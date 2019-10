Champions League heute live: 3. Spieltag der Gruppenphase im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch findet der zweite Teil des dritten Spieltages der Champions-League-Gruppenphase statt. Was es zu den Partien zu wissen gibt und wo Ihr die Spiele live im TV, Livestream oder Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Champions League heute - 3. Spieltag: Die Partien am Mittwoch

Insgesamt acht Begegnungen finden am heutigen Mittwoch statt.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung DE Übertragung AT 23.10.19 18.55 Uhr Ajax Amsterdam FC Chelsea DAZN DAZN 23.10.19 18.55 Uhr RB Leipzig Zenit St. Petersburg DAZN DAZN 23.10.19 21 Uhr Slavia Prag FC Barcelona DAZN DAZN 23.10.19 21 Uhr RB Salzburg SSC Napoli DAZN Sky 23.10.19 21 Uhr KRC Genk FC Liverpool DAZN DAZN 23.10.19 21 Uhr Inter Mailand Borussia Dortmund Sky DAZN 23.10.19 21 Uhr OSC Lille FC Valencia DAZN DAZN 23.10.19 21 Uhr Benfica Lissabon Olympique Lyon DAZN DAZN

Champions League: Die Übertragung in TV und Livestream

Die Übertragung zur Champions-League-Saison 2019/20 teilen sich in Deutschland und Österreich der Pay-TV -Sender Sky und der Streamingdienst DAZN.

Sky wählt dabei zwei beliebige Spieltagsbegegnungen (jeweils eine Dienstags- und eine Mittwochsbegegnung), die restlichen Spiele werden live und in voller Länge auf DAZN gezeigt. Auch die Spieltags-Konferenz wird von Sky ausgestrahlt. Am heutigen Mittwoch zeigt Sky - wahlweise auch via SkyGo im Livestream - in Deutschlad das Spiel zwischen Inter Mailand und Borussia Dortmund, in Österreich wird RB Salzburg gegen den SSC Napoli übertragen. DAZN zeigt die restlichen Spiele - unter anderem das Aufenandertreffen zwischen RB Leipzig und Zenit St. Petersburg.

Neben der Champions League zeigt DAZN auch alle Spiele der UEFA Europa League, Primera Division, Ligue 1 und Serie A sowie 40 Bundesligapartien der Saison 2019/20.

Danach kostet Euch ein Abonnement beim "Netflix des Sports" wahlweise 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Champions League heute mit Dortmund und Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beim BVB reist man ohne die Verletzten Schmelzer, Reus und Alcacer nach Mailand. Die beiden Letztgenannten dürften wohl von Guerreiro und Sancho ersetzt werden.

Inter Mailand : S. Handanovic - Godin, de Vrij, Skriniar - Candreva, Vecino, Brozovic, Asamoah - Politano - R. Lukaku, L. Martinez

: S. Handanovic - Godin, de Vrij, Skriniar - Candreva, Vecino, Brozovic, Asamoah - Politano - R. Lukaku, L. Martinez Borussia Dortmund: Bürki - Akanji, Weigl, Hummels, N. Schulz - Witsel, Delaney - Sancho, Brandt, Guerreiro - T. Hazard

Leipzig wird nach wie vor auf Innenverteidiger Konate verzichten müssen. Abgesehen davon kann Julian Nagelsmann auf seine Top-Elf zurückgreifen.

RB Leipzig : Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Orban - Klostermann, Laimer, Halstenberg - Sabitzer, Forsberg - Werner, Poulsen

: Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Orban - Klostermann, Laimer, Halstenberg - Sabitzer, Forsberg - Werner, Poulsen Zenit St. Petersburg: Kerzhakov - Karavaev, Ivanovic, Rakytskyy, Douglas Santos - Ozdoev, Barrios - Shatov, Driussi - Azmoun, Dzyuba

Champions League: Die Gruppen der deutschen Teilnehmer

Gruppe F:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Borussia Dortmund 2 1 1 0 2:0 2 4 2 FC Barcelona 2 1 1 0 2:1 1 4 3 Inter Mailand 2 0 1 1 2:3 -1 1 4 Slavia Prag 2 0 1 1 1:3 -2 1

Gruppe G: