAZN Liveticker H 21 Uhr Lille OSC - FC Valencia DAZN Liveticker

Champions League live verfolgen: Voraussichtliche Aufstellungen von Leipzig und Dortmund

Inter Mailand - Borussia Dortmund

Werfen wir einen Blick auf die voraussichtlichen Aufstellungen der deutschen Teams und ihrer Gegner. Mailand muss unter anderem auf Alexis Sanchez verzichten, beim BVB ist noch unklar, ob Roman Bürki und Mario Götze rechtzeitig fit werden.

Inter: S. Handanovic - Godin, de Vrij, Skriniar - Candreva, Vecino, Brozovic, Asamoah - Politano - R. Lukaku, L. Martinez

S. Handanovic - Godin, de Vrij, Skriniar - Candreva, Vecino, Brozovic, Asamoah - Politano - R. Lukaku, L. Martinez Dortmund: Bürki - Akanji, Weigl, Hummels, N. Schulz - Witsel, Delaney - Sancho, Brandt, Guerreiro - T. Hazard

Aus deutscher Sicht ist neben dem BVB heute noch RB Leipzig im Einsatz.

RB Leipzig - Zenit St. Petersburg

Bei Leipzig fehlen Tyler Adams, Ethan Ampadu, Ibrahima Konate, Patrik Schick und Hannes Wolf, das Lazarett bei Zenit sieht nicht ganz so wild aus.

RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Orban - Klostermann, Laimer, Halstenberg - Sabitzer, Forsberg - Werner, Poulsen

Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Orban - Klostermann, Laimer, Halstenberg - Sabitzer, Forsberg - Werner, Poulsen Zenit: Kerzhakov - Karavaev, Ivanovic, Rakytskyy, Douglas Santos - Ozdoev, Barrios - Shatov, Driussi - Azmoun, Dzyuba

Champions League: Die Tabellensituation für RB Leipzig

Für Leipzig ist nach zwei Spieltagen noch alles drin. Drei Punkte konnten die Sachsen bisher verzeichnen, mit einem Sieg über Zenit könnte der Verein potentiell sogar die Tabellenführung übernehmen.

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Zenit Sankt Petersburg 2 +2 4 2 Olympique Lyon 2 +2 4 3 RB Leipzig 2 -1 3 4 Benfica Lissabon 2 -3 0

CL, Gruppe F: Die Tabelle beim BVB

Vor dem 3. Spieltag darf man in Dortmund mit der aktuellen Lage durchaus zufrieden sein. Der BVB spielte am ersten Spieltag unentschieden gegen den FC Barcelona und besiegte kurz darauf Slavia Prag. Gegen Inter könnte das Team von Lucien Favre den Abstand deutlich erhöhen.