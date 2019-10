Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live im TV und Livestream

Auch am heutigen Mittwoch stehen in der Champions League wieder acht Spiele an, wovon Sky eines live und exklusiv im Programm hat. Wir verraten Euch, welche Partie das ist und wo Ihr die restlichen Begegnungen live sehen könnt.

Champions League, 2. Spieltag: Die Mittwochsspiele

Am heutigen Mittwoch sind zwei Bundesligisten im Einsatz. Borussia Dortmund gastiert bei Slavia Prag und RB Leipzig emfängt Olympique Lyon. Außerdem spielen der FC Liverpool und der FC Barcelona.

Hier ein Überblick mit den wichtigsten Daten:

Datum Uhrzeit Partie Gruppe Übertragung DE Übertragung AT 2. Oktober 18.55 Uhr KRC Genk - SSC Neapel E DAZN DAZN 2. Oktober 18.55 Uhr Slavia Prag - Borussia Dortmund F Sky DAZN 2. Oktober 21.00 Uhr FC Liverpool - RB Salzburg E DAZN Sky 2. Oktober 21.00 Uhr FC Barcelona - Inter Mailand F DAZN DAZN 2. Oktober 21.00 Uhr RB Leipzig - Olympique Lyon G DAZN DAZN 2. Oktober 21.00 Uhr Zenit St. Petersburg - Benfica Lissabon G DAZN DAZN 2. Oktober 21.00 Uhr OSC Lille - FC Chelsea H DAZN DAZN 2. Oktober 21.00 Uhr FC Valencia - Ajax Amsterdam H DAZN DAZN

Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live

Wie bereits in der vergangenen Saison teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte an der Champions League. Sky darf pro Abend an den jeweiligen Spieltagen ein Spiel auswählen und live sowie exklusiv zeigen. Die restlichen Partien werden in einer großen Konferenz abgefangen. Der Pay-TV-Sender hat sich für die Partie des BVB gegen Slavia Prag entschieden, nachdem am Dienstag das Gastspiel von Bayer Leverkusen bei Juventus Turin als Einzelspiel im Programm war. In Österreich zeigt der Bezahlsender FC Liverpool gegen RB Salzburg.

Kurz vor Spielbeginn meldet sich dann Kommentator Frank Buschmann dann live aus Prag zu Wort. Zudem gibt es eine Mini-Konferenz mit dem Parallelspiel KRC Genk gegen SSC Neapel. Dort kommentiert Kai Dittmann das Gastspiel der Schwarz-Gelben. Außerdem bietet Sky einen Livestream an - enweder über SkyGo oder Sky-Ticket.

Alle anderen Einzelspiele werden live bei DAZN zu sehen sein. Ein Abonnement kostet lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich. Zum kostenfreien Probemonat geht es hier entlang.

Champions League heute im Liveticker

Wer kein Pay-Angebot wahrnehmen möchte oder keine Möglichkeit hat, die Spiele live zu sehen, ist bei SPOX bestens aufgehoben. Wir bieten sowohl zu allen Einzelpartien als auch in einer Konferenz einen ausführlichen Liveticker an. Hier geht's zur heutigen Übersicht.

Champions League 2019/20: Die Termine im Überblick

Der nächste Spieltag steht bereits am 22. und 23. Oktober an. Der Kampf um den Henkelpott steigt am 30. Mai in Istanbul.