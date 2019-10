Champions League live: Deshalb übertägt DAZN nicht Inter Mailand gegen BVB live

Am dritten Spieltag der Champions League gastiert Borussia Dortmund bei Inter Mailand. Alle Infos zur Begegnung des BVB, warum sie nicht bei DAZN übertragen wird und wo Ihr sie alternativ im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

CL live: Deshalb könnt Ihr Inter gegen BVB nicht bei DAZN sehen

Wie bereits in der vergangenen Saison teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und DAZN die Übertragungsrechte an der Champions League. Die Begegnung zwischen Inter Mailand und Borussia Dortmund wird in Deutschland exklusiv von Sky gezeigt.

Die beiden Anbieter entscheiden über die Live-Berichterstattung der einzelnen Partien über das sogenannte Picking System.

Sky bietet seinen Kunden neben der TV-Übertraung auch einen Livestream via SkyGo oder SkyTicket. Letzteres ist ebenfalls kostenpflichtig. In Österreich zeigt DAZN das Spektakel aus Mailand.

Champions League live auf DAZN

Hier ein Überblick zu allen Spielen, die DAZN heute zeigt:

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung DE Übertragung AT 23.10.19 18.55 Uhr Ajax Amsterdam FC Chelsea DAZN DAZN 23.10.19 18.55 Uhr RB Leipzig Zenit St. Petersburg DAZN DAZN 23.10.19 21 Uhr Slavia Prag FC Barcelona DAZN DAZN 23.10.19 21 Uhr RB Salzburg SSC Napoli DAZN Sky 23.10.19 21 Uhr KRC Genk FC Liverpool DAZN DAZN 23.10.19 21 Uhr Inter Mailand Borussia Dortmund Sky DAZN 23.10.19 21 Uhr OSC Lille FC Valencia DAZN DAZN 23.10.19 21 Uhr Benfica Lissabon Olympique Lyon DAZN DAZN

Inter Mailand gegen Borussia Dortmund heute im Liveticker

Wer kein Sky-Kunde ist, kann die Partie im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen und verpasst keine wichtigen Szenen. SPOX bietet zu allen Partien der Königsklasse einen Liveticker an. Hier geht's zur heutigen Liveticker-Übersicht.

BVB zu Gast in Mailand: Die wichtigsten Daten

Die Begegnung steigt am heutigen Mittwoch um 21 Uhr, wenn Schiedsrichter Anthony Taylor anpfeift. Austragungsort ist das Giuseppe-Meazza-Stadion, auch bekannt als San Siro. Die legendäre Spielstätte bietet rund 80.000 Zuschauern einen Platz.

Inter Mailand - BVB: Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund muss neben Marcel Schmelzer und Paco Alcacer auf Marco Reus verzichten. Der Nationalspieler ist die Reise aufgrund den Folgen eines grippalen Infekts nicht angetreten.

So könnten sie spielen:

Inter: Handanovic - Bastoni, de Vrij, Skriniar - Biraghi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Candreva - Martinez. Lukaku

Handanovic - Bastoni, de Vrij, Skriniar - Biraghi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Candreva - Martinez. Lukaku BVB: Bürki - Hakimi, Weigl, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney - Sancho, Hazard, Brandt - Götze

Borussia Dortmund in Gruppe F: Die Tabelle