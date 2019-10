Champions League live: Benfica Lissabon gegen Olympique Lyon heute im TV, Livestream und Liveticker

In Gruppe G der Champions League geht es heute zwischen Benfica Lissabon und Olympique Lyon rund. Wo Ihr die Königsklasse im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Benfica gegen Olympique Lyon: Uhrzeit

Benfica empfängt seine französischen Gäste heute im klangvollen Estadio da Luz in Lissabon. Schiedsrichter ist der Slowake Ivan Kruzliak, ab 21 Uhr rollt in Portugal der Ball.

Champions League live: Benfica Lissabon - Olympique Lyon heute im TV und Livestream

In dieser Saison hat sich DAZN die Übertragungsrechte für einen Großteil der Champions-League-Spiele gesichert. Auch Benfica und Lyon könnt Ihr dort heute live und exklusiv in voller Länge sehen, los geht es kurz vor dem Anpfiff. Den Livestream könnt Ihr entweder am Smart-TV oder dem PC, Tablet oder Smartphone sehen.

Der zweite Rechteinhaber der Champions League, Sky, bietet zudem Ausschnitte im Rahmen seiner Konferenz an.

Lissabon gegen Lyon im Liveticker auf SPOX

Falls Ihr noch kein Abonnement besitzt, werft doch einfach einen Blick in unseren Liveticker-Kalender. Dort findet Ihr zu allen Partien der Königsklasse einen Ticker, egal ob in der Konferenz oder einzeln.

Champions League: Ergebnisse und Spielplan

Aus deutscher Sicht sind heute vor allem zwei Begegnungen von Interesse. RB Leipzig tritt bereits um 18.55 Uhr zuhause gegen Zenit St. Petersburg an, Borussia Dortmund kämpft gegen Inter Mailand um wichtige Punkte. Das sind alle Ergebnisse und Duelle des 3. Spieltags:

Dienstag, 22.10.2019:

Gruppe Spiel Ergebnis C Schachtar Donezk - Dinamo Zagreb 2:2 D Atletico Madrid - Bayer 04 Leverkusen 1:0 A Club Brügge - Paris Saint-Germain 0:5 A Galatasaray Istanbul - Real Madrid 0:1 B Tottenham Hotspur - Roter Stern Belgrad 5:0 B Olympiakos Piräus - Bayern München 2:3 C Manchester City - Atalanta Bergamo 5:1 D Juventus Turin - Lokomotive Moskau 2:1

Mittwoch, 23.10.2019:

Gruppe Uhrzeit Spiel Übertragung in DE G 18.55 Uhr RB Leipzig - Zenit St. Petersburg DAZN H 18.55 Uhr Ajax Amsterdam - FC Chelsea DAZN E 21 Uhr RB Salzburg - SSC Neapel DAZN E 21 Uhr KRC Genk - FC Liverpool DAZN F 21 Uhr Inter Mailand - Borussia Dortmund Sky F 21 Uhr Slavia Prag - FC Barcelona DAZN G 21 Uhr Benfica Lissabon - Olympique Lyon DAZN H 21 Uhr Lille OSC - FC Valencia DAZN

CL live: Zahlen und Fakten zu Benfica und Olympique

Lyon kam in Ligue 1 noch nicht so richtig in Fahrt. Seit acht Begegnungen wartet der Klub auf einen Sieg.

Benfica hingegen darf sich selbstbewusst zeigen. Im Heimstadion hat Lissabon gegen französische Teams bislang noch nicht einen Punkt abgeben müssen.

Insgesamt ist die Bilanz komplett ausgeglichen, beide Mannschaften gewannen jeweils auf heimischem Rasen.

Champions League: Die Tabelle in Gruppe G

Benfica Lissabon steht heute bereits ein richtungsweisendes Spiel bevor. Die Portugiesen stehen noch komplett ohne Punkte da, Lyon hingegen könnte bereits seinen zweiten Sieg einfahren und sich von RB Leipzig absetzen.