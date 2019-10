Champions League im Livestream: Welche Spiele zeigt DAZN diese Woche live?

Am Dienstag und Mittwoch steht der dritte Spieltag der UEFA Champions League an. Hier erfahrt Ihr, welche Spiele Ihr live auf DAZN im Livestream sehen könnt.

Mehr als 100 Spiele der UEFA Champions League seht Ihr live und exklusiv in voller Länge auf DAZN. Sichert Euch jetzt Euren Gratismonat!

Champions League: So seht Ihr die Königsklasse

Auch in dieser Saison teilen sich wieder der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte an der Champions League. Dabei seht Ihr über 100 Spiele der Königsklasse live und exklusiv in voller Länge auf DAZN.

© getty

Champions League, 3. Spieltag: Diese Spiele seht Ihr auf DAZN

14 der 16 Spiele am dritten Spieltag der Champions League seht Ihr live und exklusiv in voller Länge auf DAZN.

Diese Spiele seht Ihr am Dienstag auf DAZN

Uhrzeit Gruppe Spiel 18.55 Uhr C Schachtar Donezk - Dinamo Zagreb 18.55 Uhr D Atletico Madrid - Bayer 04 Leverkusen 21 Uhr A Club Brügge - Paris Saint-Germain 21 Uhr A Galatasaray Istanbul - Real Madrid 21 Uhr B Tottenham Hotspur - Roter Stern Belgrad 21 Uhr C Manchester City - Atalanta Bergamo 21 Uhr D Juventus Turin - Lokomotive Moskau

Diese Spiele seht Ihr am Mittwoch auf DAZN

Uhrzeit Gruppe Spiel 18.55 Uhr G RB Leipzig - Zenit St. Petersburg 18.55 Uhr H Ajax Amsterdam - FC Chelsea 21 Uhr E RB Salzburg - SSC Neapel 21 Uhr E KRC Genk - FC Liverpool 21 Uhr F Slavia Prag - FC Barcelona 21 Uhr G Benfica Lissabon - Olympique Lyon 21 Uhr H Lille OSC - FC Valencia

Die Partien Olympiakos Piräus - FC Bayern München (Dienstag, 21 Uhr) und Inter Mailand - Borussia Dortmund (Mittwoch, 21 Uhr) werden hingegen von Sky übertragen.

Champions League live auf DAZN

Bei DAZN könnt Ihr die oben genannten Spiele im Livestream live und und auf Abruf verfolgen. Darüber hinaus zeigt DAZN zu allen Spielen die Zusammenfassungen, also auch zu Bayern und dem BVB.

DAZN wird insgesamt 110 Spiele übertragen, davon 104 Spiele exklusiv in voller Länge.

Die Highlights aller Spiele sind sowohl auf Sky als auch auf DAZN verfügbar.

Der UEFA Super Cup, das Champions-League-Halbfinale und das Champions-League-Finale werden von Sky und DAZN parallel übertragen.

DAZN überträgt nicht nur 110 Spiele der UEFA Champions League. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte an alle Partien der UEFA Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga gesichert. Außerdem darf DAZN 40 Spiele der Bundesliga zeigen.

Neben dem umfangreichen Fußball-Programm hat DAZN andere Sportarten wie Basketball, American Football, Tennis und Boxen im Programm.

DAZN kostet im Monat nur 11,99 Euro oder 119,99 Euro jährlich.

BVB und seine Albtraum-Stürmer: Diese Spieler trafen gegen Dortmund am häufigsten © imago images 1/17 Arjen Robbens Ruf als fleischgewordener BVB-Albtraum ist seit dem Champions-League-Finale bestens dokumentiert. Doch er ist bei weitem nicht der Spieler mit den meisten Treffern gegen die Dortmunder. SPOX zeigt Euch das Ranking der BVB-Schreckgespenster. © getty 2/17 PLATZ 16: THOMAS MÜLLER - 10 Tore in 32 Spielen. © imago images 3/17 PLATZ 15: KARL ALLGÖWER - 10 Tore in 20 Spielen. © imago images 4/17 PLATZ 14: HERBERT LAUMEN - 10 Tore in 16 Spielen. © getty 5/17 PLATZ 14: KARL-HEINZ RUMMENIGGE - 10 Tore in 16 Spielen. © imago images 6/17 PLATZ 12: RUDOLF BRUNNENMEIER - 10 Tore in 11 Spielen. © getty 7/17 PLATZ 11: CLAUDIO PIZARRO - 11 Tore in 30 Spielen. © imago images 8/17 PLATZ 10: THOMAS ALLOFS - 11 Tore in 25 Spielen. © getty 9/17 PLATZ 9: ARJEN ROBBEN - 11 Tore in 22 Spielen. © imago images 10/17 PLATZ 8: BERND RUPP - 11 Tore in 13 Spielen. © imago images 11/17 PLATZ 7: FRITZ WALTER - 12 Tore in 21 Spielen. © imago images 12/17 PLATZ 6: CHRISTIAN MÜLLER - 12 Tore in 15 Spielen. © getty 13/17 PLATZ 5: STEFAN KUNTZ - 14 Tore in 29 Spielen. © getty 14/17 PLATZ 4: GERD MÜLLER - 15 Tore in 20 Spielen. © getty 15/17 PLATZ 3: ROBERT LEWANDOWSKI - 16 Tore in 18 Spielen. © getty 16/17 PLATZ 2: UWE SEELER - 17 Tore in 22 Spielen. © getty 17/17 PLATZ 1: KLAUS ALLOFS - 21 Tore in 25 Spielen.

Champions League 2019/20: Der Spielplan

Das Finale der CL-Saison 2019/2020 findet dieses Jahr im Atatürk-Stadion in Istanbul statt.