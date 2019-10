Champions League heute live, Spiele am Mittwoch: 2. Spieltag im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch stehen in der Champions League acht Spiele auf dem Programm. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wann ihr die Partien des 2. Spieltages heute live im TV, Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt.

Champions League heute live: Die Mittwochsspiele im Überblick

Auch am Mittwoch sind wieder zwei deutsche Vereine im Einsatz. Borussia Dortmund trifft bereits um 18.55 Uhr auf Slavia Prag und RB Leipzig empfängt Olympique Lyon.

Neben den beiden Begegnungen mit Bundesliga-Beteiligung hat der Mittwoch noch andere höchstinteressante Spiele zu bieten. Der FC Liverpool ist nach der Pleite gegen den SSC Neapel zum Siegen verdammt, wenn RB Salzburg wartet. Außerdem treffen Dortmunds Gruppengegner FC Barcelona und Inter Mailand aufeinander.

Alle Champions-League-Spiele am heutigen Mittwoch im Überblick:

Datum Uhrzeit Partie Gruppe Übertragung DE Übertragung AT 2. Oktober 18.55 Uhr KRC Genk - SSC Neapel E DAZN DAZN 2. Oktober 18.55 Uhr Slavia Prag - Borussia Dortmund F Sky DAZN 2. Oktober 21.00 Uhr FC Liverpool - RB Salzburg E DAZN Sky 2. Oktober 21.00 Uhr FC Barcelona - Inter Mailand F DAZN DAZN 2. Oktober 21.00 Uhr RB Leipzig - Olympique Lyon G DAZN DAZN 2. Oktober 21.00 Uhr Zenit St. Petersburg - Benfica Lissabon G DAZN DAZN 2. Oktober 21.00 Uhr OSC Lille - FC Chelsea H DAZN DAZN 2. Oktober 21.00 Uhr FC Valencia - Ajax Amsterdam H DAZN DAZN

Champions League heute live im TV und Livestream sehen

Der Streaminganbieter DAZN und der Pay-TV-Sender Sky teilen sich auch in dieser Champions-League-Saison die Übertragungsrechte. Dabei zeigt Sky am Dienstag und Mittwoch pro Spieltag ein Spiel live und exklusiv. Die anderen Spiele werden in einer großen Konferenz abgefangen. Die restliche Übertragung der sieben Einzelspiele übernimmt DAZN.

Während Sky am heutigen Mittwoch in Deutschland das frühe Spiel des BVB einzeln zeigt, hat sich Sky AT die Partie zwischen dem FC Liverpool und Red Bull Salzburg gesichert. Neben der Übertragung im Bezahlfernsehen bietet Sky auch Livestreams über SkyGo oder Sky-Ticket an. Außer des Dortmund-Spiels lässt sich bei DAZN in Deutschland also jede Partie einzeln live sehen.

Für ein Abonnement beim Streamingdienst müsst ihr entweder 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr bezahlen. Neben der Königsklasse hat DAZN auch Spiele der Bundesliga, Europa League, Serie A, Ligue 1 und von LaLiga im Programm. Auch Tennis- und Box-Fans kommen nicht zu kurz.

Champions League heute im Liveticker von SPOX

Ihr habt keine Möglichkeit, die Spiele der Champions League in Bewegtbild zu sehen? Kein Problem! Bei SPOX bleibt Ihr im Liveticker immer auf dem Laufenden und verpasst garantiert keine wichtigen Ereignisse. Es gibt sowohl zu allen heutigen Spielen jeweils einen Liveticker als auch einen Konferenz-Ticker. Hier geht's zur heutigen Übersicht.

Champions League 2019/20: Die weiteren Termine

Wie gewohnt wird die Gruppenphase noch in 2019 abgeschlossen, ehe es im Februar mit der K.o.-Phase weitergeht. Das Finale steigt am 30. Mai im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul.